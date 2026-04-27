01:06, 27 апреля 2026

Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров

Al Mayadeen: Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров, об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Первый этап переговоров касается полного прекращения войны и получения гарантий предотвращения ее возобновления против Ирана и Ливана. В случае достижения договоренностей стороны переходят ко второму этапу, где обсудят вопросы управления и контроля над Ормузским проливом.

Третий этап связан с обсуждением ядерной проблемы, но до соглашения по двум предыдущим этапам Иран не приступит к обсуждению ядерного вопроса, отмечает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет.

