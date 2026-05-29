Обычным гражданам раздавали скидки и устраивали лотереи с выплатами в e-CNY (цифровом юане). Но это работало слабо. Люди продолжают платить через давно знакомые частные приложения WeChat или Alipay.

В итоге с 1 января 2026 года финансовые власти Китая сделали разворот. Цифровой юань перестал быть просто аналогом бумажной банкноты — теперь на остатки средств начисляют проценты. Это показывает, что без экономической выгоды население не хочет переходить на расчеты новой валютой.

Кстати, Китай нашел для цифровых денег одно применение — функцию программируемости выплат. Государство кодирует сельскохозяйственные субсидии таким образом, что получатель может потратить их только на строго определенные товары (например, удобрения или селекционные семена). Если человек попытается купить на эти деньги машину или перевести их родственнику в другой город, система заблокирует платеж. По оценкам экспертов, одно только это решение сократило воровство и нецелевые траты бюджета сразу на 22%.

Почему цифровая рупия не может завоевать популярность в Индии

Индия запустила государственную валюту в конце 2022 года. За три года с тех пор электронные кошельки завели всего 10 млн человек. Оборот цифровой рупии оказался микроскопическим по меркам страны с миллиардным населением.

В Индии давно и успешно работает национальная система мгновенных платежей UPI — местный и очень популярный аналог нашей системы быстрых платежей (СБП). Транзакции там проходят за секунды, и этого людям вполне достаточно.