До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?«Можно, а зачем?»
- Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group
- Андрей Варнавский, директор по работе с цифровыми активами УК «Ингосстрах — Инвестиции»
- Лариса Арбатова, генеральный директор УК «Финстар капитал»
- Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ
- Александр Пересичан, генеральный директор компании «Технобит»
- Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты в дополнение к привычным наличным бумажным купюрам и безналичным деньгам на картах.
Концепцию цифрового рубля Банк России представил еще в апреле 2021 года. Схема работы простая: государство запускает платформу и выпускает саму валюту. Коммерческие финансовые организации выступают мостом между ЦБ и вами — они ведут кошельки физлиц и компаний, проводят операции и предоставляют к ним удобный доступ.
Проще говоря, вы сможете расплачиваться им через приложение своего банка, но сами средства будут храниться на платформе Центробанка.
Вот как преимущества для граждан и бизнеса расписывает на своем сайте Банк России:
- Доступ к кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент.
- Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение.
- В перспективе — возможность использования без доступа к интернету.
- Высокий уровень сохранности и безопасности средств.
- Расширение линейки инновационных продуктов и сервисов.
- Улучшение условий клиентского обслуживания.
Важный момент: никто не заставит вас переходить на цифровые деньги принудительно. Как объяснила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, речь о том, что с 1 сентября 2026 года принимать цифровую валюту будут обязаны банки и крупные торговые сети.
Первой страной, которая официально выпустила независимую цифровую валюту для населения, стали Багамы. Их проект Sand Dollar стартовал 20 октября 2020 года. Годом позже свою электронную наличность на государственном уровне (eNaira) запустила Нигерия, а затем к списку присоединилась Ямайка со своим Jam-dex.
Позже запуском своих цифровых валют занялись и более крупные страны. Но, как показывает мировая практика, это только начало пути.
Почему в Китае цифровой юань пока не победил привычные платежи
Китай выглядит безоговорочным лидером по внедрению цифровых валют.
Миллиардные обороты новой валюте первоначально обеспечили госкомпании, которые принудительно переводили зарплату бюджетникам в новый цифровой формат ради выполнения плана Центробанка.
Китай масштабировал технологию через административный рычаг. Власти подключили государственные банки, ключевые маркетплейсы и крупные торговые сети. Бизнесу задали четкий стандарт: если хотите работать на рынке, нужно поддерживать новую инициативу.
Обычным гражданам раздавали скидки и устраивали лотереи с выплатами в e-CNY (цифровом юане). Но это работало слабо. Люди продолжают платить через давно знакомые частные приложения WeChat или Alipay.
В итоге с 1 января 2026 года финансовые власти Китая сделали разворот. Цифровой юань перестал быть просто аналогом бумажной банкноты — теперь на остатки средств начисляют проценты. Это показывает, что без экономической выгоды население не хочет переходить на расчеты новой валютой.
Кстати, Китай нашел для цифровых денег одно применение — функцию программируемости выплат. Государство кодирует сельскохозяйственные субсидии таким образом, что получатель может потратить их только на строго определенные товары (например, удобрения или селекционные семена). Если человек попытается купить на эти деньги машину или перевести их родственнику в другой город, система заблокирует платеж. По оценкам экспертов, одно только это решение сократило воровство и нецелевые траты бюджета сразу на 22%.
Почему цифровая рупия не может завоевать популярность в Индии
Индия запустила государственную валюту в конце 2022 года. За три года с тех пор электронные кошельки завели всего 10 млн человек. Оборот цифровой рупии оказался микроскопическим по меркам страны с миллиардным населением.
В Индии давно и успешно работает национальная система мгновенных платежей UPI — местный и очень популярный аналог нашей системы быстрых платежей (СБП). Транзакции там проходят за секунды, и этого людям вполне достаточно.
Показательно, что ряд банков переводил зарплаты сотрудников в кошельки для цифровых валют, чтобы выполнить целевой показатель в 1 млн транзакций в день, — после его достижения активность резко упала.
В итоге индийский опыт почти под копирку повторил сценарий Китая. Власти смогли привлечь некоторое количество пользователей через государственные рычаги, но не смогли дать людям весомый мотив для оплаты ежедневных покупок новой валютой.
Почему новые деньги провалились в Нигерии, на Ямайке и Багамах
Нигерия с большой помпой запустила свою валюту eNaira в 2021 году. Спустя время на нее пришлось всего 0,36% от всей денежной массы. Местные жители не горят желанием пользоваться государственным приложением после серии спорных денежных реформ. Вместо официальной валюты нигерийцы предпочитают покупать независимые стейблкоины и криптовалюту.
На Ямайке ситуация аналогичная. К концу 2025 года доля использования местной цифровой валюты Jam-dex составила мизерные 0,1% от всех денег на острове.
Багамский Sand Dollar тоже не стал массовым инструментом. Он прижился прочно только в одном сценарии: помогает оплачивать товары жителям отдаленных островов, где физически нет банков и банкоматов. Но в столице государства население по-прежнему предпочитает расплачиваться старыми добрыми наличными и банковскими картами.
Почему Европа и США откладывают запуск цифровых валют
В развитых западных странах процесс внедрения электронных денег практически остановился.
В США власти законодательно запретили выпускать цифровой доллар, а в Евросоюзе чиновники погрязли в политических спорах и отложили старт проекта как минимум до 2029 года.
Главная преграда для цифровых евро и доллара — недоверие общества: люди боятся, что так государства будут пристальнее следить за ними.
Чтобы хоть как-то успокоить европейцев, Центральный банк Европы обещает внедрить специальный офлайн-режим. Задумка состоит в том, чтобы переводы без интернета обеспечивали людям такую же анонимность, как передача бумажных купюр из рук в руки.
4 причины, почему люди не хотят переходить на цифровые валюты
1. Нет стимулов для граждан
Люди просто не понимают, зачем им напрягаться и скачивать новые приложения. Старые добрые банковские переводы, карты и сервисы мгновенной оплаты работают без перебоев. Кроме того, на цифровые кошельки не начисляются привычные проценты, нет кешбэков и бонусов, которые мы привыкли получать за обычные безналичные покупки.
2. Коммерческие банки защищают свой бизнес
Финансовые организации воспринимают государственные деньги как угрозу своему доходу, ведь они теряют статус главного посредника и лишаются комиссий с переводов. Поэтому банки не заинтересованы в том, чтобы продвигать новый инструмент.
3. Это дорого и сложно технически
Государствам приходится инвестировать миллиарды в поддержание инфраструктуры и защиту от хакеров. Но проблема не только в регуляторах. В России, к примеру, около 30% небольших банков просто технически не готовы к работе с новой валютой. У них не хватает на это ни денег, ни квалифицированных разработчиков.
4. Страх тотального контроля
Многие люди воспринимают полную прозрачность государственных денег скорее как угрозу, чем как благо. В отличие от бумажных купюр, цифровая валюта позволяет регуляторам отслеживать каждую копейку.
По сути, цифровые валюты не взлетели как «новые деньги для всех», потому что в финансах недостаточно просто придумать технологию, нужно еще поменять привычку, доверие и инфраструктуру, а это в разы сложнее.
По его словам, плюсы цифровых валют — это более быстрые и дешевые расчеты, потенциально более простые госвыплаты и лучшая финансовая инклюзия.
Минусы — слабая мотивация у людей, сложная интеграция с банками и платежной инфраструктурой, плюс есть вопросы к приватности.
Зачем России нужен цифровой рубль и как он изменит наши платежи
Запуск пройдет в несколько этапов. С 1 сентября 2026 года принимать новые деньги будут обязаны крупнейшие банки и магазины с выручкой более 120 млн рублей в год. А к концу 2028 года новые правила охватят все коммерческие банки и абсолютное большинство торговых точек страны.
Неочевидный плюс цифровых валют для России кроется за пределами страны. Из-за санкций и отключения от системы SWIFT нам критически необходимы надежные каналы связи с зарубежными партнерами. Трансграничные расчеты в цифровых валютах проходят быстрее и стоят дешевле традиционных банковских переводов. Так, Китай активно развивает платформу mBridge для международных расчетов с использованием цифрового юаня.
Цифровые валюты центральных банков также могут ускорить и удешевить трансграничные платежи. Это особенно актуально в странах, где многие семьи зависят от денежных переводов от членов семьи, работающих за границей. В странах, где значительная часть населения не имеет банковских счетов, может быть возможность улучшить доступ к финансовым услугам,
Внутри страны судьбу цифрового рубля решит то, сумеют ли финансовые власти мотивировать граждан пользоваться новым видом денег.
Как показывает опыт других стран, это задача со звездочкой.