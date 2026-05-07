Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу

Какие работы не подойдут для портфолио

Очевидно, в портфолио не стоит добавлять откровенные слабые или средние по качеству работы. Но даже отличные кейсы не всегда подходят для портфолио. Вот какие даже безупречно выполненные задачи включать не рекомендует Анна Ларичева, карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения, практикующий рекрутер.

Работы без измеримого результата

Кейс может быть качественно выполнен, но, если неясно, какой эффект он дал бизнесу, его ценность снижается.

Пример: HR-менеджер разработал программу адаптации сотрудников: продумал структуру, материалы, чек-листы. Но в кейсе нет данных, снизилась ли текучесть, ускорился ли выход на эффективность, сократилось ли время обучения. В итоге работа выглядит «аккуратно сделанной», но не доказанной.

Устаревшие проекты

Даже успешные кейсы со временем теряют актуальность.

Пример: в 2018 году 3D-дизайнер мог делать продуктовые рендеры с простой геометрией, базовыми материалами и стандартным освещением — этого было достаточно для e-commerce или презентаций. Сегодня ожидания другие: фотореалистичные материалы (текстуры, микродетали), сложный свет, работа с анимацией и motion.

Нерелевантный опыт

Сильный проект не усиливает позиционирование, если не связан с текущими целями.

Пример: специалист позиционирует себя как интернет-маркетолог с фокусом на трафик, воронки и digital-стратегии. Однако в портфолио делает акцент на кейсах, где он выступал как ивент-менеджер: организация офлайн-мероприятий, координация подрядчиков и прочее.

Кейсы без понятной роли

Если неясно, за что именно отвечал специалист, его экспертность «размывается».

Пример (HR-менеджер утверждает, что он «участвовал в запуске корпоративного университета», но непонятно, что именно он сделал: разрабатывал программу, обучал, управлял проектом или помогал точечно.

Поэтому стоит подумать, прежде чем включать в портфолио работы, выполненные в соавторстве. Если невозможно четко выделить и подтвердить вашу роль в проекте, от него лучше отказаться.