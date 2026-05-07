Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Вы проголосовали — мы написали. Этот текст посвящен теме, которую наши читатели выбрали в голосовании.
Что такое портфолио и кому оно нужно
Портфолио — список или подборка выполненных вами работ и проектов. Фактически это наглядная демонстрация ваших умений и навыков. Фотографы добавляют в портфолио лучшие снимки, редакторы — самые выдающиеся статьи, архитекторы — наиболее интересные проекты зданий.
При этом портфолио может быть у любого специалиста — не только творческого. Программисты добавляют в портфолио коды, финансовые аналитики — проведенные исследования, управленцы — стратегические документы, например дорожные карты и дашборды с метриками.
Портфолио необходимо всем, чья работа носит проектный или творческий характер и позволяет показать уникальный результат: от дизайнеров, педагогов и IT-специалистов до моделей, журналистов и управленцев. В то же время специалистам, чья работа строго регламентирована и заключается в точном следовании должностным инструкциям (бухгалтерам, продавцам и т. п.), вполне достаточно грамотно составленного резюме.
Какие работы добавлять в портфолио
Самые качественные
Здесь все очевидно — для портфолио нужно отобрать бриллианты вашей личной профессиональной коллекции. Проходные работы вряд ли помогут вам заполучить должность мечты.
Напрямую связанные с вакансией
Портфолио нужно пересобирать под каждую конкретную вакансию, чтобы работы в нем максимально отражали навыки, важные для работодателя.
Демонстрирующие ваш потенциал — в цифрах
В подборку должны попадать не просто примеры участия в командной работе, а конкретные решения и показатели, за которые отвечали именно вы.
В портфолио стоит включить:
- измеримые примеры ваших действий и их (естественно) позитивных результатов;
- примеры решения нестандартных задач;
- примеры именно вашего стиля, мышления и логики, а также уровня квалификации.
Собирайте проекты, которые покажут максимум ваших возможностей, широту используемых технологий и разноплановость тематик. Золотой критерий отбора — не красота, а измеряемый результат: работодателю важно считать, как ваша работа повлияла на метрики и денежные показатели.
Интересные именно вам
Лучше, чтобы работы были связаны именно с тем направлением, которое привлекает вас больше всего.
Разнообразие — это отлично, но проект, который вы делали просто ради заработка, не в своем стиле и профиле работы, пусть и хорошо — может привлечь к вам ровно такие же проекты.
Какие работы не подойдут для портфолио
Очевидно, в портфолио не стоит добавлять откровенные слабые или средние по качеству работы. Но даже отличные кейсы не всегда подходят для портфолио. Вот какие даже безупречно выполненные задачи включать не рекомендует Анна Ларичева, карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения, практикующий рекрутер.
Работы без измеримого результата
Кейс может быть качественно выполнен, но, если неясно, какой эффект он дал бизнесу, его ценность снижается.
Пример: HR-менеджер разработал программу адаптации сотрудников: продумал структуру, материалы, чек-листы. Но в кейсе нет данных, снизилась ли текучесть, ускорился ли выход на эффективность, сократилось ли время обучения. В итоге работа выглядит «аккуратно сделанной», но не доказанной.
Устаревшие проекты
Даже успешные кейсы со временем теряют актуальность.
Пример: в 2018 году 3D-дизайнер мог делать продуктовые рендеры с простой геометрией, базовыми материалами и стандартным освещением — этого было достаточно для e-commerce или презентаций. Сегодня ожидания другие: фотореалистичные материалы (текстуры, микродетали), сложный свет, работа с анимацией и motion.
Нерелевантный опыт
Сильный проект не усиливает позиционирование, если не связан с текущими целями.
Пример: специалист позиционирует себя как интернет-маркетолог с фокусом на трафик, воронки и digital-стратегии. Однако в портфолио делает акцент на кейсах, где он выступал как ивент-менеджер: организация офлайн-мероприятий, координация подрядчиков и прочее.
Кейсы без понятной роли
Если неясно, за что именно отвечал специалист, его экспертность «размывается».
Пример (HR-менеджер утверждает, что он «участвовал в запуске корпоративного университета», но непонятно, что именно он сделал: разрабатывал программу, обучал, управлял проектом или помогал точечно.
Поэтому стоит подумать, прежде чем включать в портфолио работы, выполненные в соавторстве. Если невозможно четко выделить и подтвердить вашу роль в проекте, от него лучше отказаться.
«Портфолио должно быть концентрированным отражением реального профессионализма, поэтому из него стоит безжалостно убирать все, что не работает на усиление текущего статуса и не подтверждает экспертность в решении актуальных для рынка задач», — соглашается Елена Никифорова.
Классный проект под NDA — включать или нет?
Отдельная головная боль — решать, что делать с действительно отличными проектами, защищенными соглашением о неразглашении информации (NDA).
Эксперты рекомендуют рассказывать о таком опыте через обезличенные кейсы: не называя бренд, можно подробно описать индустрию, масштаб задачи и достигнутый результат в относительных величинах (проценты или кратность роста).
Например, можно рассказать о проекте так: «реализован для производственного холдинга с 15 юридическими лицами, штатом 2000 человек и оборотом до 2 млрд рублей», рекомендует Ирена Иванова, хантер, профессиональный HRD.
Вот еще несколько советов на случай проекта под NDA:
- изучите, какая информация о проекте и компании попала в интернет, — ее можно использовать без ограничений;
- попробуйте визуализировать проект, убрав все логотипы, шрифты и реальные данные компании (при этом она не должна распознаваться с ходу) и указав «визуал адаптирован под NDA»;
- свяжитесь с бывшем работодателем или клиентом, если сильно переживаете, и спросите его разрешения.
Сколько работ должно быть в портфолио
Четкого ответа нет, но их точно не должно быть много. По мнению опрошенных «Теперь вы знаете» экспертов, достаточно 3–5 сильных работ.
Главное правило: качество важнее количества. Лучше 5 конкретных примеров, чем 20 проходных.
Что делать, если в портфолио нечего добавить
Если вы только начинаете карьеру или недавно сменили профессию и пока для портфолио не набралось достаточно работ, это не значит, что его подготовить не удастся.
Например, можно создать гипотетический проект для реальной или выдуманной компании — если это позволяет ваша специальность. Так вы сможете продемонстрировать ваши навыки на максимально приближенной к реальности ситуации.
Если же ваша работа не предполагает производство любого контента (например, вы проектный менеджер или дата-аналитик), лучше сосредоточиться на описании прикладных навыков.
Еще один вариант расширить портфолио — пройти стажировку с возможностью сделать реальный кейс. Многие могут на такое согласиться.
«Главное — не врите. Небольшое портфолио с честным объяснением "я новичок, но вот что я умею" лучше, чем нафантазированный список проектов, который рассыпется на первом же уточняющем вопросе», — отмечает Виктория Загитова.
Новички в профессии вполне могут сделать добавить в портфолио учебные или личные проекты: участие в хакатонах, конкурсах, волонтерские задачи или дипломную работу, если она имеет практическую ценность.
«Даже обычный учебный кейс, если он разобран детально и по делу, отлично показывает работодателю главное, как человек мыслит и умеет ли он применять теорию на практике», — подчеркивает Елена Никифорова.
Помимо того, можно рассказать о командных проектах, но только тщательно выделяя вашу в нем роль.
Если полноценных самостоятельных проектов пока нет, то можно вспомнить командные проекты: где человек был автором идеи, где отвечал за часть результата, где помогал организовывать, анализировать, писать, считать, договариваться или презентовать.
Как составить портфолио: алгоритм
Шаг 1: отбор и адаптация контента
В первую очередь проанализируйте вакансию и выберете проекты, которые решают задачи конкретного работодателя. Сфокусируйтесь на 3–5 самых сильных кейсах.
Шаг 2: структурирование информации
Каждый проект оформляйте по формуле: кейс = задача + действие + результат. Важно соблюсти баланс: не рассказать слишком много, но и не оставить проект без контекста.
Вот какой пример приводит Оксана Ястребова, карьерный эксперт, ex. HRD IT-компаний:
- задача: «разработать логотип для стартапа в сфере экологии»;
- действие: «создал 3 концепции в Adobe Illustrator, провел A/B-тестирование с фокус-группой»;
- результат: «логотип увеличил узнаваемость бренда на 40%», «сайт получил +25% трафика за 3 месяца».
Структура зависит от ваших целей: хронологический порядок подсветит профессиональный рост, а распределение по направлениям — широту ваших компетенций.
Первая страница здесь служит витриной, поэтому она должна сразу подсветить специализацию и главные достижения. Всегда важно учитывать и психологию восприятия: самые сильные проекты стоит размещать в начале и в конце подборки.
Шаг 3: визуальная упаковка
Единая стилистика, качественные изображения и наглядные превью помогают работодателю мгновенно считать опыт, не отвлекаясь на визуальный шум.
Не перегружайте портфолио: на один кейс достаточно 2–3 качественных изображений.
Шаг 4: добавление контактов
В портфолио должны быть ваши контакты: имя, телефон или ник в соцсетях и мессенджерах, ссылка на профиль, если это необходимо.
Шаг 5: проверка технической доступности
Портфолио должно быть доступно в один клик без регистраций и паролей, а еще корректно отображаться на мобильных устройствах и содержать только рабочие ссылки.
«Я рекомендую один digital-канал и один статичный формат, который вы в случае чего даже сможете распечатать», — отметила Елизавета Давыдова.
Сервисы для создания портфолио
|Сервис
|Особенности
|Tilda Publishing
|Платформа с библиотекой блоков и возможностью разрабатывать их самостоятельно. Доступна анимация и встроенная статистика. Есть бесплатный тариф. Пользуются (слишком) многие.
|Adobe Portfolio
|Онлайн-сервис для создания портфолио в формате сайта. Есть разные шаблоны и синхронизация с Behance. Платный — входит в подписку Creative Cloud.
|Webflow
|Платформа с блочным редактором, шаблонами и инструментами для SEO-оптимизации. Интерфейс на английском языке. Есть бесплатный тариф.
|Weekr
|Российский сервис с блочным редактором и большим количеством функций. Есть бесплатный тариф.
|Taptop
|Российская платформа для создания сайтов с готовыми шаблонами и опцией индивидуального дизайна. Может показаться сложной. Есть бесплатный тариф.
|Behance
|Платформа создания онлайн-портфолио для дизайнеров и фотографов. Кейсы содержат только визуальную часть. Бесплатная с платным тарифом.
Какие ошибки часто допускают в портфолио
Одно портфолио на разные цели поиска. Руководитель проектов в строительстве и менеджер по продажам в той же отрасли — это два разных специалиста. Одна подборка не работает под две аудитории.
Отсутствие структуры. Вряд ли потенциального работодателя заинтересует ссылка на диск с непонятными файлами и скриншотами.
Избыточность. Попытка превратить портфолио в полный архив всех работ за годы практики мешает нанимателю сфокусироваться на главном и быстро оценить ваш актуальный уровень.
Устаревший и слабый кейс в начале. Как в резюме, первое, что видит читатель, формирует общее впечатление. Если старт слабый, до сильных работ просто не долистают.
Отсутствие контекста. Даже качественная работа теряет ценность без пояснения задачи и описания личного вклада специалиста, превращаясь в простой набор данных, лишенный бизнес-логики.
Лишний текст. Описание кейса никак не может занимать 2 страницы А4 — пишите кратко и по делу.
Визуальный хаос. Перегруженные слайды, нечитаемые шрифты, несогласованные цвета создают ощущение небрежности, даже если содержание сильное. Оформление — это тоже часть вашей профессиональной подачи, и рекрутер сразу подмечает.
Ложные данные. Правда наверняка всплывет наружу, что может нанести непоправимый урон вашей репутации.
Технические проблемы. Неработающие ссылки, закрытые доступы или файлы, требующие скачивания, — все это мгновенно обнуляет интерес к кандидату.
Портфолио — это не архив выполненных работ, а маркетинговый инструмент. Его цель — убедить конкретного работодателя, что именно вы сможете решить его задачи. Именно здесь большинство кандидатов совершают одни и те же ошибки.
Их, к счастью, легко предотвратить: достаточно выделить время, пройтись по всем кейсам, убрать лишнее и добавить нужное. Уже тогда ваше портфолио станет сильнее, чем у большинства ваших конкурентов.
Как проверить свое портфолио с помощью ИИ
Вот возможный промпт для проверки портфолио:
«Ты — экспертный рекрутер и карьерный консультант с 10-летним опытом найма специалистов [укажите вашу сферу, например: в IT или дизайне]. Твоя задача — проверить мое портфолио на соответствие критериям и вакансии.
Вот информация для анализа:
- Мое портфолио: [загрузите файл или вставьте ссылку].
- Вакансия, на которую я претендую: [вставьте текст описания вакансии].
Проанализируй портфолио по следующим критериям:
- Структура кейсов: насколько каждый проект соответствует логике "задача → действие → результат"? Нет ли воды?
- Измеримость: достаточно ли в описаниях цифр, процентов и конкретных сроков? Где их не хватает, предложи, как лучше сформулировать достижения.
- Визуал и UX: общее впечатление (если есть возможность посмотреть контент). Понятно ли, куда нажимать? Не перегружен ли дизайн?
- Контакты: насколько легко с мной связаться? Есть ли призыв к действию (CTA)?
- Релевантность вакансии: насколько портфолио адаптировано под конкретные требования этой вакансии? Что стоит вынести на первый план, а что можно скрыть?
В конце дай резюме: "Что оставить", "Что доработать" и "Что удалить". Ответ дай в формате структурированного отчета».