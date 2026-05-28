Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будетНе временные отключения, а полный… крах
Можно ли просто взять и выключить интернет
Страшилки, что вот-вот — и интернет гражданам просто отключат, ходят в Сети давно. Сценарии разнятся от «замкнутого на себе регионального интернета» до «связи не будет, просто рубанут, и все». И не то чтобы у этого дыма не было под собой огня.
Например, в Иране на днях поставили рекорд: 88 дней страна была отключена от глобального интернета. В январе 2026 года власти вводили временный жесткий шатдаун на фоне массовых выступлений, а в феврале на фоне начавшейся эскалации с США и Израилем просто отключили мобильную и проводную интернет-связь по всей стране. При этом за дополнительную плату оставался доступен «Интернет Про» — платное подключение по аналогии с российскими «белыми списками» сайтов.
Лишь 26 мая связь частично восстановилась у пользователей проводного интернета. Зайти на любой зарубежный ресурс даже тем немногим, у кого интернет заработал, до сих пор напрямую невозможно, но это уже не полный шатдаун.
Но интернет может пропасть не только по соображениям безопасности. Например, тот же Иран на фоне ударов США пригрозил перерубить магистральные подводные интернет-кабели, проложенные по дну Ормузского пролива, если крупные IT-компании не начнут платить дань за их безопасность и ремонт.
Такой сценарий грозит оставить без связи все страны Персидского залива и Ближний Восток. При этом подводные кабели сами по себе уязвимы, их нередко рвут даже якоря судов. В марте 2024 года аварии на четырех подводных кабелях у Западной Африки затронули 13 стран: где-то связь деградировала, где-то были почти полные отключения.
И хотя той же России в этом случае ничего напрямую не угрожает, потеря этой связности может нарушить работу множества облачных сервисов, чьи серверы находились, например, в ОАЭ (как Telegram).
Но возможно ли масштабировать такой сценарий на всю планету?
Гипотетически возможно, но очень сложно. У интернета нет единой кнопки, нет главного рубильника и одного владельца. Это миллионы сетей, кабелей, дата-центров и протоколов, которые работают одновременно.
Поэтому «отключить интернет на всей Земле» — задача почти фантастическая. Даже если случится что-то очень серьезное, интернет скорее распадется на куски, чем исчезнет целиком. Где-то останутся национальные сети, где-то — локальные дата-центры, где-то — спутниковые каналы или корпоративные сегменты.
Но есть сценарии, при которых глобальная связность может рухнуть. И они делятся на три типа: природные, техногенные и военные.
Что должно сломаться, чтобы интернет пропал везде
Чтобы интернет исчез именно на всей планете, одного события мало. Нужен каскад случайностей и неслучайностей, которые запустят эту цепочку разрушения. Должны одновременно выйти из строя:
- дата-центры и магистральные узлы связи;
- интернет-обменники и оборудование провайдеров;
- базовые станции мобильной связи;
- подводные кабели и станции их посадки на берег;
- спутниковые наземные терминалы;
- системы охлаждения, питания и мониторинга.
Но главное и самое банальное — электричество. Это то необходимое условие, без которого не будет работать не только интернет, но и большинство технологических и инфраструктурных процессов на планете.
Инфраструктура интернета ничто без питания. У больших узлов есть ИБП и дизель-генераторы, но они рассчитаны на часы, а не на дни. Для глобального исчезновения нужен долгий, масштабный и плохо восстанавливаемый отказ энергосистем. Не на час и не на два — на недели. Что может вызвать такое?
Природный сценарий: солнечная буря
Представьте: на Землю приходит очень мощный корональный выброс солнечной массы. Возникают сильные геомагнитно-индуцированные токи — пресловутая магнитная буря, которые происходят регулярно, но обычно в таких масштабах, что могут вызвать максимум помехи в радиосвязи на больших высотах и головную боль у самых впечатлительных.
Но может быть и иначе. Если вспышка на Солнце будет в разы сильнее обычной, магнитные завихрения могут воздействовать на линии электропередачи, трансформаторы, энергосети. У этого сценария есть ряд нюансов. Например, в пользу такого развития событий как вероятного фактора отключения интернета говорит то, что он воздействует одновременно на большие площади и абсолютно неконтролируемо со стороны человека.
Однако, чтобы магнитная буря достигла такого уровня, что повредится связность даже подводных кабелей, должно произойти нечто по-настоящему экстраординарное. И скорее всего, отсутствие привычных мобильных сервисов в этом сценарии будет наименьшей из проблем человечества.
Глобальная война с ударами по инфраструктуре
Сценарий, которого все боятся, потому что в войне всех против всех не может быть победителя. Третья мировая война, если начнется, грозит почти полным уничтожением жизни на Земле, если стороны решатся применить ядерное оружие.
Однако ЯО все-таки пока еще декларируется как крайняя мера, когда все остальные исчерпаны. Нарушить связность в воюющих странах могут и обычные неядерные удары, если они попадут в нужное место. Тут сыграют роль:
- удары по электростанциям и трансформаторным подстанциям — без питания все остальное не имеет смысла;
- удары по магистральным узлам связи и интернет-обменникам — точкам, где сходятся десятки кабелей;
- удары по дата-центрам, особенно тем, где хранятся корневые DNS-серверы и ключевые облачные платформы;
- повреждение спутниковых систем (навигационных и связи) и наземных станций;
- вывод из строя станций посадки подводных кабелей — береговых сооружений, где кабели выходят на сушу.
Это уже не технический сбой, это следствие большой войны, где мало никому не покажется. Но даже в этом случае полное отключение интернета на всей Земле маловероятно. Для этого нужно поразить не одну страну и даже не десять, а тысячи объектов на всех континентах. И это мы еще не говорим про спутники в космосе.
Скорее интернет распадется на отдельные региональные куски: где-то он умрет полностью, где-то останется, но будет медленным и урезанным, где-то перейдет в ведомственные сети.
Однако мобильная сеть, скорее всего, деградирует достаточно быстро, а интернет для гражданского населения в военное время превратится из средства коммуникации в настоящую роскошь.
Техногенный сценарий: глобальная авария или диверсия
Этот сценарий может реализоваться и в результате диверсии, например хакерской атаки, так и без злого умысла. Для этого нужна цепочка отказов, которая разгоняется сама собой.
Примерный механизм:
- Крупный сбой у одного из операторов магистральной связи вызывает перегрузку соседей. Те падают — и нагрузка перераспределяется дальше. Включенные системы автоматического восстановления могут начать бороться друг с другом, создавая «шторм маршрутизации».
Глобальная маршрутизация BGP — это протокол, с помощью которого автономные сети интернета сообщают друг другу: «через меня можно попасть туда-то». Если BGP массово ломается, интернет может стать хаотичным: трафик уходит не туда, маршруты пропадают, сервисы становятся недоступны.
Обычно такие сбои обратимы, но могут затянуться из-за массовой компрометации маршрутизаторов, отсутствия связи и координации между командами восстановления.
- Добавьте к этому сбой в системе управления энергосетями (ошибка в софте, кибератака, человеческий фактор), который вызывает отключение питания на нескольких крупных узлах. Без электричества резервные генераторы запускаются, но, если топливо не подвезти (а логистика тоже завязана на интернет), они встанут через сутки-двое.
- Ошибка в обновлении прошивки, неудачная конфигурация, вирус, поразивший системы управления, — и через несколько часов тысяча маршрутизаторов уходит в офлайн. Для глобального эффекта этого мало, но, если за этим стоит скоординированная хакерская атака, которая повторит этот сценарий в разных странах, это действительно может вызвать цепочку отключений.
Что точно не выключит интернет на всей Земле
- Обрыв нескольких подводных кабелей. Да, подводные кабели несут около 99% мирового интернет-трафика. Повреждение одного или даже нескольких вызовет региональный кризис, но не глобальное исчезновение. Трафик можно перенаправить.
- Падение одного облачного провайдера. Будет больно, сервисы лягут, но интернет как сеть останется.
- Сбой DNS. DNS отвечает за преобразование доменов в адреса; сама передача данных может продолжаться, если адреса известны напрямую или закешированы. Если вы знаете IP-адрес напрямую, сайт откроется. Но если корневые и авторитетные DNS-серверы станут недоступны из-за сетевой фрагментации, кеши постепенно устареют, приложения не смогут получить обновления, сайты перестанут отвечать. То есть интернет физически не пропадет, но станет практически непригодным для использования.
- Отключение спутниковой связи. Спутники важны, но основная масса трафика идет по подводным и наземным оптоволоконным линиям.
- Блокировка интернета в одной стране. Это национальная изоляция, а не конец глобальной сети. Хотя граждане внутри этой страны вряд ли почувствуют разницу.
Что произойдет в первые часы и дни
Интернет — это трансформационная и фундаментальная технология, как до этого электричество, указал футуролог Евгений Кузнецов. Сейчас на интернете завязаны процессы практически во всех индустриях, и они уже адаптировались к удобству и скорости этой технологии.
Поэтому отсутствие интернета на протяжении не часов, а дней и тем более полное его исчезновение будет катастрофой — и экономической, и цивилизационной.
Множество процессов, будучи отмененными или организованными «по старинке», радикально потеряют в скорости и качестве.
Откат на уровень «80-х» приведет к значительному падению экономики. Это не торможение, это крах. Фактически придется пересобирать все заново, и это отнимет массу времени и усилий.
- Первые минуты: пользователи видят, что сайты не открываются, приложения висят, мессенджеры не отправляют сообщения, банковские приложения показывают ошибки. Часть локальных сервисов продолжает работать. Внутренние сети компаний, локальные серверы, кешированные страницы. Но для большинства людей это неважно — они привыкли к интернету как к набору внешних сервисов. В отсутствие возможности посетовать на отсутствие Сети в соцсетях и мессенджерах люди начнут обрывать трубки операторам — начнется практически телефонная DDoS-атака, дозвониться смогут единицы.
- Первый час: ломаются цепочки зависимостей. Платежное приложение не может связаться с банком, банк — с процессингом, магазин — со складом, курьерская служба — с диспетчером. Именно поэтому крупные сбои выглядят непропорционально серьезными: ломается одна прослойка, а последствия видны в десятках отраслей.
- Первые 6−12 часов: онлайн-платежи массово сбоят, терминалы не проводят авторизацию, банкоматы работают с перебоями. Маркетплейсы, доставка еды, такси и каршеринг почти останавливаются. Магазины возвращаются к наличным деньгам и не могут легально отпустить товары, требующие пробивать маркировку.
- Если сбой затронул энергосистемы, они тоже начинают падать. Где-то защита отключает линии, где-то перегреваются трансформаторы. Интернет еще не умер, но начинает деградировать. Дата-центры переходят на резервное питание. Операторы теряют магистральные участки. Падают международные маршрутизации, а интернет, если где-то сохраняется сам сигнал, становится очень суверенным и даже иногда местечковым.
- На вторые-третьи сутки, если не получится восстановить процессы оперативно, топливо у генераторов начнет заканчиваться. Базовые станции отключаются после разрядки аккумуляторов. Провайдеры теряют связность между городами. Пользователи остаются не просто без «внешнего интернета», а без локального доступа тоже.
- Через неделю: от глобальной сети остаются только отдельные «острова»: локальная сеть университета, закрытая сеть ведомства, автономная сеть оператора в одном городе, спутниковый канал у военных. Но это уже не интернет в привычном смысле. Нет глобальной маршрутизации, нет устойчивого обмена между автономными системами, нет массового доступа.
- Параллельно нарастает информационный кризис. Когда интернет недоступен, общество теряет привычный механизм верификации информации. Начинаются слухи, панические закупки, перегрузка телефонных линий. Растет значение радио, телевидения, SMS-рассылок.
Что будет через неделю и дальше
Хорошая новость: если речь идет о сбое, а не о катастрофе планетарного масштаба, никто, конечно, не махнет рукой, как Вовка в Тридевятом царстве, и не скажет «и так сойдет!». Интернет слишком важен для всех процессов, чтобы правительства, компании и люди по всему миру не предприняли все возможные усилия по его восстановлению.
Но связь не «включится обратно» одновременно везде. Первыми восстановятся регионы с большим количеством независимых международных кабелей, развитым внутренним обменом трафиком, собственными дата-центрами, устойчивой энергетикой и хорошей координацией операторов.
Хуже всего будет странам с малым числом кабельных выходов, слабой внутренней инфраструктурой и большой зависимостью от внешних облаков. Но даже им восстановить интернет будет критично.
Распад мира на локальные интранет-кластеры даст значительное падение мировой экономики — на уровне тяжелой мировой войны, только без «отскока». Восстановление приведет мир на значительно более низкий уровень благосостояния.
Сама численность населения планеты не удержится при таком падении — вся суть технической эволюции последних двух веков состояла в победе над мальтузианской ловушкой: периодическим голодом и дефицитом продовольствия. Так что грезить или планировать «откат» от технологических достижений — это путь к реальной катастрофе.
Выводы
Да, при определенном стечении обстоятельств интернет действительно может пропасть. Но не от одного сбоя, не от взлома и не от того, что кто-то перережет главный кабель.
Интернет-катастрофа, скорее всего, станет частью цивилизационной инфраструктурной катастрофы. Сочетание факторов, которые необходимы для того, чтобы Всемирная Паутина расползлась на ниточки, само по себе должно быть довольно серьезным.
Скорее всего, одновременно сломаются электричество, связь, логистика и управление, а это уже выглядит не как «потерпеть ломку по соцсетям несколько дней», а как неконтролируемый хаос. Оставшись без интернета и важнейших завязанных на него сервисов, люди выйдут на улицы, взволнованные, испуганные и злые, не понимающие, что происходит.
Однако наиболее вероятный сценарий ближайших лет — не «день, когда выключили интернет», а эпоха учащающихся частичных отключений. Интернет останется, но станет менее надежным и менее гарантированным. А люди постепенно привыкнут к его отсутствию и ограничениям, как это уже происходит в отдельных регионах.
Так что пора относиться к интернету не как к базовому доступному для всех благу, а как к вершине всей той цивилизационной надстройки, которая отделяет нас от скатывания на века назад. С пропажи интернета начнется разрушение многих и многих процессов, которые стали основой экономики и общества за последние тридцать-сорок лет.
И главный вопрос — не «может ли интернет исчезнуть» (может), а «сколько дней конкретная страна, город или компания проживет, если внешний интернет внезапно станет недоступен».