Можно ли просто взять и выключить интернет

Страшилки, что вот-вот — и интернет гражданам просто отключат, ходят в Сети давно. Сценарии разнятся от «замкнутого на себе регионального интернета» до «связи не будет, просто рубанут, и все». И не то чтобы у этого дыма не было под собой огня.

Например, в Иране на днях поставили рекорд: 88 дней страна была отключена от глобального интернета. В январе 2026 года власти вводили временный жесткий шатдаун на фоне массовых выступлений, а в феврале на фоне начавшейся эскалации с США и Израилем просто отключили мобильную и проводную интернет-связь по всей стране. При этом за дополнительную плату оставался доступен «Интернет Про» — платное подключение по аналогии с российскими «белыми списками» сайтов.

Лишь 26 мая связь частично восстановилась у пользователей проводного интернета. Зайти на любой зарубежный ресурс даже тем немногим, у кого интернет заработал, до сих пор напрямую невозможно, но это уже не полный шатдаун.

Но интернет может пропасть не только по соображениям безопасности. Например, тот же Иран на фоне ударов США пригрозил перерубить магистральные подводные интернет-кабели, проложенные по дну Ормузского пролива, если крупные IT-компании не начнут платить дань за их безопасность и ремонт.

Такой сценарий грозит оставить без связи все страны Персидского залива и Ближний Восток. При этом подводные кабели сами по себе уязвимы, их нередко рвут даже якоря судов. В марте 2024 года аварии на четырех подводных кабелях у Западной Африки затронули 13 стран: где-то связь деградировала, где-то были почти полные отключения.

И хотя той же России в этом случае ничего напрямую не угрожает, потеря этой связности может нарушить работу множества облачных сервисов, чьи серверы находились, например, в ОАЭ (как Telegram).

Но возможно ли масштабировать такой сценарий на всю планету?

Гипотетически возможно, но очень сложно. У интернета нет единой кнопки, нет главного рубильника и одного владельца. Это миллионы сетей, кабелей, дата-центров и протоколов, которые работают одновременно.

Поэтому «отключить интернет на всей Земле» — задача почти фантастическая. Даже если случится что-то очень серьезное, интернет скорее распадется на куски, чем исчезнет целиком. Где-то останутся национальные сети, где-то — локальные дата-центры, где-то — спутниковые каналы или корпоративные сегменты.

Но есть сценарии, при которых глобальная связность может рухнуть. И они делятся на три типа: природные, техногенные и военные.

Что должно сломаться, чтобы интернет пропал везде

Чтобы интернет исчез именно на всей планете, одного события мало. Нужен каскад случайностей и неслучайностей, которые запустят эту цепочку разрушения. Должны одновременно выйти из строя: