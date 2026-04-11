Фактически помещение превращается в большую клетку Фарадея — пространство, ослабляющие радиоволны, которые поступают извне, в том числе с вышки связи.

Качество связи могут ухудшать и особенности ландшафта. Например, холмы, горы и большое количество деревьев поблизости могут отражать сигнал вышки.

Артем Плешаков отмечает, что сигнал в СНТ нередко «плавает» и сам по себе: если утром лучше работает связь от одного оператора, то вечером, когда час пик и сеть перегружена, в лидеры может выбиться другой.

Как улучшить качество связи без технического вмешательства

Сначала можно попробовать обойтись без покупки антенны или другого оборудования. Проще всего, конечно, походить по участку или дому и найти место, где смартфон или другой гаджет будут лучше ловить сеть, отмечает Малик Амиров.

Иногда помогает перезагрузка устройства, а в случае со смартфоном — и проверка состояния сим-карты: если она повреждена, то это будет влиять на качество сигнала.

Вместо перезагрузки можно также попробовать включить режим «в самолете», а затем выключить его. Гаджет перерегистрируется в сети и подключится к самому сильному источнику сигнала поблизости.

На подключение к сети может влиять низкий заряд батареи. В зоне слабого сигнала его уровень должен быть выше 30%.

Настройка смартфона

Далее переходим к настройкам гаджетов. В первую очередь следует обновить программное обеспечение. Если оно устарело, то обработка сигналов может проходить с ошибками.

Также стоит попробовать переключить выбор сети с автоматического на ручной.