Названы лайфхаки по усилению мобильной связи дома

Инженер Сакаева: Неисправная SIM-карта может ухудшать сигнал связи

Плохой прием мобильной связи в городской квартире — проблема, знакомая многим, рассказала инженер связи, экс-сотрудник Huawei Technologies Ольга Сакаева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала лайфхаки по усилению сигнала дома.

Причин плохого приема мобильной связи в городских квартирах может быть сразу несколько, сообщила эксперт. Во-первых, базовые станции нередко расположены на значительном расстоянии, а между ними и конкретным домом могут находиться плотные препятствия: высокие здания, массивные деревья, холмистый рельеф. Из-за этого сигнал может снижаться.

Кроме того, по словам Сакаевой, немалую роль играют и перегрузки сети во массовых мероприятий. Также перебои могут возникать по вине оператора — например, из-за плановых работ или аварий на линии электропередачи, когда базовая станция остается без питания. Иногда источник проблем — сам абонент: устаревший телефон, который не поддерживает современные диапазоны или неисправная SIM-карта, которая теряет контакт с сетью.

Инженер обратила внимание и на влияние бытовой техники. «Старая микроволновка может создавать электромагнитные помехи, особенно если вы разговариваете по телефону в непосредственной близости. Wi-Fi-роутер оказывает меньшее воздействие, но полностью исключить его влияние нельзя, особенно если устройство работает на перегруженном канале», — объяснила Сакаева.

Чтобы решить проблему, инженер рекомендовала начать с самого простого: перезагрузить телефон и убедиться, что SIM-картой все в порядке. По ее словам, порой, чтобы усилить сигнал, достаточно просто отойти от массивной стены, встать у окна или выйти на балкон.

Также могут помочь репитеры и усилители сигнала, но покупать их стоит только у проверенных и официальных продавцов, предварительно проконсультировавшись со специалистом, который подскажет нужные параметры, подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

