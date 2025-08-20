Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 20 августа 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

F6: Злоумышленники могут перехватывать сессии в публичной Wi-Fi-сети
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Киберпреступники могут перехватывать сессии пользователей, подключившихся к публичным Wi-Fi-сетям. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, рассказавший также о других опасностях бесплатного интернета в публичных местах.

«Обычно мы рекомендуем не использовать бесплатные общественные точки доступа Wi-Fi. Совсем. Потому что злоумышленники могут перехватить вашу сессию в публичной сети Wi-Fi. А если других вариантов нет, то советуем подключаться к проверенным сетям (например, в отеле или в кафе, где на ресепшен вам могут сообщить реквизиты подключения) и не использовать их для передачи конфиденциальной информации, в том числе авторизации в сервисах и оплаты покупок с карты», — сказал Золотухин.

Материалы по теме:
17-летний гений взломал крупнейшие компании мира. Остаток жизни он проведет в психиатрической больнице строгого режима
17-летний гений взломал крупнейшие компании мира.Остаток жизни он проведет в психиатрической больнице строгого режима
18 января 2024
«Разбогатей или умри пытаясь» Как завербованный спецслужбами хакер-кокаинист совершил одну из величайших краж в истории
«Разбогатей или умри пытаясь»Как завербованный спецслужбами хакер-кокаинист совершил одну из величайших краж в истории
14 июня 2024
Гениальный подросток взломал Илона Маска и кошмарил людей по всему миру. Кто он такой и как за ним охотилась вся Европа?
Гениальный подросток взломал Илона Маска и кошмарил людей по всему миру. Кто он такой и как за ним охотилась вся Европа?
13 июня 2025

Он добавил, что пользователям стоит обращать особое внимание на сети, поскольку преступники давно научились создавать поддельные точки доступа. Они имитируют бесплатные сети крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также заправок, кафе, ресторанов и других общественных мест.

«Когда смартфон в режиме активного поиска Wi-Fi находит знакомое название сети, то подключается к ней автоматически. Поэтому мы рекомендуем отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Если сеть, к которой подключился телефон — злой "близнец", созданный киберпреступниками, то все данные, которые передал или получил ваш смартфон, сразу станут доступны злоумышленникам», — констатировал Золотухин.

Эксперт подчеркнул, что таким образом преступники могут получить сведения о посещенных сайтах, переписки, а также логины и пароли ко всем сервисам, к которым подключится пользователь во время сессии. Таким образом, по словам Золотухина, можно, например, украсть аккаунт в мессенджере.

Ранее в МВД россиян предупредили о последствиях взлома аккаунтов в соцсетях. Одним из них в ведомстве назвали кражу конфиденциальной информации, которая будет использоваться в дальнейших атаках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

    Связь хищений при строительстве фортификаций в Курской области и вторжением ВСУ объяснили

    Аэропорты в трех российских городах ограничили работу

    Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

    США защитили данные пользователей Apple

    Учительницу английского языка обвинили в сексуальных отношениях с подростком

    Перечислены выдающие несерьезно настроенных любовников фразы

    Трамп оценил вероятность Третьей мировой войны

    Австрия предложил Вену для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости