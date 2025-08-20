Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

F6: Злоумышленники могут перехватывать сессии в публичной Wi-Fi-сети

Киберпреступники могут перехватывать сессии пользователей, подключившихся к публичным Wi-Fi-сетям. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, рассказавший также о других опасностях бесплатного интернета в публичных местах.

«Обычно мы рекомендуем не использовать бесплатные общественные точки доступа Wi-Fi. Совсем. Потому что злоумышленники могут перехватить вашу сессию в публичной сети Wi-Fi. А если других вариантов нет, то советуем подключаться к проверенным сетям (например, в отеле или в кафе, где на ресепшен вам могут сообщить реквизиты подключения) и не использовать их для передачи конфиденциальной информации, в том числе авторизации в сервисах и оплаты покупок с карты», — сказал Золотухин.

Он добавил, что пользователям стоит обращать особое внимание на сети, поскольку преступники давно научились создавать поддельные точки доступа. Они имитируют бесплатные сети крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также заправок, кафе, ресторанов и других общественных мест.

«Когда смартфон в режиме активного поиска Wi-Fi находит знакомое название сети, то подключается к ней автоматически. Поэтому мы рекомендуем отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Если сеть, к которой подключился телефон — злой "близнец", созданный киберпреступниками, то все данные, которые передал или получил ваш смартфон, сразу станут доступны злоумышленникам», — констатировал Золотухин.

Эксперт подчеркнул, что таким образом преступники могут получить сведения о посещенных сайтах, переписки, а также логины и пароли ко всем сервисам, к которым подключится пользователь во время сессии. Таким образом, по словам Золотухина, можно, например, украсть аккаунт в мессенджере.

Ранее в МВД россиян предупредили о последствиях взлома аккаунтов в соцсетях. Одним из них в ведомстве назвали кражу конфиденциальной информации, которая будет использоваться в дальнейших атаках.