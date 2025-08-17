Интернет и СМИ
17:09, 17 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о последствиях взлома аккаунта в соцсетях

Александра Качан (Редактор)

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Взлом аккаунта в социальных сетях мошенниками может повлечь за собой множество последствий. Об этом россиян предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

С помощью соцсетей злоумышленники могут украсть конфиденциальную информацию: номера телефонов близких, адрес места работы, учебы или дома. Эти данные будут использованы в дальнейших атаках как на владельца аккаунта, так и на его окружение. Кроме того, аферисты нередко находят в переписках интимную информацию, с помощью которой затем шантажируют свою цель.

Мошенники также могут опубликовать на личной странице контент, уничтожающий репутацию владельца, попросить денег у его контактов или начать распространять спам и фишинговые ссылки с вирусами. Другая схема — взлом связанных с аккаунтом учетных записей и сервисов. Помимо этого, взлом страницы дает аферистам возможность совершать незаконные действия от имени владельца.

