15:03, 17 августа 2025Экономика

Мошенники лишили москвичку четырех квартир

Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Москвы доверилась мошенниками и продала четыре квартиры, лишившись более 50 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Злоумышленники звонили 78-летней женщине в течение полугода. Они представились официальными лицами, предупредили ее о мошенниках и попросили помочь с поимкой. Сначала пенционерка согласилась перевести на счета собеседников 1,1 миллиона рублей, а затем — продать квартиры, оставшиеся в наследство от мужа.

Женщина догадалась, что имеет дело с аферистами, когда собеседники начали уговаривать ее продать квартиру в Подмосковье. После этого она обратилась в полицию.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали о новой схеме, которую мошенники используют для обмана россиян. Гражданам начали рассылать поддельные скриншоты из приложений банка, в которых обещают якобы «прибыль от инвестиций».

