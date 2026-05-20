Подобрать пароль по перехваченным данным.

В WPA/WPA2-сетях атакующий может перехватить служебный обмен между устройством и роутером, а затем пытаться подобрать пароль уже не через сам роутер, а отдельно, на своем оборудовании. Если пароль короткий, словарный или предсказуемый, риск резко растет.

Использовать уязвимый WPS.

WPS — это функция быстрого подключения к Wi-Fi по кнопке или PIN-коду. Она удобна, но в некоторых роутерах именно она становится слабым местом: атакуют не сам длинный пароль от сети, а механизм упрощенного подключения.

Подменить точку доступа.

Атакующий может создать фальшивую сеть с таким же или очень похожим названием. Пользователь думает, что подключается к своему роутеру, а на деле оказывается в сети злоумышленника. Такой сценарий часто называют Evil Twin — «злой двойник».

Выбивать устройства из настоящей сети.

Иногда хакеру не нужно сразу взламывать роутер. Он может нарушать соединение, заставляя телефон или ноутбук переподключаться. Это помогает собрать данные для дальнейшей атаки или подтолкнуть пользователя к подключению к поддельной сети.

Атаковать сам роутер.

Если у роутера старый пароль администратора, устаревшая прошивка, включен удаленный доступ или есть известная уязвимость, злоумышленник может попытаться получить доступ не к Wi-Fi, а к панели управления роутером.

Попасть внутрь через зараженное устройство.

Иногда атака начинается не с роутера, а с телефона, ноутбука или умного устройства, которое уже заражено. Подключившись к домашнему Wi-Fi, такое устройство может пытаться атаковать роутер и другие гаджеты в сети.

Использовать слабые умные устройства.

IP-камеры, роботы-пылесосы, телевизоры, розетки и старые медиасерверы часто хуже защищены, чем ноутбуки и смартфоны. Если такое устройство уязвимо, оно может стать входной дверью во всю домашнюю сеть.