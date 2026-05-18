Что происходит в Ормузском проливе

18 мая 2026 года Иран создал орган для надзора за судоходством в Ормузском проливе. Это решение стало ответом на блокаду иранских портов, которую президент США Дональд Трамп объявил в апреле.

Ранее о проливе говорили практически только в контексте энергоносителей — через этот узкий коридор в Аравийском море проходило около 25% мировой морской торговли нефтью и 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ).

Но по дну пролива проходят еще и магистральные интернет-кабели. Теперь Тегеран намерен заставить ИТ-корпорации платить лицензионные сборы за проход этих кабелей по дну пролива и пользоваться услугами только иранских ремонтных фирм.