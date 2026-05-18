«Телеграм» умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливеПоследствия для России и мира оценили эксперты
Что происходит в Ормузском проливе
18 мая 2026 года Иран создал орган для надзора за судоходством в Ормузском проливе. Это решение стало ответом на блокаду иранских портов, которую президент США Дональд Трамп объявил в апреле.
Ранее о проливе говорили практически только в контексте энергоносителей — через этот узкий коридор в Аравийском море проходило около 25% мировой морской торговли нефтью и 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Но по дну пролива проходят еще и магистральные интернет-кабели. Теперь Тегеран намерен заставить ИТ-корпорации платить лицензионные сборы за проход этих кабелей по дну пролива и пользоваться услугами только иранских ремонтных фирм.
Но техногиганты не могут вести дела с Ираном из-за санкций против исламской республики. Им запрещены любые финансовые операции с ней.
Если компании откажутся, иранские власти, по данным СМИ, угрожают нарушить передачу данных. По [оценке] аналитиков CNN, повреждение этой инфраструктуры может парализовать мировую торговлю и привести к ущербу на триллионы долларов.
Под угрозой окажется работа банков, бирж и облачных сервисов (удаленных хранилищ данных и программ).
Какие кабели проходят по дну Ормузского пролива и куда они ведут
По дну Ормузского пролива проложено около семи ключевых магистральных систем связи. Из-за того, что некоторые системы состоят из нескольких нитей, в этом узком коридоре насчитывают до 17 отдельных физических кабелей.
Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин отмечает, что это ключевые интернет-магистрали, связывающие Ближний Восток с остальным миром.
Некоторые магистрали, например AAE-1 и SEA-ME-WE 5, ведут напрямую в Южную Европу — Грецию, Италию и Францию.
- AAE-1: связывает Гонконг, страны Азии, Индию, Пакистан, ОАЭ, Оман, Египет и страны Южной Европы (Грецию, Италию, Францию).
- FALCON: имеет кольцевую структуру внутри Залива. Соединяет Индию с Оманом, Ираном, Катаром, Саудовской Аравией и идет в Египет.
- GBI: петлевая сеть, соединяющая региональные хабы (ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Иран) с Индией на востоке и Италией на западе.
- TGN-Gulf: транзитный маршрут, стыкующий инфраструктуру стран Залива с глобальной сетью в Индии, откуда трафик уходит в США.
- SEA-ME-WE 5: супермагистраль от Сингапура через Пакистан и Египет до Турции, Италии и Франции.
- EPEG: подводная часть идет из Омана в Иран, а далее превращается в наземную линию, идущую через Россию в Германию.
- Ooredoo Gulf Pathway: внутренние системы, связывающие станции Катара, Омана, Кувейта и ОАЭ для обмена трафиком внутри Залива.
Есть ли у Ирана техническая возможность повредить кабели
Специальной техники для этого не нужно, считает эксперт телеком-рынка Алесей Учакин
Подводные кабели регулярно повреждаются обычными якорями сухогрузов. Это происходит постоянно — например, Эстония и Латвия неоднократно задерживали российские корабли, предъявляя обвинения в случайном повреждении кабелей.
У Ирана есть весь необходимый потенциал, чтобы устроить такой сбой намеренно. В марте 2026 года эксперты «Военной хроники» также подтверждали, что у Тегерана есть технические возможности для серьезного нарушения интернет-связи на Ближнем Востоке.
Что касается защиты кабелей, то физически охранять каждый их километр на дне невозможно.
Что случится с интернетом в случае повреждения кабелей
Последствия для мира
В первую очередь, по словам Учакина, последствия затронут страны Ближнего Востока:
- Кувейт,
- Ирак,
- ОАЭ,
- Бахрейн и другие.
Также пострадают компании и контрагенты, которые зависят от цифровой инфраструктуры этих стран.
Полного шатдауна, скорее всего, не произойдет, однако перебои могут быть достаточно серьезными. Наземные и спутниковые каналы вряд ли смогут полноценно компенсировать потерю пропускной способности подводных кабелей. Интернет в Ближневосточном регионе и так не всегда отличается высокой скоростью и доступностью, а повреждение подводных кабелей может дополнительно ухудшить ситуацию.
По данным старшего менеджера исследовательской компании TeleGeography Патрика Кристиана, физическая атака на инфраструктуру делает бесполезными стандартные модели защиты данных. Многие компании по закону обязаны хранить информацию только внутри своей страны. Если местный дата-центр или кабель поврежден, они не могут легально перенести трафик в другой регион и остаются без связи.
По словам Учакина, повреждение кабелей ударит по связности с крупнейшими мировыми ИТ-платформами Эксперт отмечает, что в странах Южной Европы сосредоточено множество центров обработки данных (ЦОД) компаний AWS, Microsoft и других провайдеров «облачных» услуг.
Трафик из ближневосточного региона, пойдя другими маршрутами, вызовет перегруз уже в других местах, что может затронуть другие сервисы. Точный их список в предсказать невозможно из-за закрытости данных о наземных линиях связи, по которым в таких случаях пытаются перенаправить трафик.
Об этом же предупредил редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков. Один перерезанный кабель сильно на интернете не сказывается, но когда повреждаются сразу несколько, «то начинается настоящая деградация», отметил эксперт.
Он считает, что повреждение кабелей скажется и на Telegram. Глобально мессенджер не будет сбоить, но в странах Персидского залива может вообще перестать работать.
.Отдельная проблема связана с ремонтом, отметил экономист Илья Марголин.
Кабельному судну необходимо получить разрешения, выйти в район повреждения, точно определить место разрыва и провести работы в зоне высокой военной и страховой напряженности. Поэтому даже ограниченное повреждение может иметь продолжительный эффект и стать фактором недоверия к устойчивости цифровой инфраструктуры региона.
Последствия для России
Эксперты не ожидают прямого влияния конфликта в Ормузском проливе на качество связи в России. Основные маршруты российского интернет-трафика не завязаны на этот регион.
Косвенные риски возможны через коммуникации с партнерами в странах Залива, расчеты, логистику, финансовые сервисы и общий рост геополитической премии риска. Для самого Ирана практическое повреждение кабелей также было бы болезненным шагом, поскольку ударило бы по его собственным каналам связи, торговле, банковским операциям и отношениям с соседями.
Политический смысл угроз Ирана сигнала состоит в том, чтобы заставить внешних игроков активнее давить на США и добиваться компромиссной развязки конфликта, добавил Марголин.
