Трамп снова отступил. Как Ирану удается продавливать США в военном конфликтеВостоковед раскрыл главные причины
За последние два месяца Белый дом трижды отменял удары в последнюю минуту:
При этом Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня.
На государственном ТВ Ирана заявили, что страна вправе не соблюдать перемирие и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.
22 апреля США планировали провести переговоры с Ираном в Пакистане. Но Тегеран отказался присылать делегацию, пока корабли США блокируют его порты. Трамп в итоге отложил атаку.
Этот материал появился благодаря вам: тема принимала участие в голосовании для читателей, мы изучили ее и теперь делимся результатами.
До этого спикер иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия не имеет никакого смысла, поскольку «проигравшая сторона не может диктовать условия».
Как Ирану удается заставлять США пасовать
Тегеран не пытается победить американцев в открытом бою, он просто делает войну слишком дорогой политически и экономически.
Перекрытие Ормузского пролива или даже нестабильная обстановка в нем бьет по рынку энергоносителей, сельскому хозяйству и другим отраслям. Вслед за ценами растут и политические риски для Трампа в условиях приближающихся выборов — даже временное затишье не принесло рынкам сильного облегчения, а любые изменения в переговорном процессе немедленно влияют на рынок.
Также эксперт отметил, что американское военное превосходство не может автоматически конвертироваться в приемлемый для Трампа и его партии политический результат.
Военная операция имеет лишь ограниченную поддержку в американском обществе — в основном людей, которые и так проголосовали бы за республиканцев. Все это может стать факторами на промежуточных выборах.
Если США продолжат наносить удары по Ирану, это не значит, что иранский режим быстро капитулирует или рухнет. Наоборот, в регионе может разгореться куда более масштабный конфликт.
Трамп выглядит не столько «уступающим», сколько постоянно пересчитывающим цену дальнейшей эскалации. Его риторика действительно мечется между ультиматумами и попыткой остановиться: 21 апреля он говорил, что не хочет продлевать перемирие, а уже 22 апреля снова отступил от угроз удара по электростанциям и мостам и объявил о продолжении паузы. Это хороший пример того, как Ирану удается навязывать США не свою волю, но понимание рисков и издержек.
Чего хочет в итоге добиться Иран
Тегеран специально затягивает переговоры и поднимает ставки, чтобы не допустить смены политического режима. Эксперт сравнивает нынешнюю позицию Ирана с «осажденной крепостью»: страна готова к разрушению заводов и инфраструктуры, но не к капитуляции на условиях Штатов.
По словам Алонцева, иранская сторона выдвигает малореалистичные требования:
- постоянного, а не временного прекращения огня,
- законодательно оформленного отказа от новых ударов по Ирану и его союзникам,
- снятия первичных и вторичных санкций,
- разморозки активов,
- признания права на обогащение урана и сохранения контроля над Ормузом.
Если перевести дипломатические игры на простой язык, Иран хочет не «победить США» в конвенциональном смысле, а получить несколько вещей.
Первая — сохранение режима и суверенного статуса: нельзя допустить демонтажа системы и переговоров в формате угроз и унижения.
Вторая — возвращение на мировой рынок.
Третья — право на мирный атом и контроль над Ормузским проливом.
Поэтому иранская линия — затягивать, торговаться и поднимать цену отказа от сделки.
Какую роль в реальности играет Пакистан
Пакистан заменил все другие арабские страны в роли главного переговорщика между Вашингтоном и Тегераном По словам востоковеда, привычные посредники из Персидского залива сами втянулись в конфликт и перестали быть нейтральными.
В итоге Исламабад оказался единственной площадкой, которой доверяют обе стороны.
В 2026 году Исламабад сумел восстановить доверие Вашингтона — во многом благодаря контактам пакистанского генерала Асима Мунира с Трампом. При этом Пакистан сохраняет связи с Тегераном. У них общая граница и свой интерес: они не хотят, чтобы война полыхала у их западных рубежей. Пакистан для США — удобный посредник, а для Ирана — не враждебная территория.
По словам самого Трампа, именно по просьбе премьера Пакистана Шехбаза Шарифа Трамп согласился отложить новые удары по Ирану.
Переговоры в Исламабаде получили самый высокий официальный статус контактов США и Ирана со времен Исламской революции 1979 года. Для Пакистана это не только попытка остановить войну у своих границ, но и способ резко поднять престиж на мировой арене.
Однако Алонцев подчеркивает, что возможности Исламабада ограничены. Пакистанцы могут сохранить переговорный процесс, но не могут навязать сделку ни Белому дому, ни иранским властям.
Предлагайте темы, которые вам интересны! Мы обязательно изучим ваши предпочтения и напишем полезный для вас материал.