Кровавый инсайд. Семью Трампа обвиняют в заработке на войне с Ираном и манипуляциях рынком
Как трейдеры заработали миллионы за 15 минут до поста Трампа об Иране
Утром 23 марта 2026 года неизвестные трейдеры продали нефтяные фьючерсы (контракты на поставку актива в будущем по фиксированной цене) на 580 миллионов долларов. Это произошло всего за 15 минут до того, как Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану.
Цена нефти Brent после поста президента сразу рухнула со 112 до 97 долларов за баррель.
Продавцы, успевшие открыть короткие позиции (ставки на падение цены актива) до публикации, заработали десятки миллионов долларов.
По данным Financial Times, объем торгов в этот момент в девять раз превысил норму.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал сигналы из Вашингтона «ловушкой для фиксации прибыли». Он считает, что Белый дом специально вбрасывает новости, чтобы крупные игроки успели заработать на развороте рынка.
Если они раздувают рынок — шортите (ставьте на падение цены. — Прим. ТВЗ). Если обваливают — открывайте длинные позиции. Предрыночные «новости» или «правда» из Вашингтона — это часто просто подготовка к выводу прибыли. Это обратный индикатор.
Инвестор Виктор Кох отметил, что Трамп часто делает заявления в моменты, когда фондовый индекс S&P 500 (Индекс 500 крупнейших компаний США) находится на уровнях поддержки.
…ценовой порог, на котором падение рынка обычно останавливается, так как инвесторы начинают массово скупать акции.
Другими словами, Трамп делает будоражащие фондовый рынок заявления, когда тот нащупывает дно.
На что обращают внимание трейдеры и хедж-фонды — это резкое увеличение числа контрактов в моменты «затишья» или непосредственно перед важным государственным заявлением. В последнее время волатильность объемов определенно намекает на использование инсайдерской информации из Белого дома или со стороны приближенных лиц.
Брокер главы Пентагона пытался купить акции ВПК перед ударом по Ирану
За две недели до начала американской военной операции против Тегерана личный брокер министра обороны США Пита Хегсета пытался вложить миллионы долларов в оборонный сектор. Представитель Morgan Stanley связался с инвестиционной компанией BlackRock по поводу покупки паев фонда Defense Industrials Active. В этот фонд входят крупнейшие подрядчики Пентагона: Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.
Сделка сорвалась только потому, что на тот момент инструмент еще не был доступен клиентам этого банка.
В Пентагоне статью Financial Times назвали «бессовестной клеветой». Помощник военного министра Шон Парнелл потребовал от газеты немедленного опровержения и заявил, что ни Хегсет, ни его представители не пытались связаться с BlackRock.
Однако эксперты отмечают, что министр обороны был одним из самых активных сторонников войны с Ираном, поэтому интерес его брокера к акциям производителей оружия выглядит закономерным.
Попытка его брокера пристроить деньги в оборонку за пару недель до начала операции выглядит слишком топорно. В США за такое можно сесть в тюрьму. Но, так как сделка в итоге не состоялась, Хегсету ничего не грозит.
Финансовый эксперт и автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский допустил, что вся эта история с Хегсом не была согласована с высшим руководством страны.
Как семья Трампа вложилась в дроны и крипторынки
В феврале 2026 года группа анонимных трейдеров на платформе Polymarket (Площадка для ставок на исход событий) со 100-процентной точностью предсказала дату США по Ирану и гибель аятоллы Али Хаменеи. На эти события поставили 9 миллионов долларов, а шесть анонимных аккаунтов получили 1,2 миллиона долларов прибыли.
Все они выводили деньги на один адрес на бирже Coinbase.
Дональд Трамп — младший с августа 2025 года занимает пост стратегического консультанта Polymarket. Его фонд 1789 Capital инвестировал в площадку десятки миллионов долларов. Трамп-младший также консультирует другой рынок прогнозов — Kalshi, утверждая, что такие сервисы дают информацию быстрее традиционных СМИ.
Точность прогнозов на подконтрольных семье площадках привлекла внимание журналистов. Издание Responsible Statecraft (RS) выяснило, что сыновья президента Эрик и Дональд-младший зарабатывают на военных заказах. Сразу после победы отца на выборах они инвестировали в производителей дронов Powerus и Xtend. Эти компании уже получили контракты от Пентагона.
После возвращения Трампа в Белый дом стоимость активов фонда 1789 Capital выросла со 150 миллионов до 2 миллиардов долларов.
Трамп-младший объяснил резкий рост тем, что фонд ищет проекты, соответствующие повестке «America First» (Америка прежде всего). По его словам, компания понимает «эстетику и желания» будущей администрации, ориентируясь на поддержку предпринимателей и технологий, которые «не пронизаны левой идеологией».
Кроме того, старший сын президента входит в совет директоров компании Unusual Machines — в декабре 2025 года этот производитель деталей для дронов получил от Минобороны США кредит на 620 миллионов долларов.
Криптобизнес семьи Трампа
По мнению финансовых аналитиков, команда Трампа отрабатывает механизмы манипуляции рынком на собственных криптопроектах, которые приносят семье сотни миллионов долларов.
Когда мы говорим про Трампа и его окружение, надо понимать, что это самые жесткие инсайдеры в мире. Нэнси Пелоси (экс-спикер палаты представителей), которая наторговала в десятки раз лучше, чем индекс S&P 500, — это ребенок по сравнению с тем, что делает команда Трампа.
В январе 2025 года Дональд Трамп запустил свой мемкоин $TRUMP. На пике его цена достигала 75 долларов, а объем торгов превышал 11 миллиардов долларов в сутки.
Сам президент, по разным оценкам, заработал на росте токена от 385 до 800 миллионов долларов.
При этом, по данным Chainalysis, более 800 тысяч рядовых инвесторов потеряли на этом активе около 2 миллиардов долларов. Позже собственный токен $MELANIA выпустила и жена президента.
Это мемкоины, которые были созданы с нуля и принесли создателям миллиарды. Резкие взлеты объемов за пять минут до новостей обкатали еще на них.
Криптобизнес стал для семьи Трампа по-настоящему золотой жилой. По данным Forbes, младший сын президента, 19-летний Бэррон Трамп, заработал на семейной криптокомпании World Liberty Financial около 40 миллионов долларов.
А зять президента Джаред Кушнер, по информации WSJ, продал долю в этой компании фонду из ОАЭ за 500 миллионов долларов, после чего Эмираты получили доступ к передовым американским чипам для ИИ.
Так все же, семья Трампа манипулирует рынком?
Множество косвенных свидетельств указывает на признаки манипуляции, но юридически доказать инсайдерскую торговлю на высшем уровне очень сложно. Финансист Дмитрий Исаков считает, что нет прямых улик, подтверждающих причастность президента США и его ближайшего круга к конкретным сделкам.
Как финансист, я считаю мартовские нефтяные операции не случайными, а закономерными совпадениями — такие инциденты стали нормой на рынках при Трампе. У меня нет причин сомневаться в факта.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объясняет безнаказанность инсайдеров сложностью офшорных схем, которые они используют для сокрытия доходов.
Если капитал правильно зашифрован, вы не найдете концов. Вы обнаружите брокера или офшорную фирму, но, чтобы узнать имя владельца в юрисдикции вроде острова Невис, нужно судиться по их местным законам. Даже если вы добьетесь ответа, вам выдадут следующий офшор в Панаме или Белизе, где архивы уже могут быть уничтожены.
Белый дом все обвинения в инсайде категорически отвергает. Представитель администрации Куш Десаи назвал подобные утверждения безосновательными.
Демократы в конгрессе требуют расследований, а регуляторы заявляют о «повышенном внимании» к аномальным сделкам, но пока что никаких юридических последствий не было.
Как отмечает финансовый эксперт Алексей Кричевский, сейчас в США сложились такие политические условия, что с Трампа и с Республиканской партии «никто за это не спросит».
