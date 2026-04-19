Как трейдеры заработали миллионы за 15 минут до поста Трампа об Иране

Утром 23 марта 2026 года неизвестные трейдеры продали нефтяные фьючерсы (контракты на поставку актива в будущем по фиксированной цене) на 580 миллионов долларов . Это произошло всего за 15 минут до того, как Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану.

Цена нефти Brent после поста президента сразу рухнула со 112 до 97 долларов за баррель.

Продавцы, успевшие открыть короткие позиции (ставки на падение цены актива) до публикации, заработали десятки миллионов долларов.