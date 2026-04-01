В итоге актив, который должен был защищать, повел себя как самый обычный рискованный инструмент.

Что будет дальше: два сценария

Здесь все упирается в один вопрос: как долго нефть будет оставаться дорогой.

Сценарий 1. Конфликт затягивается

Если ситуация на Ближнем Востоке не разрядится, нефть останется на повышенных уровнях. Центробанки могут начать повышать ставки — и золото продолжит топтаться на месте. Спекулятивные покупатели не вернутся, восстановление затянется. В таком случае аналитики «Финам» ожидают, что во 2–3-м квартале золото будет торговаться в диапазоне $4100–4600 за унцию.

У дорогой нефти есть и другое последствие — стагфляция: экономика замедляется, а инфляция остается высокой. Исторически в такой обстановке интерес к золоту как к защите от обесценивания денег только растет. Так что затяжной конфликт — это плохо для золота в краткосрочной перспективе, но может поддержать его в долгосрочной.

Сценарий 2. Напряженность спадает

Если конфликт на Ближнем Востоке станет менее напряженным и нефть откатится хотя бы до $80 за баррель, золото может быстро восстановиться. Фундаментальные драйверы никуда не делись: центробанки продолжают покупать металл, геополитическая нестабильность в мире сохраняется, а ФРС все еще может снизить ставку в этом году. По базовому прогнозу «Финама», во втором квартале золото вернется к отметке $5300 за унцию.

Отдельного внимания заслуживает событие второго квартала — смена главы ФРС. Джером Пауэлл уходит, его место займет Кевин Уорш. То, какую политику выберет новый руководитель, напрямую повлияет на курс доллара — а значит, и на цену золота.

Стоит ли покупать золото сейчас

Покупка золота выглядит логичной на локальных снижениях цен. Март дал именно такую возможность — котировки откатились к уровням начала января. Центробанки мира в такие моменты традиционно наращивают покупки, быстро выкупая просадки. Это хороший сигнал для частного инвестора.