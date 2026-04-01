Спекулянты испугались. Что происходит с ценами на золото и стоит ли его покупатьДва сценария от аналитика
Почему защитный актив повел себя как рискованный
Золото принято считать тихой гаванью — активом, который спасает деньги в неспокойные времена. Но в марте 2026 года все пошло не по сценарию. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке котировки не выросли, а рухнули — до $4090, показав крупнейшее падение с 1983 года.
Объяснение — в природе денег, которые пришли в золото за последние два года. За 2024–2025 годы стремительный рост цен привлек сюда огромный объем спекулятивных денег. А спекулятивные деньги — пугливые. Как только запахло жареным, инвесторы начали продавать золото, чтобы получить живые деньги и покрыть убытки в других активах.
Сыграла роль и базовая особенность золота: оно не платит ни дивидендов, ни процентов. Заработать на нем можно только одним способом — купить дешевле, продать дороже. Когда рост останавливается, желающих зафиксировать прибыль становится все больше. Рынок начинает сыпаться.
СПРАВКА
Дорогая нефть разгоняет инфляцию — а значит, центробанки могут начать повышать ставки. Для золота это плохая новость. Ведь чем выше доходность гособлигаций, тем менее привлекательно золото.
В итоге актив, который должен был защищать, повел себя как самый обычный рискованный инструмент.
Что будет дальше: два сценария
Здесь все упирается в один вопрос: как долго нефть будет оставаться дорогой.
Сценарий 1. Конфликт затягивается
Если ситуация на Ближнем Востоке не разрядится, нефть останется на повышенных уровнях. Центробанки могут начать повышать ставки — и золото продолжит топтаться на месте. Спекулятивные покупатели не вернутся, восстановление затянется. В таком случае аналитики «Финам» ожидают, что во 2–3-м квартале золото будет торговаться в диапазоне $4100–4600 за унцию.
У дорогой нефти есть и другое последствие — стагфляция: экономика замедляется, а инфляция остается высокой. Исторически в такой обстановке интерес к золоту как к защите от обесценивания денег только растет. Так что затяжной конфликт — это плохо для золота в краткосрочной перспективе, но может поддержать его в долгосрочной.
Сценарий 2. Напряженность спадает
Если конфликт на Ближнем Востоке станет менее напряженным и нефть откатится хотя бы до $80 за баррель, золото может быстро восстановиться. Фундаментальные драйверы никуда не делись: центробанки продолжают покупать металл, геополитическая нестабильность в мире сохраняется, а ФРС все еще может снизить ставку в этом году. По базовому прогнозу «Финама», во втором квартале золото вернется к отметке $5300 за унцию.
Отдельного внимания заслуживает событие второго квартала — смена главы ФРС. Джером Пауэлл уходит, его место займет Кевин Уорш. То, какую политику выберет новый руководитель, напрямую повлияет на курс доллара — а значит, и на цену золота.
Стоит ли покупать золото сейчас
Покупка золота выглядит логичной на локальных снижениях цен. Март дал именно такую возможность — котировки откатились к уровням начала января. Центробанки мира в такие моменты традиционно наращивают покупки, быстро выкупая просадки. Это хороший сигнал для частного инвестора.
Но важно понимать, чем золото является на самом деле. Это не акция, которая платит дивиденды, и не облигация с купоном. Золото — это страховка. Страховка от геополитических потрясений, от обесценивания валют, от финансовых кризисов. И как любая страховка, оно не обязано приносить быструю прибыль.
Высокий уровень геополитических и финансовых рисков, по оценке «Финама», сохранится до конца 2026 года. Это значит, что фундаментальная поддержка золота никуда не денется. Однако надо быть готовым к тому, что волатильность останется высокой — за месяц котировки могут меняться на 20%.
