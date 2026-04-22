00:07, 22 апреля 2026Мир

Иранский политик высмеял «проигравшего» Трампа

Мохаммади: Продление Трампом прекращения огня не имеет смысла
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Продление президентом США Дональдом Трампом режима прекращения огня не имеет никакого смысла. Решение американского лидера высмеял советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади в соцсети Х.

«Продление режима прекращения огня со стороны Трампа не имеет никакого смысла. Проигравшая сторона не может диктовать условия», — написал он.

По его словам, продление перемирия представляет из себя «уловку», чтобы выиграть время для нового удара по Ирану. «Для Ирана настало время взять инициативу в свои руки», — призвал Мохаммади.

Ранее Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

