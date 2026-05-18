Будущее
18 мая 2026, 15:00

Крупнейшая платформа для программистов GitHub может уйти из России? Что будет с IT-индустрией

Подозрительные сбои заставили напрячься
В середине мая среди российских разработчиков поднялась волна легкой паники. Причиной стало высказывание депутата Горелкина, что крупнейшая международная платформа по обмену опытом и кодом для айтишников — GitHub — может вскоре покинуть Россию. В Роскомнадзоре отрицают планы на блокировку, но российские пользователи все равно жалуются на участившиеся проблемы соединения с сайтом. Намекают даже, что это происки западных владельцев платформы. Где тут правда, где домыслы и чем реально грозит уход GitHub из России — разобрались для вас.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Что случилось: Горелкин предложил переходить на отечественное

12 мая в своих каналах депутат и зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратил внимание, что в последнее время пользователи все чаще жалуются на недоступность сервиса GitHub. Платформа, которая используется программистами со всего мира для совместной работы с кодом, отваливается у каждого десятого: всего количество жалоб о сбоях превысило 16% от всех попыток запроса.

Что такое этот самый GitHub и почему он важен

GitHub — это крупнейшая онлайн-платформа для размещения IT-проектов, кодов, примеров промптов, а также совместной разработки программного обеспечения. Фактически это главная международная социальная сеть для кодеров. В 2025 году число ее пользователей достигло 180 млн человек.

Общаются там преимущественно на английском и на языках программирования. Тем не менее этот ресурс играет одну из ключевых ролей в обмене опытом для айтишников со всего мира. Многое из того, что используют и публикуют российские эксперты, первоначально родилось именно на ГитХабе.

В период 2019–2024 гг. по количеству разработчиков на GitHub Россия была на 7-м и 6-м месте.

По словам депутата, проблема коснулась только пользователей из России. Он связал это с сознательной дискриминацией со стороны администрации платформы, которая, в свою очередь, уже давно принадлежит Microsoft.

«Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ — думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%», — предположил Горелкин. И посоветовал разработчикам поскорее переходить на альтернативные, отечественные репозитории.

Ряд СМИ немедленно трактовали это как призыв депутата к окончательному запрету и блокировке GitHub на опережение. Среди российских айтишников в соцсетях начались тревожные обсуждения, как быть, когда все заблокируют. Роскомнадзору даже пришлось выпускать опровержение, что со стороны России существуют какие-то ограничения доступа к площадке.

Однако сам Горелкин позже указал, что не призывал к запрету и, напротив, отмечал важность GitHub как отраслевого стандарта и центральной точки для многих систем и процессов. И снова заявил о «дискриминации российских пользователей» со стороны владельца платформы — Microsoft, равно как других зарубежных цифровых сервисов, включая нейросеть Claude.

Запрещено ли на Западе предоставлять России ИИ-сервисы и делиться кодом?

Многие западные IT-компании с 2022 года (кто-то позже, кто-то даже раньше) перестали официально поставлять в Россию свои продукты. Что парадоксально, отдельного запрета предоставлять россиянам возможность пользоваться нейросетями нет. Однако он попадает в общую логику санкционной политики Европы, Великобритании и США.

Западные санкции не запрещают нейросети и ИИ-продукты для россиян напрямую. Но для России уже закрыт доступ к облачным сервисам, корпоративному ПО, промышленному софту, high-tech-компонентам и dual-use-технологиям. Поскольку современные ИИ-сервисы часто работают именно как облачные SaaS/API и могут использоваться в бизнесе, промышленности, разработке, аналитике и военных сценариях, многие компании предпочитают полностью отключать Россию, а не проверять каждый конкретный кейс на санкционный риск.

Например, недавно блокировкам подверглись российские пользователи нейросети Claude. Периодически жалобы прилетают и от пользователей других платформ, которых администрация регистрирует как потенциально неблагонадежных: почта из одного региона, карта из другого, IP из третьего или вовсе меняется постоянно.

Именно поэтому вместо «бана пользователей из России по IP» корректнее говорить о том, что Россия просто не входит в список поддерживаемых стран у львиной части современных ИИ-компаний. В том числе OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini). И — нейросетевой ассистент GitHub Copilot, ИИ-продукт от Microsoft.

Но тут есть нюанс. Copilot как продукт совсем не равен платформе GitHub, которая остается открытым сообществом разработчиков со всего мира. И администрация GitHub неоднократно отрицала планы банить россиян, даже когда их к этому призывали.

Какие иностранные нейросети ограничивают Россию

СервисЧто с Россией
OpenAI / ChatGPT / APIРоссия не входит в список поддерживаемых стран; доступ из неподдерживаемых регионов может привести к блокировке или приостановке аккаунта
Anthropic ClaudeРоссия не входит в список стран доступа, действует политика ограничения
Google Gemini / AI Studio / Gemini APIПрименяются региональные ограничения, российские IP могут блокироваться
GitHub CopilotРоссия прямо указана в запрещенных направлениях для официальных продаж Copilot
Microsoft CopilotНедоступен в маркетплейсах; у российских пользователей фиксируются проблемы доступа к отдельным Copilot-сценариям
ElevenLabsРоссия указана в списке стран, откуда доступ к сервису блокируется
Adobe FireflyFirefly недоступен в России по региональной политике Adobe
Canva / Magic StudioCanva полностью ушла из России; ИИ-функции недоступны как часть сервиса
xAI GrokНекоторые функции для РФ урезаны, затруднен доступ и оплата из-за санкций
MidjourneyЕсть жалобы пользователей на недоступность, но без официальной блокировки

Что будет с GitHub в России

Опрошенные ТВЗ эксперты сходятся в мысли, что опасаться блокировки GitHub именно со стороны России пока точно не стоит. Несмотря на наличие отечественных репозиториев кода, по своим масштабам они значительно уступают GitHub. А в деле разработки понимание, над чем работают твои зарубежные коллеги или конкуренты, критически важно.

«Убежден, что уже через несколько лет фрагментизация интернет-пространства перестанет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее: вместо глобальных сервисов, к которым все привыкли, в разных странах будут появляться свои решения», — написал Горелкин в исходном посте.

Однако на деле, а не в теоретическом прогнозируемом будущем ситуация выглядит несколько сложнее.

Если представить мир, когда весь интернет фрагментируется и будет вариться только в собственных сервисах и сайтах по примеру Китая, для отечественной разработки на этом этапе ничего хорошего ждать не приходится. Изоляция просто отбросит многие процессы и проекты назад, отмечают опрошенные эксперты.

И в то время, как мировое IT-сообщество будет быстро идти вперед, используя чужой опыт и обмениваясь своим, российским кодерам придется каждый раз изобретать велосипед.

Россия обладает большим потенциалом, в том числе за счет высококвалифицированных ИТ-специалистов. Повышение квалификации — это не только обучение и работа в российских компаниях, но и участие в проектах с открытым кодом, взаимодействие с мировым ИТ-сообществом.

Поэтому запрет GitHub в России — это не только снижение рисков безопасности, но и в перспективе нескольких лет — ограничение для развития ИТ-специалистов, снижение технологического потенциала страны. При этом альтернативные пути развития ИТ-специалистов для получения аналогичного опыта не предложены.

Александр Цыкунов
генеральный директор «Некстби»

Вместе с тем исключать сценарий, что западные сервисы просто отрежут россиянам доступ к своим продуктам или ужесточат контроль за тем, чтобы они не работали на территории РФ, не только нельзя, но и бессмысленно. Это уже происходит.

Поэтому и развитие собственных репозиториев кода, дублирующих по функциям тот же GitHub, — это важная задача. И сохранять код проекта в зеркало на случай, если на другой стороне случится какой-нибудь «вдруг», — это база информационной безопасности для кодеров.

Если это станет реальностью, то в краткосрочном периоде будет некоторый технический хаос и массовые сбои в процессах разработки, особенно в небольших командах, стартапах, проектах, которые основаны на open source. Командам, которые работают из РФ с зарубежными заказчиками, тоже станет плохо, там тоже вся работа через GitHub идет.

Крупные компании и госкорпорации затронет намного меньше, так как значительная часть после 2022-го уже использует локальный GitLab и подобные решения (GitVerse, GitFlic и т. д.).

Илья Народицкий
cтратегический директор по инновациям Navicon

В долгосрочной же перспективе, уверен эксперт, отрезание России от платформ типа GitHub даст стимул развивать собственные DevOps платформы и CI\CD инструменты и снижать зависимость от зарубежных платформ.

Но при этом неизбежно будет меньше кросс-опыления с глобальным сообществом, что породит замедление инноваций. «Ну и будет еще одна волна айтишников, которые эмигрируют из России, так как для многих доступ к современным инструментам и работе с международным сообществом — важный фактор», — предположил Народицкий.

В целом же крайне опасно воспринимать возможность создать альтернативу GitHub в России как «мы сами все сможем и шапками закидаем». Если уж блокировка GitHub с любой стороны возможна, стоит сделать все, чтобы максимально отдалить этот момент, сходятся во мнении эксперты.

GitHub — площадка, на которой размещается большинство проектов с открытым исходным кодом. Это самое большое сообщество разработчиков в мире — более 100 млн зарегистрированных аккаунтов. Хотя он давно уже перестал быть площадкой, которую используют разработчики ПО с закрытым исходным кодом в России.

Возможная блокировка GitHub в России приведет к тому, что отечественные разработчики потеряют доступ к передовым технологиям, актуальным версиям ПО (в том числе с исправленными уязвимостями) и международному сообществу разработчиков. Для любого современного ИТ-продукта это критически важно. Так что разработчики ПО будут вынуждены искать способы обхода.

Валерий Геленава
сооснователь цифрового логистического оператора versta.io

При этом существующие способы для российских пользователей прорваться на заблокированные для России иностранные сайты и сервисы вроде тех же топовых нейросетей в России имеют довольно шаткие перспективы. Их использование с каждым днем становится все труднее и дороже, а в ближайшие годы может стать и вовсе недоступным из-за планомерных блокировок и планов на введение платы за такой трафик, распознаваемый как международный.

