Крупнейшая платформа для программистов GitHub может уйти из России? Что будет с IT-индустрией

Крупнейшая платформа для программистов GitHub может уйти из России? Что будет с IT-индустриейПодозрительные сбои заставили напрячься
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что случилось: Горелкин предложил переходить на отечественное
12 мая в своих каналах депутат и зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратил внимание, что в последнее время пользователи все чаще жалуются на недоступность сервиса GitHub. Платформа, которая используется программистами со всего мира для совместной работы с кодом, отваливается у каждого десятого: всего количество жалоб о сбоях превысило 16% от всех попыток запроса.
GitHub — это крупнейшая онлайн-платформа для размещения IT-проектов, кодов, примеров промптов, а также совместной разработки программного обеспечения. Фактически это главная международная социальная сеть для кодеров. В 2025 году число ее пользователей достигло 180 млн человек.
Общаются там преимущественно на английском и на языках программирования. Тем не менее этот ресурс играет одну из ключевых ролей в обмене опытом для айтишников со всего мира. Многое из того, что используют и публикуют российские эксперты, первоначально родилось именно на ГитХабе.
В период 2019–2024 гг. по количеству разработчиков на GitHub Россия была на 7-м и 6-м месте.
По словам депутата, проблема коснулась только пользователей из России. Он связал это с сознательной дискриминацией со стороны администрации платформы, которая, в свою очередь, уже давно принадлежит Microsoft.
«Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ — думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%», — предположил Горелкин. И посоветовал разработчикам поскорее переходить на альтернативные, отечественные репозитории.
Ряд СМИ немедленно трактовали это как призыв депутата к окончательному запрету и блокировке GitHub на опережение. Среди российских айтишников в соцсетях начались тревожные обсуждения, как быть, когда все заблокируют. Роскомнадзору даже пришлось выпускать опровержение, что со стороны России существуют какие-то ограничения доступа к площадке.
Однако сам Горелкин позже указал, что не призывал к запрету и, напротив, отмечал важность GitHub как отраслевого стандарта и центральной точки для многих систем и процессов. И снова заявил о «дискриминации российских пользователей» со стороны владельца платформы — Microsoft, равно как других зарубежных цифровых сервисов, включая нейросеть Claude.
Запрещено ли на Западе предоставлять России ИИ-сервисы и делиться кодом?
Многие западные IT-компании с 2022 года (кто-то позже, кто-то даже раньше) перестали официально поставлять в Россию свои продукты. Что парадоксально, отдельного запрета предоставлять россиянам возможность пользоваться нейросетями нет. Однако он попадает в общую логику санкционной политики Европы, Великобритании и США.
Западные санкции не запрещают нейросети и ИИ-продукты для россиян напрямую. Но для России уже закрыт доступ к облачным сервисам, корпоративному ПО, промышленному софту, high-tech-компонентам и dual-use-технологиям. Поскольку современные ИИ-сервисы часто работают именно как облачные SaaS/API и могут использоваться в бизнесе, промышленности, разработке, аналитике и военных сценариях, многие компании предпочитают полностью отключать Россию, а не проверять каждый конкретный кейс на санкционный риск.
Например, недавно блокировкам подверглись российские пользователи нейросети Claude. Периодически жалобы прилетают и от пользователей других платформ, которых администрация регистрирует как потенциально неблагонадежных: почта из одного региона, карта из другого, IP из третьего или вовсе меняется постоянно.
Именно поэтому вместо «бана пользователей из России по IP» корректнее говорить о том, что Россия просто не входит в список поддерживаемых стран у львиной части современных ИИ-компаний. В том числе OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini). И — нейросетевой ассистент GitHub Copilot, ИИ-продукт от Microsoft.
Но тут есть нюанс. Copilot как продукт совсем не равен платформе GitHub, которая остается открытым сообществом разработчиков со всего мира. И администрация GitHub неоднократно отрицала планы банить россиян, даже когда их к этому призывали.
Какие иностранные нейросети ограничивают Россию
|Сервис
|Что с Россией
|OpenAI / ChatGPT / API
|Россия не входит в список поддерживаемых стран; доступ из неподдерживаемых регионов может привести к блокировке или приостановке аккаунта
|Anthropic Claude
|Россия не входит в список стран доступа, действует политика ограничения
|Google Gemini / AI Studio / Gemini API
|Применяются региональные ограничения, российские IP могут блокироваться
|GitHub Copilot
|Россия прямо указана в запрещенных направлениях для официальных продаж Copilot
|Microsoft Copilot
|Недоступен в маркетплейсах; у российских пользователей фиксируются проблемы доступа к отдельным Copilot-сценариям
|ElevenLabs
|Россия указана в списке стран, откуда доступ к сервису блокируется
|Adobe Firefly
|Firefly недоступен в России по региональной политике Adobe
|Canva / Magic Studio
|Canva полностью ушла из России; ИИ-функции недоступны как часть сервиса
|xAI Grok
|Некоторые функции для РФ урезаны, затруднен доступ и оплата из-за санкций
|Midjourney
|Есть жалобы пользователей на недоступность, но без официальной блокировки
Что будет с GitHub в России
Опрошенные ТВЗ эксперты сходятся в мысли, что опасаться блокировки GitHub именно со стороны России пока точно не стоит. Несмотря на наличие отечественных репозиториев кода, по своим масштабам они значительно уступают GitHub. А в деле разработки понимание, над чем работают твои зарубежные коллеги или конкуренты, критически важно.
«Убежден, что уже через несколько лет фрагментизация интернет-пространства перестанет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее: вместо глобальных сервисов, к которым все привыкли, в разных странах будут появляться свои решения», — написал Горелкин в исходном посте.
Однако на деле, а не в теоретическом прогнозируемом будущем ситуация выглядит несколько сложнее.
Если представить мир, когда весь интернет фрагментируется и будет вариться только в собственных сервисах и сайтах по примеру Китая, для отечественной разработки на этом этапе ничего хорошего ждать не приходится. Изоляция просто отбросит многие процессы и проекты назад, отмечают опрошенные эксперты.
И в то время, как мировое IT-сообщество будет быстро идти вперед, используя чужой опыт и обмениваясь своим, российским кодерам придется каждый раз изобретать велосипед.
Россия обладает большим потенциалом, в том числе за счет высококвалифицированных ИТ-специалистов. Повышение квалификации — это не только обучение и работа в российских компаниях, но и участие в проектах с открытым кодом, взаимодействие с мировым ИТ-сообществом.
Поэтому запрет GitHub в России — это не только снижение рисков безопасности, но и в перспективе нескольких лет — ограничение для развития ИТ-специалистов, снижение технологического потенциала страны. При этом альтернативные пути развития ИТ-специалистов для получения аналогичного опыта не предложены.
Вместе с тем исключать сценарий, что западные сервисы просто отрежут россиянам доступ к своим продуктам или ужесточат контроль за тем, чтобы они не работали на территории РФ, не только нельзя, но и бессмысленно. Это уже происходит.
Поэтому и развитие собственных репозиториев кода, дублирующих по функциям тот же GitHub, — это важная задача. И сохранять код проекта в зеркало на случай, если на другой стороне случится какой-нибудь «вдруг», — это база информационной безопасности для кодеров.
Если это станет реальностью, то в краткосрочном периоде будет некоторый технический хаос и массовые сбои в процессах разработки, особенно в небольших командах, стартапах, проектах, которые основаны на open source. Командам, которые работают из РФ с зарубежными заказчиками, тоже станет плохо, там тоже вся работа через GitHub идет.
Крупные компании и госкорпорации затронет намного меньше, так как значительная часть после 2022-го уже использует локальный GitLab и подобные решения (GitVerse, GitFlic и т. д.).
В долгосрочной же перспективе, уверен эксперт, отрезание России от платформ типа GitHub даст стимул развивать собственные DevOps платформы и CI\CD инструменты и снижать зависимость от зарубежных платформ.
Но при этом неизбежно будет меньше кросс-опыления с глобальным сообществом, что породит замедление инноваций. «Ну и будет еще одна волна айтишников, которые эмигрируют из России, так как для многих доступ к современным инструментам и работе с международным сообществом — важный фактор», — предположил Народицкий.
В целом же крайне опасно воспринимать возможность создать альтернативу GitHub в России как «мы сами все сможем и шапками закидаем». Если уж блокировка GitHub с любой стороны возможна, стоит сделать все, чтобы максимально отдалить этот момент, сходятся во мнении эксперты.
GitHub — площадка, на которой размещается большинство проектов с открытым исходным кодом. Это самое большое сообщество разработчиков в мире — более 100 млн зарегистрированных аккаунтов. Хотя он давно уже перестал быть площадкой, которую используют разработчики ПО с закрытым исходным кодом в России.
Возможная блокировка GitHub в России приведет к тому, что отечественные разработчики потеряют доступ к передовым технологиям, актуальным версиям ПО (в том числе с исправленными уязвимостями) и международному сообществу разработчиков. Для любого современного ИТ-продукта это критически важно. Так что разработчики ПО будут вынуждены искать способы обхода.
При этом существующие способы для российских пользователей прорваться на заблокированные для России иностранные сайты и сервисы вроде тех же топовых нейросетей в России имеют довольно шаткие перспективы. Их использование с каждым днем становится все труднее и дороже, а в ближайшие годы может стать и вовсе недоступным из-за планомерных блокировок и планов на введение платы за такой трафик, распознаваемый как международный.