Крупнейшая платформа для программистов GitHub может уйти из России? Что будет с IT-индустрией

Ряд СМИ немедленно трактовали это как призыв депутата к окончательному запрету и блокировке GitHub на опережение. Среди российских айтишников в соцсетях начались тревожные обсуждения, как быть, когда все заблокируют. Роскомнадзору даже пришлось выпускать опровержение, что со стороны России существуют какие-то ограничения доступа к площадке.

Однако сам Горелкин позже указал, что не призывал к запрету и, напротив, отмечал важность GitHub как отраслевого стандарта и центральной точки для многих систем и процессов. И снова заявил о «дискриминации российских пользователей» со стороны владельца платформы — Microsoft, равно как других зарубежных цифровых сервисов, включая нейросеть Claude.

Запрещено ли на Западе предоставлять России ИИ-сервисы и делиться кодом?

Многие западные IT-компании с 2022 года (кто-то позже, кто-то даже раньше) перестали официально поставлять в Россию свои продукты. Что парадоксально, отдельного запрета предоставлять россиянам возможность пользоваться нейросетями нет. Однако он попадает в общую логику санкционной политики Европы, Великобритании и США.

Западные санкции не запрещают нейросети и ИИ-продукты для россиян напрямую. Но для России уже закрыт доступ к облачным сервисам, корпоративному ПО, промышленному софту, high-tech-компонентам и dual-use-технологиям. Поскольку современные ИИ-сервисы часто работают именно как облачные SaaS/API и могут использоваться в бизнесе, промышленности, разработке, аналитике и военных сценариях, многие компании предпочитают полностью отключать Россию, а не проверять каждый конкретный кейс на санкционный риск.

Например, недавно блокировкам подверглись российские пользователи нейросети Claude. Периодически жалобы прилетают и от пользователей других платформ, которых администрация регистрирует как потенциально неблагонадежных: почта из одного региона, карта из другого, IP из третьего или вовсе меняется постоянно.