Теперь вы знаете
Что происходит
22 апреля 2026, 05:00

Обрушение подъезда после атаки дрона, список «белых VPN» и штраф за воровство бесплатных пакетов. Что нового к утру 22 апреля

В Сызрани Самарской области в результате атаки дрона частично рухнул подъезд жилого дома. Спасатели уже достали из-под завалов четырех человек, поисковые работы продолжаются. Тем временем в России из-за усиления налогового контроля могут подорожать товары на маркетплейсах. О сделках с недвижимостью по биометрии, наказании за кражу пакетов в магазине, срыве переговоров США и Ирана и других событиях — читайте в утреннем дайджесте.

Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном, но Тегеран ответил отказом

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой об этом к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Однако в Тегеране отказались признавать продление перемирия. Там заявили, что имеют право действовать, исходя из своих интересов. Иран также отменил участие в переговорах с США, которые планировались в Исламабаде.

Позже и американская сторона отложила поездку на переговоры, сославшись на задержки со стороны Ирана.

Больше полезных знаний
В российском городе обрушился подъезд многоэтажки из-за попадания дронов. Что известно об атаках БПЛА за ночь

В Сызрани Самарской области из-за атаки беспилотников частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают спасатели. Из-под завалов уже достали четырех человек, в том числе ребенка. Поисковые работы продолжаются, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Под завалами могут находиться еще два человека.

Обновление. Находившиеся под завалами два человека погибли, спасатели извлекли их тела из-под обломков здания.

По данным СМИ, позже под удар дрона попал еще один многоэтажный дом. В результате начался пожар на шестом этаже. Других подробностей пока нет.

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА выбили окна в двух коммерческих и одном административном здании. Также повреждения получил частный дом. Обошлось без пострадавших, уточнили в оперативном штабе.

Над Воронежской областью этой ночью сбили 40 беспилотников, передал глава области Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Россиян предупредили о возможном подорожании товаров на маркетплейсах

В России усилят налоговый контроль за маркетплейсами. С октября 2026 года площадки начнут передавать в Федеральную налоговую службу данные об оборотах продавцов и проверять их деятельность.

Эксперты считают, что из-за этого товары на таких площадках, как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, могут подорожать примерно на 5−15%.

Сейчас цены в интернете часто ниже, чем в обычных магазинах, на 15−30%, но этот разрыв может заметно сократиться.

Больше полезных знаний
Регулирование VPN: создание «белых списков» и возможная плата за трафик

В Госдуме предложили создать список «белых VPN», то есть разрешенных VPN-протоколов. С идеей выступил депутат Дмитрий Гусев. Он считает, что такое решение сохранит данные в безопасности и поможет стабильной работе компаний и разработчиков.

Также депутат предложил:

  • автоматически включать в «белый список» пользователей с подтвержденными аккаунтами на «Госуслугах»;
  • создать список доверенных российских хостинг-провайдеров;
  • обеспечить IT-компаниям доступ к необходимым инструментам разработки.

Операторы связи попросили Минцифры отложить введение платы за VPN-трафик. Новые правила должны начать действовать с 1 мая, но компании заявляют, что технически не готовы к их внедрению.

По словам представителей отрасли, им требуется несколько месяцев, чтобы изменить тарифные планы и настроить системы учета.

О чем речь

Ранее СМИ сообщали, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы предложил операторам ввести плату за использование VPN и международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях.

Мера, как пишут СМИ, может начать действовать с 1 мая, но официального подтверждения этим планам нет.

Больше полезных знаний
В России сделки с недвижимостью можно будет проводить по биометрии

С 1 июля 2026 года россияне смогут продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии, сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, биометрия сможет заменить подпись и упростить оформление сделок через Росреестр. Также это поможет снизить риск мошенничества, поскольку подделать биометрические данные значительно сложнее.

Больше полезных знаний
Юрист предупредил о наказании за кражу бесплатных пакетов в магазине

Покупателя могут оштрафовать минимум на 3 тыс. рублей или арестовать на срок до 15 суток, если он без разрешения возьмет большое количество бесплатных пакетов в магазине, сообщил юрист Виталий Сбитнев.

По его словам, пакеты для весовых товаров предоставляются бесплатно, но брать их можно только в необходимом количестве. Если человек заберет, например, целый рулон, это могут расценить как мелкое хищение.

3 тыс. рублей

может составить штраф за кражу бесплатных пакетов в магазине

Если стоимость взятых пакетов не превышает 2,5 тыс. рублей, может наступить административная ответственность. А если сумма окажется больше, человека могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Больше полезных знаний
Россиянам рассказали, когда на небе будет хорошо видна Венера

В большинстве регионов России планету будет хорошо видно по вечерам с конца апреля, рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев.

Венеру можно будет увидеть почти во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. Лучше всего смотреть на нее через телескоп и специальные цветные фильтры.

Больше полезных знаний
