Обрушение подъезда после атаки дрона, список «белых VPN» и штраф за воровство бесплатных пакетов. Что нового к утру 22 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой об этом к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Однако в Тегеране отказались признавать продление перемирия. Там заявили, что имеют право действовать, исходя из своих интересов. Иран также отменил участие в переговорах с США, которые планировались в Исламабаде.

Позже и американская сторона отложила поездку на переговоры, сославшись на задержки со стороны Ирана.