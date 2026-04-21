Тим Кук покидает Apple. Почему многие этому радуются и кто придет ему на замену

Кто такой Тим Кук и как он стал главой Apple

Тим Кук родился 1 ноября 1960 года в городе Мобил, штат Алабама, и вырос в маленьком городке Робертсдейл. Его отец Дональд работал на верфи, мать Джеральдин — в аптеке.

В школе Кук был круглым отличником. Но не белоручкой: после учебы он развозил газеты и подрабатывал в аптеке у матери.

В 1982-м он получил диплом инженера-промышленника в Обернском университете, а через шесть лет — степень MBA в Университете Дьюка, попав в топ-10% своего класса.

Дальше была карьера в IBM, где Кук провел 12 лет, управляя производством и дистрибуцией в Северной и Латинской Америке. Затем он перешел в Compaq — тогда крупнейшего в мире продавца компьютеров. И вот отсюда-то его путь привел его в Apple.