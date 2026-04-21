Тим Кук покидает Apple. Почему многие этому радуются и кто придет ему на замену
© ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кто такой Тим Кук и как он стал главой Apple
Тим Кук родился 1 ноября 1960 года в городе Мобил, штат Алабама, и вырос в маленьком городке Робертсдейл. Его отец Дональд работал на верфи, мать Джеральдин — в аптеке.
В школе Кук был круглым отличником. Но не белоручкой: после учебы он развозил газеты и подрабатывал в аптеке у матери.
В 1982-м он получил диплом инженера-промышленника в Обернском университете, а через шесть лет — степень MBA в Университете Дьюка, попав в топ-10% своего класса.
Дальше была карьера в IBM, где Кук провел 12 лет, управляя производством и дистрибуцией в Северной и Латинской Америке. Затем он перешел в Compaq — тогда крупнейшего в мире продавца компьютеров. И вот отсюда-то его путь привел его в Apple.
Сейчас Apple — синоним истории успеха, как ее основателей, так и покупателей айфонов. Но в 1998-м компания была на грани банкротства: продажи падали, счет убыткам шел на сотни миллионов.
Так что на тот момент именно Тим Кук был больше нужен Apple, чем компания ему, успешному менеджеру и гению логистики и дистрибуции. Его несколько раз пытались переманить рекрутеры Apple, пока он наконец не согласился на встречу со Стивом Джобсом.
Джобс, визионер и пассионарий, сумел его впечатлить и внушить веру в неизбежный успех его ныне убыточной компании. Кук подписал контракт с зарплатой $400 000 и бонусом $500 000, а знакомые из Compaq крутили пальцем у виска: мол, ты дурак, уходишь в умирающую контору.
Уже через год Apple получила прибыль в $309 млн и выпустила iMac.
Кук быстро показал, на что способен. Он перенес производство на внешние подрядчики, резко сократил складские запасы и ввел принцип «точно вовремя» (just-in-time), который подсмотрел еще в IBM.
Кук сравнивал запасы с молоком: «Никто не хочет покупать прокисшее молоко».
Согласно его философии, продукты должны уходить с полок свежими, иначе компания теряет деньги — по оценке Кука, каждую неделю запасы смартфонов дешевеют на 1−2%.
Он называл себя «Аттилой гуннов запасов» и добился, чтобы время оборота товара на складе сократилось с месяцев до пяти дней.
В 2000-м Кук стал старшим вице-президентом по операциям, продажам и поддержке, а в 2005-м — главным операционным директором.
Когда у Джобса обнаружили рак поджелудочной железы, Кук дважды подменял его на посту временного CEO — в 2004 и 2009 годах. В августе 2011-го, за шесть недель до смерти Джобса, Кук официально стал новым главой Apple.
15 лет у руля: триллионы долларов и спорные решения
За время правления Кука капитализация Apple выросла с менее чем $400 млрд до $3,86 трлн в 2024-м. В 2018-м компания первой в мире преодолела планку в $1 трлн, в 2023-м — $3 трлн. В 2025-м на секунду долетали до $4 трлн.
Чистая прибыль за 2024 финансовый год — $93,7 млрд. Это больше $ 2971 в секунду.
При Куке Apple выпустила Apple Watch (2015), AirPods (2016), перешла на собственные процессоры M1 вместо Intel (2020), запустила Apple TV+ и сервис подписок. Компания купила Beats за $3 млрд и еще больше сотни других бизнесов.
Но если все было так прекрасно в финансовом плане, почему же Тима Кука так много критикуют и сравнивают с Джобсом не в его пользу? Причина — в спорных технических решениях, где удобство пользователя приносилось в жертву маркетингу, стилю и соображениям прибыли.
Вот некоторые из сомнительных «достижений» Кука:
- В 2016 году из iPhone убрали разъем для наушников. Этот шаг объясняли «мужеством» перестать идти на поводу у популярных решений. Итог: смартфоны Apple стали более элитарными и менее совместимыми с рядом других устройств. А их владельцам пришлось переходить на беспроводные наушники и блютуз-колонки.
- В 2020-м Apple перестали класть фирменную зарядку в коробку. Объяснили заботой об экологии: мол, у их постоянных покупателей наверняка остались старые зарядки. Фишка в том, что фирменные кабели Apple славятся слабой оплеткой, а аналогичные от других производителей быстро выходят из строя из-за неоригинальности чипов: в устройство вшит алгоритм, который заставляет их перегреваться и выгорать. В итоге забота об экологии оказалась совсем не заботой о пользователях: они почувствовали, что на них сэкономили, чтобы заставить платить деньги за новые зарядки.
- Зарядные шнуры типа Lightning, долгое время бывшие фирменной фишкой Apple, вообще мешали их зарядить первой попавшейся зарядкой, в отличие от более универсальных устройств на Android. Переход на более универсальные шнуры USB-C случился только в 2023-м, и то под давлением законов Евросоюза.
- Цена iPhone за 15 лет выросла примерно втрое, при том что у конкурентов железо дорожало куда скромнее.
- Dynamic Island — главное «нововведение» последних лет — по сути, красиво оформленная вырезка под камеру. А камеры, даром, что их стало больше, все чаще не выдерживают конкуренцию по качестве с более дешевыми моделями других производителей.
- Apple Intelligence запустили с опозданием, в урезанном виде и до сих пор не для всех стран.
В целом же Куку ставят в вину, что при нем Apple почти не создала революционных продуктов — в отличие от эпохи Джобса, когда появились Mac, iPhone, iPad, iTunes. Вместо этого компания оттачивала операционную эффективность и выжимала максимум из уже существующих линеек.
Что, конечно, приносило им прибыль, но преданные пользователи все чаще сталкивались с обманутыми ожиданиями.
Что не так с Тимом Куком
Кук — не инженер, как Стив Возняк, и не визионер, как Стив Джобс, — основатели Apple.
Он гений логистики и операционщик. И когда такой человек 15 лет стоит во главе компании, которая всегда позиционировала себя как технологического визионера, это не могло не привести к накоплению проблем и претензий.
Критики говорят: при Куке Apple перестала удивлять.
Android-модели по ряду параметров обогнали iPhone — и это при том, что Apple контролирует и железо, и софт одновременно. Инновации уступили место маркетингу, а «прорывы» часто оказываются догоняющими.
Сам Кук в ответ всегда делал ставку на экосистему, сервисы и лояльность аудитории. И цифры показывали, что стратегия работает: акции выросли на 1000% за время его руководства.
Однако были и реальные скандалы. Например, при Куке Apple попадала под антимонопольные расследования из-за комиссии в 30% в App Store. Были претензии к условиям труда на заводах Foxconn в Китае. В 2021-м компанию критиковали за планы сканировать устройства на предмет запрещенного контента — это сочли вторжением в приватность.
Кто придет на замену Тиму Куку
Apple официально объявила: переход плановый. Кук останется в компании в роли исполнительного председателя совета директоров, где будет заниматься связями с политиками и регуляторами — тем, что у него получается лучше всего.
Новый CEO — Джон Тернус, который работает в Apple 25 лет. Он главный инженер по аппаратному обеспечению. Именно под его руководством создавались:
- переход Mac на процессоры Apple Silicon;
- аппаратная часть iPhone последних поколений;
- Apple Watch и AirPods (оба продукта стали лидерами своих сегментов);
- iPad и Mac в их нынешнем виде.
Тернус — человек, который понимает продукт изнутри. Разница между ним и Куком примерно такая: один думает, «как это продать», другой — «как это сделать лучше».
Сам Кук называл Тернуса человеком с «умом инженера и душой новатора». Многие услышали в этой фразе самокритику — и обрадовались. Хотя возможно, что преждевременно: все-таки в инженерном плане при Тернусе Apple тоже не то, чтобы удивляла за последние годы.
Сможет ли Apple при Тернусе измениться и снова стать компанией, какой ее видел Стив Джобс, пока никто не знает.
Но сильная Apple нужна всем, включая производителей Android: когда лидер топчется на месте, у конкурентов меньше стимулов рисковать и двигаться вперед. А рисковать без лидера никто не любит.
Интересные факты о Тиме Куке
- Встает в 3:45 утра. Сначала разбирает 700+ писем в почте, а в 5 утра идет в спортзал.
- Владеет криптовалютой, но Apple в нее инвестировать не будет.
- Состояние — около $2,8 млрд (на апрель 2026 года).
- Пожертвовал $50 млн больницам нежелательного в России Станфорда, $50 млн Product Red и обещал отдать все свое состояние на благотворительность.
- Входит в советы директоров Nike и Университета Цинхуа.
- Любит велоспорт, болеет за Лэнса Армстронга. Любит пешие походы и тренажерный зал.
- Вдохновляется Мартином Лютером Кингом — младшим и Робертом Кеннеди.
- Очень спокойный и уравновешенный, но, по отзывам коллег, «может нарезать вас вопросами на мелкие кусочки».
- Его любимая фраза, которая многое говорит о его подходе: «На длинной шкале времени вы имеете значение, только если клиенты вас любят».