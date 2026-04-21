21 апреля 2026, 19:27

Тим Кук покидает Apple. Почему многие этому радуются и кто придет ему на замену

Совсем скоро, 1 сентября 2026 года, у руля Apple встанет новый глава — инженер Джон Тернус. Его предшественник Тим Кук официально объявил об уходе с поста CEO, который занимал 15 лет. Для кого-то эта новость стала шоком, кто-то, наоборот, выдохнул с облегчением. Чем запомнился Тим Кук, как он изменил Apple и за что его не любят «яблочники» — разобрались для вас.
© ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто такой Тим Кук и как он стал главой Apple

Тим Кук родился 1 ноября 1960 года в городе Мобил, штат Алабама, и вырос в маленьком городке Робертсдейл. Его отец Дональд работал на верфи, мать Джеральдин — в аптеке.

В школе Кук был круглым отличником. Но не белоручкой: после учебы он развозил газеты и подрабатывал в аптеке у матери.

В 1982-м он получил диплом инженера-промышленника в Обернском университете, а через шесть лет — степень MBA в Университете Дьюка, попав в топ-10% своего класса.

Дальше была карьера в IBM, где Кук провел 12 лет, управляя производством и дистрибуцией в Северной и Латинской Америке. Затем он перешел в Compaq — тогда крупнейшего в мире продавца компьютеров. И вот отсюда-то его путь привел его в Apple.

Сейчас Apple — синоним истории успеха, как ее основателей, так и покупателей айфонов. Но в 1998-м компания была на грани банкротства: продажи падали, счет убыткам шел на сотни миллионов.

Так что на тот момент именно Тим Кук был больше нужен Apple, чем компания ему, успешному менеджеру и гению логистики и дистрибуции. Его несколько раз пытались переманить рекрутеры Apple, пока он наконец не согласился на встречу со Стивом Джобсом.

Джобс, визионер и пассионарий, сумел его впечатлить и внушить веру в неизбежный успех его ныне убыточной компании. Кук подписал контракт с зарплатой $400 000 и бонусом $500 000, а знакомые из Compaq крутили пальцем у виска: мол, ты дурак, уходишь в умирающую контору.

Уже через год Apple получила прибыль в $309 млн и выпустила iMac.

Кук быстро показал, на что способен. Он перенес производство на внешние подрядчики, резко сократил складские запасы и ввел принцип «точно вовремя» (just-in-time), который подсмотрел еще в IBM.

Кук сравнивал запасы с молоком: «Никто не хочет покупать прокисшее молоко».

Согласно его философии, продукты должны уходить с полок свежими, иначе компания теряет деньги — по оценке Кука, каждую неделю запасы смартфонов дешевеют на 1−2%.

Он называл себя «Аттилой гуннов запасов» и добился, чтобы время оборота товара на складе сократилось с месяцев до пяти дней.

В 2000-м Кук стал старшим вице-президентом по операциям, продажам и поддержке, а в 2005-м — главным операционным директором.

Когда у Джобса обнаружили рак поджелудочной железы, Кук дважды подменял его на посту временного CEO — в 2004 и 2009 годах. В августе 2011-го, за шесть недель до смерти Джобса, Кук официально стал новым главой Apple.

15 лет у руля: триллионы долларов и спорные решения

За время правления Кука капитализация Apple выросла с менее чем $400 млрд до $3,86 трлн в 2024-м. В 2018-м компания первой в мире преодолела планку в $1 трлн, в 2023-м — $3 трлн. В 2025-м на секунду долетали до $4 трлн.

Чистая прибыль за 2024 финансовый год — $93,7 млрд. Это больше $ 2971 в секунду.

При Куке Apple выпустила Apple Watch (2015), AirPods (2016), перешла на собственные процессоры M1 вместо Intel (2020), запустила Apple TV+ и сервис подписок. Компания купила Beats за $3 млрд и еще больше сотни других бизнесов.

Но если все было так прекрасно в финансовом плане, почему же Тима Кука так много критикуют и сравнивают с Джобсом не в его пользу? Причина — в спорных технических решениях, где удобство пользователя приносилось в жертву маркетингу, стилю и соображениям прибыли.

Вот некоторые из сомнительных «достижений» Кука:

  • В 2016 году из iPhone убрали разъем для наушников. Этот шаг объясняли «мужеством» перестать идти на поводу у популярных решений. Итог: смартфоны Apple стали более элитарными и менее совместимыми с рядом других устройств. А их владельцам пришлось переходить на беспроводные наушники и блютуз-колонки.
  • В 2020-м Apple перестали класть фирменную зарядку в коробку. Объяснили заботой об экологии: мол, у их постоянных покупателей наверняка остались старые зарядки. Фишка в том, что фирменные кабели Apple славятся слабой оплеткой, а аналогичные от других производителей быстро выходят из строя из-за неоригинальности чипов: в устройство вшит алгоритм, который заставляет их перегреваться и выгорать. В итоге забота об экологии оказалась совсем не заботой о пользователях: они почувствовали, что на них сэкономили, чтобы заставить платить деньги за новые зарядки.
  • Зарядные шнуры типа Lightning, долгое время бывшие фирменной фишкой Apple, вообще мешали их зарядить первой попавшейся зарядкой, в отличие от более универсальных устройств на Android. Переход на более универсальные шнуры USB-C случился только в 2023-м, и то под давлением законов Евросоюза.
  • Цена iPhone за 15 лет выросла примерно втрое, при том что у конкурентов железо дорожало куда скромнее.
  • Dynamic Island — главное «нововведение» последних лет — по сути, красиво оформленная вырезка под камеру. А камеры, даром, что их стало больше, все чаще не выдерживают конкуренцию по качестве с более дешевыми моделями других производителей.
  • Apple Intelligence запустили с опозданием, в урезанном виде и до сих пор не для всех стран.

В целом же Куку ставят в вину, что при нем Apple почти не создала революционных продуктов — в отличие от эпохи Джобса, когда появились Mac, iPhone, iPad, iTunes. Вместо этого компания оттачивала операционную эффективность и выжимала максимум из уже существующих линеек.

Что, конечно, приносило им прибыль, но преданные пользователи все чаще сталкивались с обманутыми ожиданиями.

Что не так с Тимом Куком

Кук — не инженер, как Стив Возняк, и не визионер, как Стив Джобс, — основатели Apple.

Он гений логистики и операционщик. И когда такой человек 15 лет стоит во главе компании, которая всегда позиционировала себя как технологического визионера, это не могло не привести к накоплению проблем и претензий.

Критики говорят: при Куке Apple перестала удивлять.

Android-модели по ряду параметров обогнали iPhone — и это при том, что Apple контролирует и железо, и софт одновременно. Инновации уступили место маркетингу, а «прорывы» часто оказываются догоняющими.

Сам Кук в ответ всегда делал ставку на экосистему, сервисы и лояльность аудитории. И цифры показывали, что стратегия работает: акции выросли на 1000% за время его руководства.

Однако были и реальные скандалы. Например, при Куке Apple попадала под антимонопольные расследования из-за комиссии в 30% в App Store. Были претензии к условиям труда на заводах Foxconn в Китае. В 2021-м компанию критиковали за планы сканировать устройства на предмет запрещенного контента — это сочли вторжением в приватность.

Кто придет на замену Тиму Куку

Apple официально объявила: переход плановый. Кук останется в компании в роли исполнительного председателя совета директоров, где будет заниматься связями с политиками и регуляторами — тем, что у него получается лучше всего.

Новый CEO — Джон Тернус, который работает в Apple 25 лет. Он главный инженер по аппаратному обеспечению. Именно под его руководством создавались:

  • переход Mac на процессоры Apple Silicon;
  • аппаратная часть iPhone последних поколений;
  • Apple Watch и AirPods (оба продукта стали лидерами своих сегментов);
  • iPad и Mac в их нынешнем виде.

Тернус — человек, который понимает продукт изнутри. Разница между ним и Куком примерно такая: один думает, «как это продать», другой — «как это сделать лучше».

Сам Кук называл Тернуса человеком с «умом инженера и душой новатора». Многие услышали в этой фразе самокритику — и обрадовались. Хотя возможно, что преждевременно: все-таки в инженерном плане при Тернусе Apple тоже не то, чтобы удивляла за последние годы.

Сможет ли Apple при Тернусе измениться и снова стать компанией, какой ее видел Стив Джобс, пока никто не знает.

Но сильная Apple нужна всем, включая производителей Android: когда лидер топчется на месте, у конкурентов меньше стимулов рисковать и двигаться вперед. А рисковать без лидера никто не любит.

Интересные факты о Тиме Куке

  • Встает в 3:45 утра. Сначала разбирает 700+ писем в почте, а в 5 утра идет в спортзал.
  • Владеет криптовалютой, но Apple в нее инвестировать не будет.
  • Состояние — около $2,8 млрд (на апрель 2026 года).
  • Пожертвовал $50 млн больницам нежелательного в России Станфорда, $50 млн Product Red и обещал отдать все свое состояние на благотворительность.
  • Входит в советы директоров Nike и Университета Цинхуа.
  • Любит велоспорт, болеет за Лэнса Армстронга. Любит пешие походы и тренажерный зал.
  • Вдохновляется Мартином Лютером Кингом — младшим и Робертом Кеннеди.
  • Очень спокойный и уравновешенный, но, по отзывам коллег, «может нарезать вас вопросами на мелкие кусочки».
  • Его любимая фраза, которая многое говорит о его подходе: «На длинной шкале времени вы имеете значение, только если клиенты вас любят».
Источники

«Инвестопедия» Энциклопедия «Британника» CNN Apple Insider