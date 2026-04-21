Как взять кредит с плохой кредитной историей. Советы экспертов

Как понять, дадут ли вам кредит

Точного ответа заранее не даст никто: каждый банк оценивает заемщиков индивидуально. Но вы можете прикинуть шансы самостоятельно. Для этого запросите свой кредитный отчет. По закону каждый гражданин имеет право два раза в год бесплатно получать этот документ в бюро кредитных историй (БКИ).

В отчете можно увидеть свой индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) — число от 1 до 999:

1–607 — низкая кредитоспособность (красная зона);

608–845 — средняя кредитоспособность (желтая зона);

846–977 — высокая кредитоспособность (зеленая зона).

Логика понятная: чем выше — тем лучше. Но рассчитывать только на эти цифры не стоит.