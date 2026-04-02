Ограничения VPN с 15 апреля, призыв геймеров в армию и черви в глазах от московских комаров. Главное за 2 апреля

Если у плода на ранних сроках выявляют аномалии, это может стать основанием для аборта. Но, с точки зрения Русской православной церкви, женщина не должна избавляться от больного ребенка — это этически сомнительно. Диагностика должна помогать в раннем лечении отклонений, а не побуждать к категоричным решениям, заявили в РПЦ.

Церковь считает, что жизнь человека начинается с момента слияния половых клеток, и любое обсуждение генетической диагностики касается «жизни человека во всей его полноте, целостности и хрупкости», заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Если же люди с наследственными заболеваниями вступают в брак, они должны взять на себя ответственность за будущих детей и их здоровье, считают в РПЦ.