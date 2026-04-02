Ограничения VPN с 15 апреля, призыв геймеров в армию и черви в глазах от московских комаров. Главное за 2 апреля
Ограничения для VPN могут начать вводить с 15 апреля. К чему готовиться пользователям
СМИ узнали о планах Минцифры ограничить работу VPN-сервисов в России с середины апреля. По данным РБК, ведомство потребовало от крупнейших интернет-площадок закрыть доступ пользователям, которые применяют средства обхода блокировок.
К 15 апреля «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Авито» и другие сервисы должны настроить системы так, чтобы их функционал перестал работать при включенном VPN.
В список компаний, которые должны внедрить ограничения, попали:
- VK,
- Ozon и Wildberries & Russ,
- Lamoda,
- «Авито»,
- «Яндекс»,
- «Газпром-медиа»,
- X5,
- 2ГИС,
- ivi и Wink,
- HeadHunter,
- «Литрес»,
- «Циан»,
- «Магнит маркет»,
- «Всеинструменты.ру» и «Лемана Про»,
- «Гисметео»,
- «Туту»,
- «Вкусвилл» и «Лента».
За невыполнение требований компаниям грозит исключение из «белых списков» и лишение IT-льгот, сообщило издание. Самим площадкам выдали методички по тому, как самостоятельно выявлять и блокировать IP-адреса таких сервисов.
При этом в Кремле заявили, что президенту не известно о подобных поручениях. Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о распоряжении Владимира Путина ограничить использование VPN.
Ранее СМИ также сообщили, Минцифры обсуждает с операторами введение платы за превышение лимита международного зашифрованного трафика.
Предполагается, что бесплатный объем составит 15 Гб в месяц. За каждый последующий гигабайт пользователям якобы придется заплатить около 150 рублей.
Мера должна заработать до 1 мая.
Будет ли МВД проверять VPN в телефонах?
МВД заявило, что полиция не будет проверять смартфоны россиян на наличие VPN, несмотря на распространившиеся слухи.
Само по себе использование сервисов для обхода блокировок не является нарушением закона, пояснили в киберполиции. Сообщения о «патрулях с досмотрами» распространяют в Сети ради «повышения социальной напряженности».
В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом.
Сокращение операторов связи
Параллельно власти планируют убрать с рынка часть небольших операторов связи. Минцифры обсуждает ужесточение требований к лицензированию: стоимость разрешения может вырасти с нынешних копеек до 50 млн рублей, а минимальный уставный капитал компании — до 100 млн рублей.
Чиновники считают, что это очистит рынок от недобросовестных игроков, которые не соблюдают требования безопасности. Однако эксперты предупреждают, что конкуренции станет меньше, а тарифы на домашний интернет для абонентов могут вырасти.
Поправки в закон «О связи» сейчас находятся в стадии доработки.
Трамп решил, что зря вмешался в конфликт РФ с Украиной. В России уверены: он хочет «соскочить с ответственности»
Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу сейчас находятся на паузе, но российские дипломаты продолжают контактировать с американскими по этому вопросу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Украинская сторона также ведет диалог с США, однако американские переговорщики сейчас в большей степени заняты другой проблемой.
Сам Дональд Трамп поднял тему Украины на пасхальном обеде в Белом доме. Он заявил, что США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине.
Вы знаете, нам не нужно было лезть на Украину, она находится в тысячах миль от нас, через океан. У нас был глупый президент. Он дал им $350 млрд и ничего не получил взамен. Отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов.
В России на это заявление отреагировал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает, что Трамп, как и всегда, меняет риторику (в этот раз из-за осложнений вокруг иранского конфликта) и просто пытается «соскочить».
С одной стороны, Трамп перекинул ответственность на своих европейских, натовских партнеров, а с другой стороны, хотел выглядеть как миротворец, который завершил восемь войн. Не получается пока у него с его позицией. <...> Трамп очень боится потерять позиции свои перед ноябрьскими выборами, поэтому он пытается и в украинском конфликте, и в иранском, будем грубо говорить, соскочить с ответственности.
Азербайджан и Казахстан планируют торговый маршрут в обход России, Армения сократила торговлю с РФ. Что это значит
Казахстан и Азербайджан хотят в 2026 году подписать соглашение о развитии так называемого Среднего коридора, который позволит везти товары с востока на запад через весь континент в обход России.
Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Организации тюркских государств (ОТГ). По его словам, к такому решению их подтолкнули нарастающая геополитическая напряженность и перебои в поставках товаров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что этот маршрут полностью отвечает интересам стран ОТГ.
Средний коридор — это торговый путь, который соединяет Китай и Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ, минуя территорию России. Он проходит по так называемому маршруту Трампа, частью которого является Зангезурский коридор через Армению.
Основной участок этого маршрута уже передали американскому бизнесу на 99 лет. Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что США нужен этот маршрут для того, чтобы вывозить критические минералы из Средней Азии и контролировать северную границу Ирана.
Пока Азербайджан и Казахстан договариваются о новом торговом маршруте, Армения все сильнее сближается с ЕС в ущерб экономическим отношениям с Россией.
Только разговоры о возможном сотрудничестве Армении с Евросоюзом обошлись российско-армянской торговле в $5,1 млрд в 2025 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, если российский бизнес вынудят уйти из Армении, то перспективы армянского предпринимательства в России будет незавидными. Россия уже потеряла почти половину товарооборота с Ереваном (с $11,5 млрд в 2024 году до примерно 6,4 млрд в 2025-м).
Для России это означает не только сокращение или даже отсутствие привычных товаров из Армении, но и общее ослабление экономической позиций РФ в регионе. Это, к примеру, может привести к росту цен на импорт.
РПЦ заявила, что женщины не должны делать аборт из-за патологий плода, в СПЧ возразили. Подробности
Если у плода на ранних сроках выявляют аномалии, это может стать основанием для аборта. Но, с точки зрения Русской православной церкви, женщина не должна избавляться от больного ребенка — это этически сомнительно. Диагностика должна помогать в раннем лечении отклонений, а не побуждать к категоричным решениям, заявили в РПЦ.
Церковь считает, что жизнь человека начинается с момента слияния половых клеток, и любое обсуждение генетической диагностики касается «жизни человека во всей его полноте, целостности и хрупкости», заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Если же люди с наследственными заболеваниями вступают в брак, они должны взять на себя ответственность за будущих детей и их здоровье, считают в РПЦ.
В Совете по правам человека с позицией РПЦ не согласились. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что женщина должна сама принимать решение, исходя из своих моральных и материальных ресурсов. По ее мнению, если Церковь призывает воспитывать сложных детей, то ей стоило бы предложить реальную помощь в виде воскресных школ или волонтеров.
Есть немалое количество женщин, которые узнают о том, что есть генетическое отклонение у эмбриона, и оставляют ребенка. Они приходят к соглашению с собой, что они готовы будут посвятить всю жизнь тому, что будут проводить с этим особенным ребенком все время с учетом его генетических отклонений. Но есть женщины, у которых нет морального ресурса. Может, им надо уходить с работы, а достатка в семье нет. Может, нужно уделять время другим детям, больной маме, например. Мы же не знаем ситуацию женщины.
Что еще важно: налоговая будет проверять переводы физлицам, а геймерам предложили стать дроноводами
Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет проверять переводы физлицам на сумму более 2,4 млн рублей в год. Проверки должны стартовать в 2027 году благодаря расширению обмена данными между Центробанком и налоговой, намеченному на это время.
Сотрудников ФНС будет интересовать то, насколько часто тем или иным лицам переводят деньги, а также то, кто именно их перечисляет.
При этом если россиянин заранее задекларирует свой доход, то проверять его не будут.
В России предложили останавливать работу коллекторов, если они совершают нарушения. Срок паузы в таком случае мог бы достигать 90 дней, считает член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.
Такой механизм позволит ФССП оперативно блокировать работу кол-центров нарушителей, а для бизнеса трехмесячный простой станет неизмеримо более чувствительным, чем любой текущий штраф.
Сейчас коллектора могут оштрафовать за давление на должника или другое нарушение на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Уваркина полагает, что для банков и даже для более мелких организаций это незначительные траты, к которым они уже успели приспособиться.
Российским геймерам предложили стать операторами дронов ВС РФ. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Раньше тебе говорили: "Хватит играть, займись делом". Сегодня твой опыт в виртуальных баталиях — это ключ к господству в воздухе на поле боя», — говорится в сообщении.
В конце публикации МО указаны контакты, по которым желающие могут связаться с оборонным ведомством.
Глава компании «Вымпелком» предложил вводить «белые списки» только для сомнительных абонентов. По словам Сергея Анохина, можно создать новые способы идентификации пользователей, и если смартфоном или другим устройством пользуется владелец, то он должен иметь полноценную связь. Если же «есть сомнения», то можно ограничить абоненту доступ с помощью системы «белых списков», заключил гендиректор.
Apple подтвердила невозможность оплаты сервисов компании в России с 1 апреля. Отмечается, что если на балансе аккаунта нет денег, то пользователь не сможет не только покупать что-либо в AppStore, но и продлевать подписки на Apple Music, Apple Fitness+ и другие сервисы.
Организация предложила россиянам пользоваться промокодами и подарочными картами.
Что еще интересно: красная буря на Крите, смерть основателя Krec и «червивые» комары
Греческий Крит накрыла мощная песчаная буря, которая пришла из Африки. Плотный слой песка в воздухе отражает солнечные лучи так, что городские пейзажи на острове окрасились в жуткий красный цвет.
мкг на кубометр достигла концентрация пыли в воздухе
Такое количество пыли опасно для здоровья местных жителей, предупредили эксперты.
Между тем Россию буря, по прогнозам синоптиков, обойдет стороной. Но в южных регионах пройдут дожди — последствия стихийного бедствия.
В России комары стали чаще переносить опасных для человека паразитов. Насекомых, зараженных червями дирофиляриями, заметили под Москвой, а также в Ярославской и Нижегородской областях. Отмечается, что раньше их видели только на юге страны. Если такой комар укусит человека, то в его глазах или легких может поселиться паразит, из-за которого развиваются абсцессы.
Основатель рэп-коллектива Krec погиб в дорожной аварии. О смерти Артема Бровкова*, более известного как Fuze, сообщила его жена Валентина Березкина.
«Мне очень тяжело это писать, но Артема больше нет. Несколько часов назад он попал в страшную аварию, врачи сделали все, что смогли, но спасти его не удалось», — рассказала она.
1 апреля рэперу исполнилось 46 лет.
В 2001 году Бровков* основал группу Krec, которая прославилась своими хитами «Нежность», «Нирвана» и другими. В последние годы артист жил в США.
Петербурженка оспорила свое материнство в суде и выиграла дело. В документах загса говорилось, что в 2007-м россиянка родила в петербургском роддоме дочь, а затем ушла из него, не забрав ребенка. В свидетельстве о рождении девочки, которая попала в детдом, эта женщина была указана как мать.
Однако о том, что у нее якобы есть дочь, истица узнала только через несколько лет. Долгое время она жила с мужем за границей, а в том самом 2007 году действительно родила. Только не дочку, а сына, и вовсе не в российском роддоме.
Приехав к Россию спустя годы, она узнала, что задолжала по алиментам более 1,7 млн рублей, и тут же подала в суд, потребовав проведение теста на материнство. Экспертиза показала, что уже выросшая девочка — не дочь заявительницы.
Набор для кулича подешевел в магазинах на 9%. Речь идет о «классической» версии пасхального блюда, которую обычно готовят на сливочном масле, уточнили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
рублей стоят в среднем ингредиенты для кулича на шесть порций
Продукты для 300-граммового кулича на растительном масле тоже упали в цене (–4%). На них придется потратить всего около 48 рублей.
*признан в РФ иностранным агентом