Клетка для недоверенных. Как создать «закрытый контур» или «песочницу» на смартфоне и компьютере и зачем это вам надо
© «Теперь вы знаете», создано с помощью нейросети
Рядовой пользователь редко задумывается о том, что и как он устанавливает на свой смартфон. Увидел прикольную игру в рекламе, скачал, не читая, согласился с условиями. И хорошо, если хотя бы задумался, прежде чем ткнуть «Разрешить» или «Не разрешать» приложению собирать о вас данные.
Будем честны, так делают почти все. И очень многие в какой-то момент сталкиваются с неприятным сюрпризом: кажется, какое-то из скачанных приложений может шпионить за вами.
Неважно, что именно это будет — сбор о вас данных из мессенджеров и соцсетей, чтобы настраивать персональную рекламу, воровство персональной информации и передача IP-адресов или же несанкционированный доступ к микрофону, камере и галерее, чтобы подслушивать ваши разговоры и воровать приватные фото.
Любое не санкционированное вами действие приложений на устройстве потенциально может нанести вред и должно пресекаться в корне.
Можно, конечно, вручную закрутить гайки в настройках. Но многие мессенджеры и сервисы все равно находят лазейки: собирают метаданные, считывают идентификаторы устройства или используют системные вызовы, которые в обычном меню разрешений даже не показываются. А одно случайное нажатие «Разрешить все» при очередном обновлении — и все ваши усилия насмарку.
Так что внимательно проверять и индивидуально настраивать каждое приложение — путь для сильных духом и грамотных в сфере кибербезопасности. **Таких немного. **
Для остальных же есть сравнительно безопасный путь поставить требующееся приложение и одновременно не дать ему лезть к другим вашим приложениям и данным, будто бы оно такое одно на всем устройстве.
Что такое частное пространство и как оно работает
Частное пространство (или закрытый контур) — это, если совсем просто, отдельный «телефон внутри телефона» или «компьютер внутри компьютера». Система создает для приложений виртуальную среду, которая живет параллельно с вашей основной. Со своими контактами, своим хранилищем, своими настройками.
Как это ни называй:
- «песочница»,
- «закрытый контур»,
- «частное пространство»,
- «виртуальная машина»,
— суть одна: вы создаете изолированное цифровое пространство, в котором программа не видит других приложений, ваших контактов, фото, истории звонков. Работать — пожалуйста, а собирать данные — даже если попытается, просто не найдет.
Изолированный контур — это программная «клетка» для приложения на уровне ОС. Каждому приложению присваивается отдельный идентификатор пользователя — UID — и изолированный раздел памяти и файловой системы. Даже скомпрометированное приложение физически не может дотянуться до данных соседнего. Обе мобильные платформы строятся на этом принципе, но реализуют его по-разному.
Зачем вам нужна своя «песочница» на наглядных примерах
Ситуаций, когда изолированное пространство реально выручает, довольно много. Вот лишь несколько примеров, когда оно могло бы вам помочь.
- Вы ставите приложение, которому не до конца доверяете. Например, какой-нибудь файловый менеджер из неофициального источника, альтернативный браузер, незнакомый мессенджер или игру, которая просит доступ вообще ко всему. В песочнице оно может запрашивать что угодно — но видеть будет только пустую оболочку. Ваши реальные данные останутся в недосягаемости.
- Вам нужен второй аккаунт в мессенджере или соцсети. Не все сервисы поддерживают функцию нескольких аккаунтов. В изолированном пространстве вы просто ставите ту же программу еще раз, входите под другим логином — и пользуетесь. При этом переписки, контакты и файлы из двух версий не смешиваются.
- Вы тестируете сомнительное ПО. Если в скачанном приложении окажется вирус, снифер или шифровальщик, в песочнице он не сможет навредить основным данным. Нанести ущерб он может только внутри изолированной среды — а это, по сути, пустышка.
- Вы хотите разделить работу и личную жизнь на одном устройстве. Все то же самое: рабочие мессенджеры и почта — в закрытом контуре, личные — снаружи. Никакой случайной отправки коллегам семейных фото или пересылки рабочего документа в семейный чат.
- Вы даете телефон детям. Сами решите, пускать ли только их в «песочницу» или надежнее будет убрать туда все, что не стоит видеть их глазам, включая ваши аккаунты в соцсетях и банковские приложения.
Риски безопасности: с песочницей и без
Без песочницы вы полагаетесь на честность разработчиков и свои навыки ручной настройки разрешений. А как мы уже сказали, даже если вы все выключите, приложение может находить обходные пути через системные вызовы или метаданные. Плюс человеческий фактор: случайно нажали «Разрешить» — и все, защита посыпалась.
По данным «Лаборатории Касперского», в 2025 году зафиксировано более 14 миллионов атак на Android-устройства — почти в полтора раза больше, чем годом ранее, рассказал специалист по кибербезопасности Дмитрий Сыцко. В России банковский троян Mamont атаковал в 36 раз больше пользователей — большинство заражений происходило через мессенджеры: .apk-файл под видом фото или видео, запущенный самим пользователем.
Если бы мессенджер работает в изолированном профиле — вредоносное ПО осталось бы там же: не видя банковских приложений, SMS с кодами, адресной книги. Это и есть ограничение радиуса поражения.
iOS за счет закрытой экосистемы исторически менее уязвима к таким сценариям — но не защищена полностью: атаки уровня Pegasus показали, что уязвимости существуют и при жесткой изоляции.
В общем, с песочницей рисков попасть под такие атаки значительно меньше. Но они есть. И главный из них — поддельные приложения для изоляции.
В целом технология контейнеризации и создание дополнительного защищенного пространства используется уже давно для разработки и тестирования приложений. Сегодня тема становится актуальной и для обычных пользователей — для повышения безопасности и приватности сообщений.
Но стоит учитывать, что мошенники всегда используют любой инфоповод в своих целях. Поэтому с ростом популярности подобных решений на рынке, вырастет и количество фейковых или «взломанных» подобных приложений, которые вместо контейнеризации и безопасного хранения будут, наоборот, компрометировать данную информацию и сливать злоумышленникам.
Поэтому главное правило:
Скачивайте приложения для создания изолированного пространства только из официальных магазинов — Google Play или AppStore.
Второе правило: держите на устройстве антивирус и регулярно его обновляйте, причем в обоих пространствах — и основном, и изолированном. Это минимальная цифровая гигиена.
Ну и третье: помните, что даже песочница — не панацея и не разрешение ставить на ваш гаджет любую сомнительную прогу. Глядите, что устанавливаете, в любом случае. Хотя такие прецеденты прорыва контура крайне редки, но могут стать чаще из-за возможностей ИИ.
Техники «побега из песочницы» существуют на обеих платформах — через уязвимости ядра или некорректные разрешения межпроцессного взаимодействия. Но такие атаки дороги и нацелены на конкретные высокоценные цели, не на массового пользователя. В комбинации с актуальными обновлениями ОС и минимальными разрешениями изолированный контур делает атаку экономически нецелесообразной.
Как настроить частное пространство
Способов несколько. Выбор зависит от того, какое у вас устройство и насколько глубокую изоляцию вы хотите.
На Android через приложение Island
Island — одно из самых удобных приложений-мостиков для создания рабочего профиля. Оно есть в Google Play. Инструкция по шагам:
- Установите и запустите Island.
- Приложение предложит создать рабочий профиль — нажмите «Принять и продолжить». Подождите, пока профиль настроится.
- После настройки вы увидите экран с тремя вкладками. Нам нужны две: Mainland (основное пространство) и Island (изолированное).
- На вкладке Island нажмите на Google Play — затем на иконку ссылки справа, чтобы открыть магазин.
- Войдите в свой Google-аккаунт заново. Island не видит основной профиль, поэтому авторизоваться придется с нуля.
- Найдите в поиске нужное приложение и установите его.
- Запустите программу, авторизуйтесь, выдайте разрешения. Даже если вы разрешите доступ ко всем файлам, приложение не увидит ничего за пределами Island.
После того как вы все сделаете, на рабочем столе смартфона появятся иконки изолированных приложений — они будут дополнены значком замочка, чтобы вы не путали их с обычными. Через них можно входить в свое изолированное пространство, при этом лучше установить пароль для доступа к нему.
Полезные фишки Island:
- Заморозка приложения. На вкладке Island нажмите на программу, затем на замок внизу экрана. Программа уйдет в режим Frozen (заморожена), ее фоновая активность полностью блокируется, иконка с рабочего стола исчезнет. Разморозить — так же нажать на замок.
- Удаление всей песочницы. Нажмите на три точки справа вверху → Settings → Scoped Settings → Island → Destroy permanently → Destroy. Все данные «острова» и сам рабочий профиль удалятся.
На смартфонах Xiaomi (Poco): «Второе пространство»
У смартфонов Xiaomi есть встроенная функция, которая создает не просто песочницу, а полноценную вторую операционную систему на том же телефоне.
Как это работает: смартфон превращается в два устройства в одном. Все данные — обои, аккаунты, файлы — полностью независимы. Можно настроить вход во второе пространство по отдельному ПИН-коду или отпечатку пальца. Система сама понимает, какой рабочий стол показать при разблокировке.
Где найти: «Настройки» → «Особые возможности» → «Второе пространство».
На Huawei (Honor): PrivateSpace
Аналог того же решения, работающий на уровне ядра системы. Тоже полноценная параллельная среда, скрытая от глаз обычного пользователя.
Как это работает: изоляция полная. Мессенджер во втором пространстве не имеет доступа к звонкам, СМС или галерее из первого. Переключение происходит мгновенно на экране блокировки.
Где найти: «Настройки» → «Безопасность и конфиденциальность» → «Защита устройства и данных» → PrivateSpace. Или «Настройки» → «Конфиденциальность» → PrivateSpace, в зависимости от версии прошивки.
На Samsung: «Защищенная папка» (Knox)
Samsung стоит особняком. Их фирменная технология Knox встроена прямо в «железо» — в процессор. Это не просто программная песочница, а аппаратное шифрование AES-256.
Как это работает: изолированные приложения живут в отдельном контейнере прямо в основном меню — в папке Knox. Приложение внутри не видит ваши личные фото и контакты, пока вы сами не разрешите импорт.
Как установить приложение в папку Knox:
- Откройте папку Knox и нажмите на «+» (плюс).
- Выберите магазин приложений — Play Маркет или Galaxy Store.
- Войдите в свой аккаунт Samsung или создайте новый.
- Найдите нужное приложение через поиск.
- Нажмите «Установить».
Готово. Приложение доступно только внутри защищенной папки. Вы можете использовать его с другим аккаунтом, другие настройки — и файлы будут храниться отдельно от основной системы.
На других Android-смартфонах
Аналогичные инструменты встречаются и у других производителей, просто называются по-разному:
- Realme — «Клонирование системы».
- Pixel — «Личное пространство».
- iQOO — «Конфиденциальное пространство».
Принцип везде один: вы создаете еще одну цифровую среду, будто купили совершенно новый телефон без ничего.
На iPhone: а вот тут сложнее
Создать полноценный системный клон на iOS нельзя. Функция изолированного профиля доступна только для корпоративных устройств через сложные системы управления (MDM). Обычному пользователю Apple таких кнопок не дает.
Полностью настроить закрытый контур штатными средствами операционной системы можно только на платформе Android, на iOS доступно только шифрование заметок. Для более полноценного использования песочниц как на IOS, так и на Android необходимо установить сторонние приложения, например Parallel Space.
Однако определенные лазейки есть и здесь.
Что делать на iPhone:
- Полагаться на встроенную песочницу. В iOS каждое приложение по умолчанию работает в собственной изолированной среде и не имеет доступа к данным других программ. Это хорошо, но это не «второй телефон».
iOS обязательный sandbox для всех приложений ввела еще в iOS 4 в 2010 году. Каждое приложение получает собственный изолированный контейнер и не может обратиться к контейнеру другого приложения в принципе. Дополнительный барьер — система разрешений TCC (Transparency, Consent and Control), требующая явного согласия пользователя на доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам. Встроенного аналога «Второго пространства» нет.
- Ручное ограничение разрешений. Зайдите в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» и для каждого приложения вручную отключите доступ к тому, что ему не нужно: фото, контакты, геолокация, микрофон.
- Тестирование покупок (для разработчиков). Тут уже интереснее. Можно создать Sandbox-аккаунт в App Store Connect, чтобы тестировать подписки и покупки без реального списания денег. Но для обычного пользователя это неактуально.
Если у вас основной аппарат — iPhone, но вам жизненно необходима изоляция каких-то приложений — самый простой и надежный способ: завести отдельный недорогой смартфон под недоверенные приложения. Рынок позволяет.
На компьютере (Windows, macOS, Linux)
На ПК технология та же, но называется по-другому — виртуальные машины. Программы вроде VirtualBox, VMware или Parallels Desktop создают внутри вашей основной системы полноценный «компьютер в окне». Вы ставите туда Windows или Linux, запускаете любые приложения внутри этой виртуалки — и ваша основная система в полной безопасности.
Это уже более сложная тема, но принцип тот же: цифровая клетка для недоверенных программ. И для тестирования сомнительного ПО на ПК — лучший способ.
Так нужно ли вам этим заморачиваться?
Сценарий с отдельным закрытым контуром использует очень небольшой процент пользователей. Кто-то просто не знает о такой опции, кто-то полагает, что она требует сложной настройки и технической подкованности.
Теперь вы знаете, что на самом деле там все довольно просто и в ряде случаев решается даже базовыми возможностями телефона, без необходимости скачивать какие-то специальные утилиты. Но будете ли вы это использовать — зависит только от вашего желания и уровня здоровой цифровой паранойи.
На практике, указал Дмитрий Сыцко, без технических знаний сейчас можно использовать:
- Android: встроенные инструменты — «Безопасная папка» (Samsung) или «Второе пространство» (Xiaomi). Сторонние решения: Island (Google Play), Insular (F-Droid, open-source) или Shelter — все три создают изолированный рабочий профиль без технических знаний.
- iOS: Настройки → Конфиденциальность и безопасность — ревизия разрешений для каждого приложения. Для чувствительных приложений — скрытие через iOS 18.
- Десктоп: Windows Sandbox (встроен в Pro-версию) или виртуальная машина для программ, которым вы не доверяете.
- Универсальное правило — принцип наименьших привилегий: приложение должно иметь доступ ровно к тому, что необходимо для работы, и ни к чему сверх этого.
Но в конечном итоге частное пространство и возможность запускать приложения в закрытом контуре — это не «фишка для гиков», а банальная логика:
- не доверяете приложению — не давайте ему доступ к реальным данным;
- не уверены в источнике — запускайте в изоляции;
- нужно разделение — создавайте отдельную среду.
И чем больше данных хранится в вашем смартфоне, чем чаще появляются новости об утечках, приложениях-шпионах и подозрительных клонах знакомых программ, тем быстрее «песочницы» становятся не опцией, а необходимостью.