Неважно, что именно это будет — сбор о вас данных из мессенджеров и соцсетей, чтобы настраивать персональную рекламу, воровство персональной информации и передача IP-адресов или же несанкционированный доступ к микрофону, камере и галерее, чтобы подслушивать ваши разговоры и воровать приватные фото.

Любое не санкционированное вами действие приложений на устройстве потенциально может нанести вред и должно пресекаться в корне.

Можно, конечно, вручную закрутить гайки в настройках. Но многие мессенджеры и сервисы все равно находят лазейки: собирают метаданные, считывают идентификаторы устройства или используют системные вызовы, которые в обычном меню разрешений даже не показываются. А одно случайное нажатие «Разрешить все» при очередном обновлении — и все ваши усилия насмарку.

Так что внимательно проверять и индивидуально настраивать каждое приложение — путь для сильных духом и грамотных в сфере кибербезопасности. **Таких немного. **

Для остальных же есть сравнительно безопасный путь поставить требующееся приложение и одновременно не дать ему лезть к другим вашим приложениям и данным, будто бы оно такое одно на всем устройстве.