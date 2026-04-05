Что, если блокада Ормузского пролива затянется на долгие годы? Последствия для России и остального мира

Что, если блокада Ормузского пролива затянется на долгие годы? Последствия для России и остального мираПрогноз экспертов
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Ормузский пролив находится на северо-западе Индийского океана и соединяет Персидский и Оманский заливы. В самом узком месте этого пролива нет нейтральных вод, поэтому суда вынуждены заходить в территориальные воды Ирана или Омана.
Считается главным каналом экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран. Через него идут танкеры из стран Персидского залива в страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.
Главные экспортеры нефти через Ормузский пролив:
- Саудовская Аравия — более 37% всей нефти, которую экспортируют через него;
- Ирак — почти 23%;
- Иран — около 11%;
- ОАЭ — почти 13%;
- Кувейт — примерно 10%;
- Катар — около 4%.
Трубопроводы, которые могут доставлять нефть в обход Ормузского пролива, есть только у Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана.
Главные покупатели нефти, поставляемой через пролив:
- Китай — около 38%;
- Индия — почти 15%;
- Южная Корея — 12%;
- Япония — примерно 11%.
Когда пролив закрыт, на рынок поступает гораздо меньше нефти, из-за этого цены на нее растут. В первые дни блокады Ормузского пролива говорили, что цены на топливо могут подскочить до $250–300 за баррель.
Через Ормузский пролив поставляют не только нефть, но и газ. Резкое сокращение экспорта ощущает на себе Европа.
Почему Иран грозит многолетней блокадой Ормузского пролива
Тегеран ссылается на то, что, если бы он начал регулировать движение в проливе раньше, вооружение американских военных баз на Ближнем Востоке шло бы не так активно.
По этой причине Иран больше не допустит осуществления подобных логистических операций.
Главный расчет Тегерана в такой ситуации связан с влиянием на мировой рынок энергоносителей, говорит старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Александр Кудряшов.
До обострения конфликта между Ираном, Израилем и США через Ормузский пролив проходило 15–20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа.
Это один из важнейших маршрутов глобальной торговли нефтью и газом.
баррелей сырой нефти и конденсата каждый день проходило через пролив в 2025 году
Даже частичное ограничение прохода по этому проливу немедленно толкает вверх цены на нефть, СПГ и морскую логистику.
Для Ирана это способ резко повысить внешнеполитические ставки и усилить переговорные позиции. Но одновременно это создает и для него серьезные риски: от усиления санкционного давления до прямого военного ответа со стороны США и их союзников.
Что будет, если Иран все-таки не откроет Ормузский пролив
В первую очередь это удар по экспортным интересам стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар и Ирак, отмечает эксперт.
По сути, любая длительная блокада меняет баланс сил в пользу внешнего военного присутствия и резко усиливает роль США в регионе.
Мировую экономику при таком сценарии тоже ждут достаточно жесткие последствия: рост цен на энергоносители, высокая инфляция, удорожание перевозок и повышение издержек промышленности.
Сильнее всего пострадали бы крупнейшие импортеры ближневосточной нефти и газа, а именно Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Для Европы это также означало бы дополнительное давление на цены топлива, транспорт и производственные затраты.
нефти, которую везут через Ормузский пролив, поступает в страны Азии
Власти Тегерана говорили, что пролив открыт для всех судов, кроме тех, которые связаны с «врагами Ирана». Как утверждают СМИ, Иран разделил пользователей пролива на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные».
Для первых Ормузский пролив закрыт, а вторые должны платить пошлину. Какие страны относятся к каждой категории — не уточняется.
Какие последствия будут для России
Российские суда сейчас могут передвигаться по Ормузскому проливу — для них он открыт, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.
Рост мировых цен на нефть и газ, который спровоцировало закрытие пролива, в краткосрочной перспективе выгодно России: это дает дополнительную поддержку экспортной выручке и бюджетным доходам, говорит Александр Кудряшов. Но, если блокада пролива затянется, могут появиться проблемы.
При затяжном кризисе на первый план выходят более существенные риски, связанные с замедлением мировой экономики, ослаблением внешнего спроса, высокой волатильностью сырьевых рынков и общим усилением геополитической напряженности.
Есть мнение, что последствия конфликта на Ближнем Востоке можно будет сравнить с пандемией коронавируса, говорил ранее президент России Владимир Путин.
Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, они сами не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее.
Будет ли Иран блокировать Ормузский пролив долго
Вряд ли. Для Тегерана такие заявления прежде всего инструмент политического давления, а не реалистичный долгосрочный сценарий, считает Кудряшов.
Иран действительно способен на длительное время сохранять высокий уровень угрозы для судоходства, повышать риски для перевозчиков и страховых компаний, создавать напряженность вокруг отдельных маршрутов. Но полное перекрытие пролива на годы означало бы фактический энергетический кризис мирового масштаба и неизбежно привело бы к жесткой международной реакции.
Но и как скоро Иран откроет пролив, неизвестно. Американская разведка считает, что это произойдет нескоро, так как Ормузский пролив стал для Тегерана единственным рычагом влияния на Вашингтон.
Собеседники The Wall Street Journal говорили, что, скорее всего, блокаду снимут после прекращения боевых действий и благодаря давлению на Иран других стран.
5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям мощными ударами по мостам и электростанциям, если они не разблокируют морской путь.
Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду.