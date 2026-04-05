Что, если блокада Ормузского пролива затянется на долгие годы? Последствия для России и остального мира

Что нужно знать об Ормузском проливе

Ормузский пролив находится на северо-западе Индийского океана и соединяет Персидский и Оманский заливы. В самом узком месте этого пролива нет нейтральных вод, поэтому суда вынуждены заходить в территориальные воды Ирана или Омана.

Считается главным каналом экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран. Через него идут танкеры из стран Персидского залива в страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Главные экспортеры нефти через Ормузский пролив:

Саудовская Аравия — более 37% всей нефти, которую экспортируют через него;

Ирак — почти 23%;

Иран — около 11%;

ОАЭ — почти 13%;

Кувейт — примерно 10%;

Катар — около 4%.

Трубопроводы, которые могут доставлять нефть в обход Ормузского пролива, есть только у Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана.

Главные покупатели нефти, поставляемой через пролив:

Китай — около 38%;

Индия — почти 15%;

Южная Корея — 12%;

Япония — примерно 11%.

Когда пролив закрыт, на рынок поступает гораздо меньше нефти, из-за этого цены на нее растут. В первые дни блокады Ормузского пролива говорили, что цены на топливо могут подскочить до $250–300 за баррель.

Через Ормузский пролив поставляют не только нефть, но и газ. Резкое сокращение экспорта ощущает на себе Европа.