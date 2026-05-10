Кремль предложил отработанную схему — Россия уже забирала и хранила иранский уран в рамках большой ядерной сделки 2015 года. Технические возможности для этого есть до сих пор.

Но Белый дом ответил отказом. Некий американский чиновник заявил журналистам, что позиция США в этом вопросе конкретная — они сами хотят контролировать судьбу опасного материала и обеспечить его безопасность.

Позже Трампа напрямую спросили, действительно ли Путин предлагал вывезти уран. Президент США ушел от ответа. «Я не могу говорить с вами об этом», — заявил он.

Куда США планируют в итоге вывозить обогащенный уран, пока не известно. Однако зарубежные СМИ сообщают, что американский и израильский спецназ планируют проникнуть в Иран и захватить запасы ядерного топлива. Но операция станет возможна только тогда, когда иранская армия не будет представлять угрозу.

Как Россия уже вывозила обогащенный уран из Ирана

В 2015 году Иран подписал ядерную сделку с шестью мировыми державами: США, Россией, Китаем, Британией, Францией и Германией. Соглашение получило название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Переговоры шли годами, а цели страны ставили конкретные — Иран должен замедлить свою ядерную программу, чтобы в случае чего на создание бомбы у иранских ученых ушло не 2–3 месяца, а больше года.

Какие объекты Ирана попали под ограничения

Иран согласился оставить только один завод по обогащению урана — в городе Нетенз. Остальные объекты либо закрывались, либо меняли профиль. На самом заводе разрешили работать не больше 5060 центрифугам — это машины, которые вращают газ и разделяют изотопы урана. Для сравнения: раньше их было около 20 тысяч.

Установку в Фордо, которую до 2009 года держали в секрете, решили превратить в исследовательский центр. Там должны были производить стабильные изотопы для медицины и промышленности, а не для бомб. Обогащать уран в Фордо запретили на 15 лет. Из трех тысяч центрифуг оставили чуть больше тысячи, и те — под присмотром МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Реактор на тяжелой воде в Эраке тоже переделали. Его перестроили так, чтобы он не мог вырабатывать оружейный плутоний, а концентрировался на исследованиях мирного атома для медицины, промышленности и энергетики.