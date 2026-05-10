Ядерное оружие Ирана: как Россия регулировала обогащение урана в стране и почему Трамп отказался это возобновить
Россия предложила забрать иранский уран, но США против
Конфликт США и Израиля с Ираном идет уже третью неделю и сильно бьет по экономической обстановке в мире. На этом фоне президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом обсудил возможные решения ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, он предложил вывезти из Ирана в Россию почти полтонны обогащенного урана.
Если доработать эти 450 кг топлива, обогащенного до 60%, до 90%, его хватит больше чем на 10 ядерных бомб.
Кремль предложил отработанную схему — Россия уже забирала и хранила иранский уран в рамках большой ядерной сделки 2015 года. Технические возможности для этого есть до сих пор.
Но Белый дом ответил отказом. Некий американский чиновник заявил журналистам, что позиция США в этом вопросе конкретная — они сами хотят контролировать судьбу опасного материала и обеспечить его безопасность.
Позже Трампа напрямую спросили, действительно ли Путин предлагал вывезти уран. Президент США ушел от ответа. «Я не могу говорить с вами об этом», — заявил он.
Куда США планируют в итоге вывозить обогащенный уран, пока не известно. Однако зарубежные СМИ сообщают, что американский и израильский спецназ планируют проникнуть в Иран и захватить запасы ядерного топлива. Но операция станет возможна только тогда, когда иранская армия не будет представлять угрозу.
Как Россия уже вывозила обогащенный уран из Ирана
В 2015 году Иран подписал ядерную сделку с шестью мировыми державами: США, Россией, Китаем, Британией, Францией и Германией. Соглашение получило название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Переговоры шли годами, а цели страны ставили конкретные — Иран должен замедлить свою ядерную программу, чтобы в случае чего на создание бомбы у иранских ученых ушло не 2–3 месяца, а больше года.
Какие объекты Ирана попали под ограничения
Иран согласился оставить только один завод по обогащению урана — в городе Нетенз. Остальные объекты либо закрывались, либо меняли профиль. На самом заводе разрешили работать не больше 5060 центрифугам — это машины, которые вращают газ и разделяют изотопы урана. Для сравнения: раньше их было около 20 тысяч.
Установку в Фордо, которую до 2009 года держали в секрете, решили превратить в исследовательский центр. Там должны были производить стабильные изотопы для медицины и промышленности, а не для бомб. Обогащать уран в Фордо запретили на 15 лет. Из трех тысяч центрифуг оставили чуть больше тысячи, и те — под присмотром МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).
Реактор на тяжелой воде в Эраке тоже переделали. Его перестроили так, чтобы он не мог вырабатывать оружейный плутоний, а концентрировался на исследованиях мирного атома для медицины, промышленности и энергетики.
Кто и как следил за выполнением ядерной сделки
По условиям договора, МАГАТЭ получило полный доступ к иранским объектам. Инспекторы могли следить за производством уранового концентрата с помощью электронных пломб и датчиков. Они в режиме онлайн передавали данные о степени обогащения урана на заводах.
К тому же Иран согласился применять дополнительный протокол — тот позволял инспекторам приходить на любые подозрительные объекты без долгих согласований.
Что сделали с запасами урана
Иран обязался оставить у себя не больше 300 кг низкообогащенного урана (до 3,67%). Все оставшееся от 10 тонн нужно было вывезти или переработать — таким образом, запасы страны должны были сократиться на 98%.
Значительная часть этих излишков отправилась в Россию. Схема работала как своеобразный обмен. Иран отдавал обогащенный уран, а взамен получал от России природный уран и урановый концентрат малыми партиями для своих мирных программ.
Например, топливо требовалось, чтобы поддерживать работу Тегеранского исследовательского реактора.
Любая из этих партий может использоваться в течение года. Сейчас у нас есть 20-процентное топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана по меньшей мере на семь-восемь лет.
Как развалилась ядерная сделка с Ираном
Соглашение 2015 года продержалось меньше трех лет. Еще в ходе первой предвыборной кампании Трамп называл ядерную сделку с Ираном катастрофической. По его мнению, она не закрывала Ирану путь к бомбе, а лишь делала его чуточку сложнее. В октябре 2017-го он заявил, что соглашение больше не отвечает интересам США, а в мае 2018-го — что Америка выходит из СВПД.
Трам утверждал, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие и у Вашингтона есть тому доказательства. Он пообещал вернуть самые жесткие санкции против страны.
Решение президента США одобрили два главных региональных противника Ирана — Саудовская Аравия и Израиль. В Эр-Рияде и Тель-Авиве считали, что сделка 2015 года слишком мягкая и дает Ирану легальную возможность приблизиться к созданию бомбы.
Евросоюз, Россия и Китай, наоборот, пытались спасти договоренности. В ЕС заявляли, что одна страна не может просто так отменить международное соглашение.
США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права.
Москва выразила сожаление из-за решения Трампа, но надеялась, что и без США документ как-то удержится. Не удержался.
Как Иран отреагировал на выход США из СВПД
Сначала Тегеран не планировал расторгать договор с уже пятеркой стран. Президент Ирана Хасан Рухани говорил, что страна остается в СВПД и будет вести переговоры с оставшимися участниками — Россией, Китаем и Европой. Но в условиях сделки указывалось, что, если санкции против Ирана вернутся, тот имеет право тоже нарушить договоренности.
Санкции вернулись, и ровно через год после выхода США, в мае 2019-го, Иран объявил, что начинает приостанавливать все обязательства. Сначала он превысил разрешенный лимит в 300 кг низкообогащенного урана. А в июле 2019-го начал обогащать уран выше 3,67%.
В ноябре 2022 года МАГАТЭ потребовало у Ирана объяснить следы урана на трех незадекларированных объектах. Тегеран же в ответ начал обогащать уран до 60% на подземном заводе в Фордо. А это был уже уровень, максимально близкий к оружейному.
Чем кончилась ядерная сделка с Ираном
К маю 2025 года МАГАТЭ пришло к выводам, что Иран накопил столько обогащенного урана, что его хватит для создания трех атомных бомб. Через две недели после этого заявления Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удары по иранским ядерным объектам.
США подключились к ней чуть позже, 22 июня. Противостояние быстро набирало обороты, пока в конце года стороны не согласились на перемирие и новый раунд переговоров.
Но и переговоры провалились. 26 февраля 2026 года в Женеве США выдвинули ультиматум: закрыть три ключевых ядерных объекта, вывезти весь обогащенный уран и бессрочно ограничить ядерную программу. Иран ожидаемо отказался, а через два дня американская и израильская авиации снова нанесли удар — и на этот раз конфликт стал еще масштабнее.
Вооруженный конфликт США и Ирана
Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Израиль нанес удары по центру столицы — в том числе по району, где находилась резиденция верховного лидера Али Хаменеи. Позже Иран официально подтвердил гибель аятоллы Хаменеи и объявил 40-дневный траур.
Среди целей нападения оказались также штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэропорт и объекты ядерной программы. Погибли несколько высокопоставленных командиров КСИР. Американские военные подключились к операции и ударили по штабу ВМС Ирана.
Трамп объяснил, что конфликт пришлось начать из-за отказа Ирана от условий США по ядерной сделке, и призвал иранцев свергнуть режим аятолл. При этом в конгрессе заявили, что не давали Белому дому согласия на такую операцию.
Ядерный центр в Нетензе подвергался атаке и в 2025 году, и в 2026-м. На спутниковых снимках, которые появились в иностранных медиа, видно, что объект сильно повредили во время бомбардировок. Больше всего повреждений осталось у входа в центр. О судьбе объекта по обогащению урана в Фордо, как и о ядерном комплексе в Эраке, ничего не сообщается.
Как Тегеран ответил на атаку США и Израиля
Тегеран дал ответный залп по нападавшим. Под ракетные удары попали американские базы в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании. Страны Ближнего Востока одна за другой закрывали свои воздушные пространства. Тысячи рейсов отменили, российские авиакомпании тоже приостановили полеты в регион, а некоторые туристы до сих пор не могут вернуться домой.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (сын погибшего аятоллы) в первом же выступлении заявил, что Тегеран продолжит использовать «рычаг блокирования Ормузского пролива». Это важнейшая транспортная артерия: через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти. Пентагон, как выяснилось позже, недооценил, насколько эффективно Иран сможет перекрыть пролив.
Что сейчас происходит между США и Ираном
14 марта США нанесли один мощный удар по острову Харк в Персидском заливе — стратегическому форпосту, через который идет около 90% иранской нефти. Там расположены огромные нефтехранилища и терминалы.
Американские бомбардировщики уничтожили «все военные цели» на острове вроде складов ракет и объектов с минами. Но нефтяную инфраструктуру, по словам Трампа, «из соображений приличия» решили не трогать. Однако, если Иран будет и дальше блокировать Ормузский пролив, это решение пересмотрят.