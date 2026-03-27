«Могут всю страну превратить в щебень»: устоит ли Иран в случае наземной операция США?Мнение полковника в отставке
Что известно о планах США по наземному вторжению в Иран
США готовят «окончательный удар» по Ирану, узнало американское издание WSJ. Пентагон разрабатывает сценарии наземного вторжения и масштабной воздушной кампании в случает провала переговоров.
Как утверждают США, переговоры с Ираном еще идут, и посредником выступает Пакистан. По словам Дональда Трампа, переговорщики Ирана «умоляют» заключить сделку, потому бояться уничтожения. Тегеран же отрицает, что переговоры вообще идут.
По данным The New York Times, американское командование планирует ограниченную десантную операцию. Войска высадятся вглубь территории Ирана, захватят запасы высокообогащенного урана на ядерных объектах и оккупируют важные острова для экспорта иранской нефти.
Американское издание Axios, ссылаясь на чиновников в Белом доме и Пентагоне, опубликовало четыре возможных направления удара:
- Захват или полная блокада острова Харк.
- Вторжение на остров Ларак.
- Оккупация острова Абу-Муса и двух небольших соседних островов (Большой и Малый Томб).
- Захват танкеров, которые вывозят иранскую нефть из восточной части Ормузского пролива.
Военные допускают, что вместо высадки сухопутных сил США ограничатся массированными бомбардировками ядерной инфраструктуры Ирана. Источники Axios уточняют: любой из этих шагов может не закончить войну, а только растянуть и ужесточить ее.
Харк — небольшой остров в Персидском заливе в 40 километрах от побережья Ирана. Через него проходит 90% иранского экспорта нефти. Здесь работают главные терминалы для загрузки супертанкеров.
Ларак — остров прямо в Ормузском проливе. Иран построил на нем подземные бункеры, базу для боевых катеров и установил радары. Отсюда иранские военные контролируют движение всех судов.
Абу-Муса, Большой и Малый Томб — стратегически важные острова у западного входа в Ормузский пролив. Иран контролирует их, но Объединенные Арабские Эмираты оспаривают эти территории.
Зачем США эта наземная операция в Иране?
США хотят захватить Харк и другие важные острова, чтобы лишить Иран нефтяных доходов, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. По его словам, полноценная морская десантная операция требует участия как минимум дивизии, однако эксперт считает это избыточным.
При полном превосходстве в воздухе и на море американские войска могут занять остров силами тактического десанта.
Остров Харк находится далеко от Ормузского пролива. Там сконцентрированы терминалы погрузки иранской нефти на танкеры. Захват острова нужен для того, чтобы Иран не мог экспортировать нефть и не получал источников дохода. Дойти до этого острова можно воздушным десантом на самолетах с ближайших авиабаз США в монархиях Персидского залива. Но, чтобы подошли корабли, нужно сначала «открыть ворота» — Ормузский пролив, который контролирует Иран.
Ждет ли США в Иране «второй Афганистан»?
Масштабного сухопутного вторжения в Иран, по оценке Ходаренка, не будет. Долгой наземной оккупации страны Вашингтон тоже, скорее всего, не планирует, так как США не желают повторять опыт Афганистана.
В 2001 году, после терактов 11 сентября, США вторглись в Афганистан, желая покончить с террористами. Но военная операция переросла в затяжную 20-летнюю войну с попыткой построить демократическое государство в племенном обществе.
В конце концов американские силы покинули страну, и власть там взяло движение «Талибан», с которым все это время американцы боролись.
Как предполагает эксперт, Штаты проведут точечные тактические воздушные десанты для захвата пунктов управления и ядерных объектов.
Возможен вариант, когда в результате многодневной воздушной кампании (30–40 суток или больше) будут в значительной степени уничтожены группировки сухопутных войск Ирана и повреждена система управления. Иран может оказаться в таком состоянии, что значительных сил для наземных операций и не потребуется.
Способен ли Иран дать отпор в случае наземного вторжения?
Тегеран обещает превратить остров Харк «кладбище для захватчиков». Чтобы сорвать высадку американского десанта, иранцы могут применять противодесантные мины, морские дроны и беспилотники, говорил бывший начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.
В последние недели на остров также перебросили дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), передавал канал СNN.
Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как на кораблях в море, так и особенно когда наземные войска окажутся на их суверенной территории.
И все же технологический разрыв между армиями критичен. США господствуют в воздухе и на море — это позволяет им диктовать условия боя.
Михаил Ходаренок предположил, что исход операция решит результативность американских бомбежек. Если ВВС США подавят систему ПВО и связь Ирана, воля Тегерана к сопротивлению может серьезно пошатнуться.
Пока со стороны Ирана звучат храбрые заявления. Но ведь у США есть все реальные возможности превратить всю страну в щебень.
Ходаренок сравнил текущий конфликт с американской операцией в Ираке «Буря в пустыне». Тогда Багдад тоже обещал дать Штатам «мать всех сражений», но авиация США нанесла армии Саддама Хусейна тяжелейшие потери именно ударами с воздуха.
Когда прошла воздушная кампания протяженностью 38 суток, 38 суток, морально-психологически иракская армия оказалась настолько надломлена, что по сути дела никаких масштабных общевойсковых сражений не потребовалось. За пять дней рейдовыми действиями принудили их к принятию всех условий многонациональных сил.
Эксперт добавил, что Тегеран пока успешно атакует в информационном поле, но реальный баланс сил прояснит только большая воздушная операция Пентагона.
