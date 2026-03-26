МВД захотело продавать данные россиян кредитным организациям за 50 рублей. Как это повлияет на займы
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что придумали в МВД
МВД разработало проект постановления, который сделает доступ к базам полиции платным для коммерческих организаций. Речь идет о системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Через нее банки, операторы связи и удостоверяющие центры смогут проверять данные россиян за деньги.
Согласно документу, цена одного успешного запроса составит 50 рублей.
Платить придется:
- за проверку подлинности российского паспорта;
- информации о регистрации по месту жительства или пребывания;
- за данные о миграционном статусе иностранцев (РВП или ВНЖ).
Если правительство одобрит проект, новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать шесть лет. МВД обяжет компании перечислять деньги ежемесячно до 10-го числа. Должникам доступ к базам закроют.
В пояснительной записке МВД приводит впечатляющие цифры: в 2025 году организации направили к базам полиции более 3,16 млрд запросов.
Если умножить этот объем на новый тариф в 50 рублей, федеральный бюджет будет получать около 120 млрд рублей ежегодно. Эти средства планируют направить на нужды самой полиции.
Как это отразится на простых заемщиках
Нововведения могут отразиться на конечных потребителях банковских услуг. Как отметил финансовый эксперт Евгений Белицкий, для сегмента POS-кредитования (когда товар можно купить в кредит прямо на кассе или онлайн) 50 рублей за одно обращение — существенная операционная нагрузка.
Из-за того, что заемщики стали хуже платить по долгам, выросла их долговая нагрузка (ПДН) и Банк России ужесточил регулирование, снизился уровень одобрения (апрув-рейт) во всех кредитных организациях. Сейчас на одну успешную выдачу приходится от 1 до 4 отказов, поэтому фактические операционные издержки на один оформленный договор получаются выше, чем номинальная стоимость услуги.
Экономист и эксперт финансового рынка Андрей Бархота обрисовал два возможных сценария развития событий:
-
Кредиты подорожают. Банки просто заложат эти 50 рублей (и сопутствующие риски) в процентную ставку. То есть получится, что за проверку своего же паспорта заплатит сам заемщик.
-
Одобрять кредиты станут реже. Если банк решит сэкономить и не покупать данные у МВД, он лишится важного инструмента для оценки клиента.
Если данные МВД не закупаются, уровень одобрения можно снизить, тем самым сузив воронку продаж и отказавшись от более глубокого анализа данных.
Точечно покупать информацию банки, вероятно, будут только для сложных и дорогих кредитных продуктов, где требуется ювелирная работа по оценке заемщика, предположил экономист.
Евгений Белицкий считает, что банки все равно не смогут отказаться от использования сервиса МВД «в силу нормативных требований и бизнес-процессов».
В случае утверждения тарифа его оплата будет носить для банков обязательный характер.
Почему МВД вообще решило продавать эти данные
Как объяснил Бархота, с технической точки зрения данные крайне ценны для процедуры скоринга (оценки заемщика), и в полиции это понимают. Сведения помогают банкам «промаркировать» клиентский поток, отсечь мошенников и тех, кто не сможет вернуть долг.
Более тщательный анализ и совершенствование антифрод-политики, по словам эксперта, положительно повлияют на качество кредитного портфеля банков — даже с учетом новых комиссионных расходов в 50 рублей за запрос.
При этом эксперт указала на этическую проблему в этой инициативе МВД.
Данные, которые граждане формируют для органов внутренних дел, — это результат обязательных процедур, которые нельзя отменить или пропустить. При этом покупка банками этих данных у МВД — процедура добровольная и платная. Возникает конфликт: с одной стороны есть обязанность гражданина передать данные, с другой — право организации их купить. Это сильно конфликтует с этикой самой процедуры.
В целом инициатива МВД, по мнению эксперта, выглядит неоднозначно и неизбежно столкнется с определенной критикой.
Кто уже имеет право торговать данными россиян
Закон позволяет передавать, предоставлять доступ или продавать аналитику на основе данных при определенных условиях.
Вот список тех, кто имеет законное право извлекать коммерческую выгоду из обработки и передачи данных граждан:
1. Бюро кредитных историй (БКИ)
Это единственные организации, чья основная деятельность напрямую заключается в «продаже» информации о гражданах. Они продают кредитные отчеты и скоринговые баллы банкам, страховым компаниям и компаниям-работодателям.
Правда, они не могут передавать данные конкретных людей без их согласия.
2. Операторы связи (Big Data провайдеры)
Крупнейшие телеком-компании легально продают геоаналитику (где живут и куда ездят люди), скоринг для банков (надежность абонента), отчеты об интересах (на основе посещенных сайтов).
Данные передаются в обезличенном виде (статистические выборки).
3. Доски объявлений и соцсети
С 2021года в закон введено понятие «Персональные данные, разрешенные субъектом для распространения». Это сведения, доступ к которым человек дал неограниченному кругу лиц, согласившись на обработку этих данных.
Обычно они продают доступ к базе объявлений или профилей.
4. Рекламные площадки и поисковики
Они не продают данные «в руки», но продают возможность нацелиться на конкретную аудиторию. Например, люди с определенным доходом, городом проживания и интересами.
Данные хранятся внутри системы, рекламодатель видит только результат (клики/показы).
