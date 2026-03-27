До этого в Кремле опровергли публикацию Politico о том, что Россия якобы предлагала США сделку: прекратить помощь Ирану в обмен на отказ Вашингтона помогать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения лживыми. По его словам, Владимир Путин прикладывает все усилия именно для разрядки напряженности, а не для подливания масла в огонь ближневосточной войны.