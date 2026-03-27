27 марта 2026, 12:52

Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в Тегеран

С начала марта западная пресса выдала ряд публикаций о том, что Россия якобы помогает Ирану в войне против США и Израиля, передавая «разведданные». Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил передачу Ирану военной продукции, но ни о каких данных разведки речи не идет. Он также напомнил, что между Москвой и Тегераном есть договор о стратегическом партнерстве. Объясняем, что в нем говорится и о какой помощи речь.
© kremlin.ru, CC BY 4.0

Что известно о помощи России Ирану — версии СМИ

В начале марта телеканал NBC News со ссылкой на источники заявил, что Москва якобы передает Тегерану данные о местонахождении американских войск.

Газета Wall Street Journal уточнила, что речь будто идет о прямых поставках спутниковых снимков с деталями складов боеприпасов и передвижений флота США.

CNN выдвинул теорию, что Москва якобы делится «тактическими советами» по использованию дронов «Шахед».

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», — сказал Мохаммад Аштиани на переговорах в 2024 году

© Страница Минобороны во «ВКонтакте»

Аналитики ЦРУ считают, что такая поддержка «аналогична разведывательной информации, которую США и европейские союзники предоставляли Украине в последние годы».

Как США помогают Украине атаковать Россию

В 2025 голу газета Financial Times выяснила, что американская разведка сама активно помогает Украине бить по российским НПЗ и энергообъектам.

По данным издания, США определяют для Киева приоритетные цели, диктуют маршруты и время полетов дронов.

Реакция Вашингтона и Брюсселя

Глава евродипломатии Кая Каллас традиционно призвала Вашингтон усилить давление на Москву, чтобы та перестала «помогать Ирану».

Однако в самой американской администрации к этим слухам отнеслись на удивление спокойно. Дональд Трамп назвал вопрос о передаче разведданных Тегерану «глупым» и заявил, что у него есть проблемы посерьезнее. Глава Пентагона Пит Хегсет и вовсе заявил, что его не беспокоит «вмешательство Москвы».

Единственные, кому сейчас стоит беспокоиться, это иранцы, которые думают, что будут жить.

Пит Хегсет
Глава Пентагона

Чем Россия помогает Ирану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью France TV 26 марта подтвердил, что Россия поставляет в Иран определенную военную продукцию, так как это стратегический партнер. Обвинения в помощи разведданными министр отверг.

Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными. Вы упомянули разведданные о расположении американских военных баз. Их координаты в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

До этого в Кремле опровергли публикацию Politico о том, что Россия якобы предлагала США сделку: прекратить помощь Ирану в обмен на отказ Вашингтона помогать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения лживыми. По его словам, Владимир Путин прикладывает все усилия именно для разрядки напряженности, а не для подливания масла в огонь ближневосточной войны.

Fолитолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис считает, что в любом случае Москва не участвует в наведении иранских ракет на цели. По его словам, Россия не дает тактических советов, по кому бить, а по кому нет

Эксперт добавил, что под «военной продукцией», о которой говорил Лавров, скорее всего, имеются в виду оборонительные вооружения. И эта помощь, по его мнению, отражается на ходе конфликта.

Если Россия и помогает вооружениями, то это только системы ПВО. У меня очень большие сомнения, что Россия стала бы поставлять Ирану наступательные средства типа ракет, с использованием которых Иран наносил бы или пытался нанести удары по Израилю. Он обороняется не только от Израиля, а в первую очередь от США.

Саймон Ципис
сотрудник Института Изучения Национальной Безопасности (INSS) в Тель-Авиве, кандидат политических наук

Ципис считает, что Россия помогает Ирану, но делает это осторожно, чтобы не нанести ущерб Израилю. Москва не заинтересована в том, чтобы портить отношения с Тель-Авивом, как и с Вашингтоном.

У Владимира Путина и Дональда Трампа больше общих интересов, чем разногласий. У Трампа была масса высказываний против Евросоюза, он часто ссорится с его лидерами. У Трампа нет особой позиции в поддержку Украины, что совпадает с интересами российского руководства. У него очень часто происходят конфликты с НАТО.

Саймон Ципис
эксперт по Ближнему Востоку

Договор между Россией и Ираном: ключевые пункты

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 17 января 2025 года.

Срок действия договора — 20 лет. Если Москва или Тегеран не захотят его расторгнуть, соглашение автоматически продлится еще на пять лет.

С президентом Ирана Масудом Пезешкианом, 2025 год

© kremlin.ru, CC BY 4.0

Документ содержит 47 статей. Они регулируют сотрудничество в обороне, энергетике, транспорте, финансах, кибербезопасности и науке. Стороны договорились вместе бороться с терроризмом и отмыванием денег.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко специально подчеркивал в Госдуме: договор не обязывает страны воевать друг за друга.

Тем не менее документ выводит взаимодействие на новый уровень. Согласно тексту договора, Москва и Тегеран обязуются:

  • Не помогать врагам. Статья 3 запрещает оказывать любую военную или иную помощь агрессору, который нападет на одного из участников договора.
  • Делиться информацией, в том числе разведывательной. Статья 4 закрепляет обмен данными и опытом между службами разведки и безопасности.
  • Проводить учения. Страны договорились регулярно тренировать войска на территориях друг друга и проводить совместные морские операции.
  • Игнорировать санкции в отношении друг друга. Статья 19 называет односторонние ограничения « международно-противоправным и недружественным деянием». Стороны договорились защищать свой бизнес от влияния третьих стран и скрывать информацию, которая может помочь Западу ввести новые санкции.
С Верховным руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи, 2017 год

© kremlin.ru, CC BY 4.0

Также важный пункт соглашения касается Каспийского моря. Россия и Иран заявили, что не допустят присутствия там вооруженных сил любых государств, не входящих в прибрежную пятерку. В нее входят Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

Также договор закрепляет строительство газопровода из России в Иран через Азербайджан и создание независимой платежной системы, которая позволит торговать в национальных валютах без оглядки на Запад.

Что Россия поставляет Ирану

Официальная помощь России Ирану сосредоточена в гуманитарной и технологической сферах, что подтверждают отчеты профильных ведомств. По поручению Владимира Путина МЧС России регулярно отправляет в республику крупные партии медикаментов.

Последнюю на текущий момент поставку — 313 тонн лекарств — доставили по железной дороге, об этом сообщили СМИ 27 марта.. Ранее, 12 марта, самолет министерства привез в регион еще 13 тонн медицинских грузов.

Помимо гуманитарных миссий Россия помогает Ирану развивать стратегические отрасли экономики:

  • Мирный атом. Москва и Тегеран развивают совместные проекты, включая строительство и обслуживание объектов ядерной энергетики в Бушере.

  • Нефть и газ. Страны реализуют своп-операции (взаимные поставки) нефти и газа, а также проектируют газопровод, который пойдет в Иран через территорию Азербайджана.

  • Транспорт. Стороны активно строят коридор «Север — Юг», который должен связать российские порты с Персидским заливом.

При этом официальная позиция Москвы по конфликту Ирана с США и Израилем остается неизменной: Россия призывает немедленно прекратить огонь все стороны конфликта и выступает против решения проблем на Ближнем Востоке силой.

27 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X на русском языке поблагодарил российский народ за поддержку, отметив, что сообщения из Москвы вдохновляют иранцев.

