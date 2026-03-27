Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в ТегеранФактчек
Что известно о помощи России Ирану — версии СМИ
В начале марта телеканал NBC News со ссылкой на источники заявил, что Москва якобы передает Тегерану данные о местонахождении американских войск.
Газета Wall Street Journal уточнила, что речь будто идет о прямых поставках спутниковых снимков с деталями складов боеприпасов и передвижений флота США.
CNN выдвинул теорию, что Москва якобы делится «тактическими советами» по использованию дронов «Шахед».
Аналитики ЦРУ считают, что такая поддержка «аналогична разведывательной информации, которую США и европейские союзники предоставляли Украине в последние годы».
В 2025 голу газета Financial Times выяснила, что американская разведка сама активно помогает Украине бить по российским НПЗ и энергообъектам.
По данным издания, США определяют для Киева приоритетные цели, диктуют маршруты и время полетов дронов.
Реакция Вашингтона и Брюсселя
Глава евродипломатии Кая Каллас традиционно призвала Вашингтон усилить давление на Москву, чтобы та перестала «помогать Ирану».
Однако в самой американской администрации к этим слухам отнеслись на удивление спокойно. Дональд Трамп назвал вопрос о передаче разведданных Тегерану «глупым» и заявил, что у него есть проблемы посерьезнее. Глава Пентагона Пит Хегсет и вовсе заявил, что его не беспокоит «вмешательство Москвы».
Единственные, кому сейчас стоит беспокоиться, это иранцы, которые думают, что будут жить.
Чем Россия помогает Ирану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью France TV 26 марта подтвердил, что Россия поставляет в Иран определенную военную продукцию, так как это стратегический партнер. Обвинения в помощи разведданными министр отверг.
Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными. Вы упомянули разведданные о расположении американских военных баз. Их координаты в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует.
До этого в Кремле опровергли публикацию Politico о том, что Россия якобы предлагала США сделку: прекратить помощь Ирану в обмен на отказ Вашингтона помогать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения лживыми. По его словам, Владимир Путин прикладывает все усилия именно для разрядки напряженности, а не для подливания масла в огонь ближневосточной войны.
Fолитолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис считает, что в любом случае Москва не участвует в наведении иранских ракет на цели. По его словам, Россия не дает тактических советов, по кому бить, а по кому нет
Эксперт добавил, что под «военной продукцией», о которой говорил Лавров, скорее всего, имеются в виду оборонительные вооружения. И эта помощь, по его мнению, отражается на ходе конфликта.
Если Россия и помогает вооружениями, то это только системы ПВО. У меня очень большие сомнения, что Россия стала бы поставлять Ирану наступательные средства типа ракет, с использованием которых Иран наносил бы или пытался нанести удары по Израилю. Он обороняется не только от Израиля, а в первую очередь от США.
Ципис считает, что Россия помогает Ирану, но делает это осторожно, чтобы не нанести ущерб Израилю. Москва не заинтересована в том, чтобы портить отношения с Тель-Авивом, как и с Вашингтоном.
У Владимира Путина и Дональда Трампа больше общих интересов, чем разногласий. У Трампа была масса высказываний против Евросоюза, он часто ссорится с его лидерами. У Трампа нет особой позиции в поддержку Украины, что совпадает с интересами российского руководства. У него очень часто происходят конфликты с НАТО.
Договор между Россией и Ираном: ключевые пункты
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 17 января 2025 года.
Срок действия договора — 20 лет. Если Москва или Тегеран не захотят его расторгнуть, соглашение автоматически продлится еще на пять лет.
Документ содержит 47 статей. Они регулируют сотрудничество в обороне, энергетике, транспорте, финансах, кибербезопасности и науке. Стороны договорились вместе бороться с терроризмом и отмыванием денег.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко специально подчеркивал в Госдуме: договор не обязывает страны воевать друг за друга.
Тем не менее документ выводит взаимодействие на новый уровень. Согласно тексту договора, Москва и Тегеран обязуются:
- Не помогать врагам. Статья 3 запрещает оказывать любую военную или иную помощь агрессору, который нападет на одного из участников договора.
- Делиться информацией, в том числе разведывательной. Статья 4 закрепляет обмен данными и опытом между службами разведки и безопасности.
- Проводить учения. Страны договорились регулярно тренировать войска на территориях друг друга и проводить совместные морские операции.
- Игнорировать санкции в отношении друг друга. Статья 19 называет односторонние ограничения « международно-противоправным и недружественным деянием». Стороны договорились защищать свой бизнес от влияния третьих стран и скрывать информацию, которая может помочь Западу ввести новые санкции.
Также важный пункт соглашения касается Каспийского моря. Россия и Иран заявили, что не допустят присутствия там вооруженных сил любых государств, не входящих в прибрежную пятерку. В нее входят Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.
Также договор закрепляет строительство газопровода из России в Иран через Азербайджан и создание независимой платежной системы, которая позволит торговать в национальных валютах без оглядки на Запад.
Что Россия поставляет Ирану
Официальная помощь России Ирану сосредоточена в гуманитарной и технологической сферах, что подтверждают отчеты профильных ведомств. По поручению Владимира Путина МЧС России регулярно отправляет в республику крупные партии медикаментов.
Последнюю на текущий момент поставку — 313 тонн лекарств — доставили по железной дороге, об этом сообщили СМИ 27 марта.. Ранее, 12 марта, самолет министерства привез в регион еще 13 тонн медицинских грузов.
Помимо гуманитарных миссий Россия помогает Ирану развивать стратегические отрасли экономики:
-
Мирный атом. Москва и Тегеран развивают совместные проекты, включая строительство и обслуживание объектов ядерной энергетики в Бушере.
-
Нефть и газ. Страны реализуют своп-операции (взаимные поставки) нефти и газа, а также проектируют газопровод, который пойдет в Иран через территорию Азербайджана.
-
Транспорт. Стороны активно строят коридор «Север — Юг», который должен связать российские порты с Персидским заливом.
При этом официальная позиция Москвы по конфликту Ирана с США и Израилем остается неизменной: Россия призывает немедленно прекратить огонь все стороны конфликта и выступает против решения проблем на Ближнем Востоке силой.
27 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X на русском языке поблагодарил российский народ за поддержку, отметив, что сообщения из Москвы вдохновляют иранцев.
- Интервью Министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова телекомпании «Франс Телевизьон» // МИД РФ, — 2026
- Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран // Сайт Президента России (Kremlin.ru), — 2025
- МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи // РИА Новости, — 2026
- СМИ сообщили об усилившейся поддержке Ирана со стороны России // Газета.Ru со ссылкой на WSJ, — 2026
- Песков назвал лживыми данные о контактах РФ и США по поддержке Ирана и Украины // ТАСС, — 2026
- МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном // РИА Новости, — 2025
- Президент Ирана на русском языке поблагодарил Россию за поддержку // РИА Новости, — 2026
- Трамп назвал глупостью вопрос о помощи России Ирану // Коммерсантъ, — 2026
- США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике // Лента.ру со ссылкой на FT, — 2025
- Каллас призвала надавить на Россию для завершения войны в Иране // Лента.ру со ссылкой на The Guardian, — 2026
- Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве // РИА Новости, — 2025
- Глава Пентагона отреагировал на слухи о «передаче Россией» разведданных Ирану // Газета.Ru, — 2026
- МЧС РФ доставило в Азербайджан гуманитарную помощь населению Ирана // Интерфакс, — 2026
- Politico: Россия предложила США взаимный отказ от передачи разведданных // RT, — 2026