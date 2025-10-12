США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике. Что об этом известно?

FT: США помогают Киеву атаковать энергетические объекты в России

США уже несколько месяцев предоставляют Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, рассказали источники газеты The Financial Times (FT).

Передача данных разведки усилилась с середины лета. Газета отмечает, что это сыграло большую роль в проведении Украиной атак, которым препятствовал Белый дом при экс-президенте Джо Байдене, и является еще одним признаком того, что нынешний лидер страны Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины.

Вашингтон помогает Киеву с маршрутами и, возможно, целями полетов

Разведка США помогает Украине определять маршруты, высоту, время и задачи полетов, что позволяет украинским ударным беспилотникам уклоняться от российских средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщили официальные лица, знакомые с ситуацией.

Вашингтон принимал активное участие во всех этапах планирования, отметили три источника, знакомые с ходом операций. По их словам, Украина выбрала цели для дальних ударов, а США предоставили разведданные об уязвимостях этих объектов.

При этом другие участники операций заявили, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал беспилотники Киева инструментом, с помощью которого Вашингтон может подорвать российскую экономику и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию.

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

FT напомнила, что Вашингтон давно делится разведданными с Киевом, помогая в атаках на российские военные объекты в новых регионах РФ и обеспечивая предупреждение о российских ударах ракетами и дронами. Однако прямой причастности к ударам по российской энергетике США не признавали.

Большинство таких ударов осуществляют Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы беспилотных систем ВСУ. В СБУ заявили FT, что «удары на большие расстояния направлены на уничтожение военного потенциала противника, включая его экономические возможности». В заявлении также добавили, что Киев будет работать над увеличением количества и масштаба ударов по территории России.

В Госдуме в ответ призвали усиливать ПВО

Если сообщение FT достоверно, то необходимо усиливать средства ПВО, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Фото: Max Acronym / Shutterstock / Fotodom

«Недооценивать это заявление никоим образом нельзя. Видимо, оно имеет под собой какую-то основу — с помощью разведданных или на тех или иных ракетных комплексах в качестве экипажа, возможно, сидят военнослужащие США», — отметил Швыткин.

Мы должны усиливать средства противовоздушной обороны. Верховный главнокомандующий это уже отметил на пресс-конференции в отношении Tomahawk Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, необходимо усиливать ПВО по различным летательным аппаратам, которые наносят удары, а также охрану этих объектов.