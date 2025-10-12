В России отреагировали на сообщения о помощи США в ударах ВСУ по энергетическим объектам

Депутат Швыткин после сообщения о помощи США в ударах ВСУ призвал усилить ПВО

Если сообщение о помощи США в ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским энергетическим объектам достоверно, то необходимо усиливать средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Недооценивать это заявление никоим образом нельзя. Видимо, оно имеет под собой какую-то основу — с помощью разведданных или на тех или иных ракетных комплексах в качестве экипажа, возможно, сидят военнослужащие США», — отметил Швыткин.

Мы должны усиливать средства противовоздушной обороны. Верховный главнокомандующий это уже отметил на пресс-конференции в отношении Tomahawk Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, необходимо усиливать ПВО по различным летательным аппаратам, которые наносят удары по российским энергетическим объектам.

«Также нужно усиливать охрану этих объектов непосредственно. Но если это заявление имеет место», — заключил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам. По данным журналистов, информация американской разведки позволяет ВСУ в том числе наносить удары по «нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта».

