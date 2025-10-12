Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным журналистов, информация американской разведки позволяет ВСУ в том числе наносить удары по «нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта». США принимают непосредственное участие во всех этапах планирования таких атак, указывают собеседники FT.
В публикации также утверждается, что речь идет о поддерживаемой главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом «скоординированной попытке» заставить власти РФ сесть за стол переговоров, а совместные действия уже повлияли на ситуацию в России в сфере топлива.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в ходе вчерашнего телефонного разговора президентов США и Украины поднимался в том числе вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk. В России в связи с возможностью такого шага указывали на то, что он нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.