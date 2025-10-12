Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 12 октября 2025Мир

Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

FT: США помогают Украине бить по российским энергетическим объектам
Дмитрий Воронин

Фото: Stringer / Reuters

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, информация американской разведки позволяет ВСУ в том числе наносить удары по «нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта». США принимают непосредственное участие во всех этапах планирования таких атак, указывают собеседники FT.

В публикации также утверждается, что речь идет о поддерживаемой главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом «скоординированной попытке» заставить власти РФ сесть за стол переговоров, а совместные действия уже повлияли на ситуацию в России в сфере топлива.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ходе вчерашнего телефонного разговора президентов США и Украины поднимался в том числе вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk. В России в связи с возможностью такого шага указывали на то, что он нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались необычным способом предотвратить наступление российских войск

    Сборная России показала речь Карпина перед матчем с Ираном

    Раскрыта судьба попросившихся в плен украинских солдат

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

    Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

    Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

    Циклон «Барбара» принесет в Москву 10 дней дождя

    Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

    Блогер описал отношение жителей Китая к россиянам фразой «мурашки побежали по коже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости