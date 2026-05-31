7 нелепых ошибок сотрудников, которые стоили бизнесу слишком дорого
Опечатка лишила банк $223 млн
Невнимательность может дорого обойтись. В 2005 году брокер японского банка Mizuho доказал это, потеряв за секунду целое состояние. Более того, его неверный клик едва не обрушил репутацию всей финансовой системы Японии.
Все произошло во время первичного размещения акций (IPO) японского рекрутингового агентства J-Com. На биржу выставили всего 14 тысяч акций. Стартовая цена одной бумаги должна была составить 610 тысяч иен (около $5080).
Брокерская компания Mizuho Securities (дочка одноименного банка), отвечающая за продажу, получила четкую инструкцию: выставить заявку на продажу одной акции за 610 тысяч иен. Но брокер, имя которого так и осталось неизвестным, перепутал ячейки в торговой программе.
Вместо команды «продать 1 акцию по 610 тысяч иен» он отправил сигнал «продать 610 тысяч акций по 1 иене».
Естественно, инвесторы стали скупать акции по бросовой цене. Mizuho Securities пыталась исправить ситуацию, выкупая акции обратно, но было уже поздно.
Токийскую биржу раскритиковали за то, что она не остановила торги. Эксперты недоумевали, почему систему не защитили от таких простых человеческих ошибок.
Банк Citi случайно подарил кредиторам $900 млн
В августе 2020 года сотрудники Citigroup совершили «канцелярскую» ошибку. Они перечислили $900 млн компаниям, которые дали в долг косметическому гиганту Revlon. Эти кредиторы как раз судились с Revlon из-за долга и уже не надеялись вернуть деньги быстро. А тут такой сюрприз.
Revlon годами судилась со своими кредиторами — фондами Brigade Capital Management, Symphony Asset Management и другими. Спор шел из-за кредита на сотни миллионов долларов, который должен был быть погашен только в 2023 году. Кредиторы обвиняли Revlon в мошенничестве с залогом и требовали вернуть деньги немедленно.
Citigroup выступал административным агентом по этому займу. Его задача была технической: собирать платежи от Revlon и распределять их между кредиторами.
Но 11 августа сотрудники отдела кредитных операций банка допустили фатальную оплошность. Вместо того чтобы перечислить проценты по кредиту (сумма составляла около $7,8 млн), они отправили кредиторам полную сумму основного долга — $900 млн.
Банк сразу осознал оплошность и потребовал вернуть средства. Но кредиторы отказались. Для них это был неожиданный выигрыш в затяжном конфликте.
Bloomberg назвал эту ошибку одной из самых крупных в истории Уолл-стрит.
Ситуация осложнялась тем, что Citigroup сам был ответчиком в иске кредиторов к Revlon. Фонды утверждали, что получили именно то, чего добивались через суд, — полное погашение долга.
Дело дошло до нового суда. Судья принял необычное решение: кредиторы имеют право оставить деньги себе. Суд счел, что получатели добросовестно полагали, что это законный платеж от Revlon, а не ошибка.
История с $900 млн кажется невероятной, но для Citigroup это не предел. В апреле 2024 года сотрудник банка по ошибке инициировал перевод на сумму $81 трлн (!). Ошибку заметили через полторачаса, и деньги не успели покинуть банк.
Samsung по ошибке раздала сотрудникам акции на $105 млрд
Дочерняя компания Samsung Securities хотела выплатить сотрудникам дивиденды. Владельцам акций полагалось по 1000 вон (около $0,93) на каждую бумагу.
Но вместо перевода денег сотрудник по ошибке зачислил им на счета не деньги, а сами акции. И не по одной, а по 1000 штук каждому.
В результате на внутренние счета сотрудников попало 2,8 млрд акций Samsung Securities общей стоимостью $105 млрд.
Сумма ошибки в 30 раз превысила реальную рыночную стоимость самой компании Samsung Securities
16 сотрудников успели продать около 5 млн акций на сумму $187 млн долларов. Это обрушило котировки бумаг Samsung Securities на 12% всего за несколько минут.
Компания отстранила от работы виновного сотрудника и тех, кто быстро продал «подаренные» акции.
Алгоритм уничтожил $440 млн за 45 минут
Роботы торгуют быстрее человека, но их ошибки могут стоить слишком дорого. В 2012 году американская брокерская компания Knight Capital Group на собственном опыте убедилась в этом.
Фирма была гигантом брокерского рынка. Через нее проходила каждая десятая сделка с акциями в США. Компания выступала маркетмейкером — гарантом ликвидности, который всегда готов купить или продать бумаги.
В ночь на 1 августа сотрудники установили новое программное обеспечение для так называемой высокочастотной торговли. Этот софт должен был помочь зарабатывать на мельчайших колебаниях цен. Но на одном из серверов осталась старая версия. Она не «подружилась» с новой — и утром это обернулось катастрофой.
Как только начались торги, робот буквально сошел с ума. Вместо того чтобы действовать по плану, он начал рассылать тысячи ошибочных заявок в секунду.
Когда клиенты начали звонить в Knight Capital с вопросами о странных сделках, оказалось, что быстро остановить робота невозможно. Разработчики не предусмотрели механизм экстренной остановки на случай такого сбоя. Попытки вручную отменить сделки тоже не увенчались успехом — слишком много было заявок.
В итоге менее чем за час робот сжег сумму, сопоставимую с выручкой Knight Capital за полгода.
Трейдер в одиночку обрушил банк британской королевы
В 1995 году обанкротился один из старейших и самых респектабельных банков мира — Barings. Его клиентом была сама Елизавета II. Причиной краха стал один сотрудник — 28-летний трейдер Ник Лисон.
Весной 1992 года руководство отправило его в Сингапур. Он должен был покупать фьючерсы на японской бирже и тут же продавать их в Сингапуре чуть дороже. Риск здесь минимален, как если бы вы покупали товар в одном магазине и сразу продавали соседнему с небольшой наценкой.
Но руководство допустило фатальную ошибку. Они позволили Лисону не только торговать, но и руководить бэк-офисом. Простыми словами, он сам заключал сделки и сам же проверял отчеты по ним. Это все равно что дать кассиру ключи от сейфа и право самому писать приходно-расходные книги.
В такой ситуации Лисон отошел от инструкций. Он делал ставки на рост японского индекса Nikkei 225. И поначалу все шло неплохо.
Но 17 января 1995 года произошло сильное землетрясение в городе Кобе. Индекс Nikkei 225 за неделю упал на 7%. Позиции Лисона стали приносить гигантские убытки.
Вместо того чтобы зафиксировать потери, он стал их скрывать на секретном счете и удваивать ставки — как в рулетке, когда после проигрыша на красное вы ставите на черное вдвое больше. Лисон начал скупать фьючерсы на деньги банка, уверенный, что рынок вот-вот развернется и пойдет вверх. Но этого так и не случилось.
К середине февраля 1995 года дыра в бюджете достигла колоссальных 827 млн фунтов стерлингов. Банку уже ничем нельзя было помочь.
Последствия наступили быстро и были сокрушительными.
- 26 февраля 1995 года старейший банк Великобритании был объявлен неплатежеспособным.
- Голландская группа ING купила обанкротившийся Barings за символическую сумму в 1 фунт стерлингов и взяла на себя все обязательства.
- Около 1200 сотрудников потеряли работу. Инвесторы, включая королеву Елизавету II, лишились своих вложений.
Ник Лисон сбежал из Сингапура, оставив записку с коротким «Прошу прощения». Но долго скрываться не удалось. 2 марта его задержали в аэропорту Франкфурта. Суд в Сингапуре приговорил его к шести с половиной годам тюрьмы строгого режима.
Французский трейдер потерял €5 млрд ради славы
Скромный брокер Жером Кервьель так хотел доказать начальству свой талант, что открыл сделок на сумму, превышающую стоимость всего банка. Результат: один из крупнейших банков Франции Societe Generale потерял €4,9 млрд. Самое удивительное в том, что многие французы считали его не преступником, а борцом с системой.
Жером устроился в банк в 2000 году. Пять лет он проработал в бэк-офисе — отделе, который контролирует трейдеров и проверяет их сделки. Потом Кервьеля повысили до младшего трейдера.
Его зарплата составляла около €100 тыс. в год, в то время как звезды банка получали миллионные бонусы.
Жером обижался на такое отношение. Он хотел доказать, что тоже способен приносить огромную прибыль. Используя знания, полученные за пять лет работы в контроле, он научился обходить системы безопасности банка. Для маскировки он использовал счета клиентов банка.
Кервьель, как и Ник Лисон, открывал гигантские позиции на бирже, рассчитывая на рост рынка. Некоторое время схема приносила прибыль.
Удача отвернулась от трейдера в начале января 2008 года, на заре мирового финансового кризиса. Рынки пошли вниз, а огромные позиции Кервьеля начали приносить колоссальные убытки. Вместо того чтобы остановиться, он удвоил ставки, надеясь отыграться.
В январе 2008 года объем его незакрытых позиций достиг почти €50 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость всего банка Societe Generale тогда составляла €35 млрд. Фактически, один сотрудник поставил на кон больше, чем стоила вся компания.
Все вскрылось, когда Жером стал слишком часто использовать одни и те же клиентские счета для фиктивных операций. Контролеры заметили странную активность, позвонили клиенту и узнали, что тот никаких сделок не совершал. Цепочка привела прямо к Кервьелю.
Гендиректор банка назвал Кервьеля «террористом» и «мошенником». Но для многих простых французов он стал символом сопротивления жадной банковской системе.
Люди не верили, что рядовой трейдер мог провернуть такую аферу в одиночку без ведома начальства. Соцопросы показали, что 77% французов считали его «козлом отпущения» банка. В интернете появились фан-клубы с футболками «Я — девушка Кервьеля».
Сам Кервьель утверждал, что не украл ни евро для себя — все деньги уходили в рынок. Его целью была только слава и бонус в размере €300 тыс.
Суд признал Кервьеля виновным и приговорил к 3 годам тюрьмы (2 условно) и обязанности возместить 4,9 млрд евро — сумму, неподъемную для него. Позже штраф снизили до 1 млн евро.
Трейдер UBS потерял $2,3 млрд, пытаясь угодить боссам
В 2011 году швейцарский банк UBS присоединился к печальному списку финансовых гигантов, пострадавших от своих же сотрудников.
Трейдер Квеку Адоболи работал в лондонском подразделении. Его задача была торговать биржевыми фондами (ETF), привязанными к индексам вроде немецкого DAX или европейского EuroStoxx 50. Чтобы снизить риски, трейдеры обязаны страховать свои позиции — покупать защитные активы. Это называется хеджированием.
Но летом 2011 года рынок штормило, а руководство требовало результатов. Адоболи начал играть ва-банк. Он открывал огромные позиции на сумму до $10 млрд, но не страховал их. Чтобы скрыть этот риск от внутреннего контроля, он просто подделывал документы. В отчетах он рисовал несуществующих клиентов и фиктивные сделки покупки, которые якобы компенсировали его риски.
Адоболи действовал по той же схеме, что и Ник Лисон с Жеромом Кервьелем: он использовал свое знание системы контроля. И пока рынок двигался в нужную сторону, все выглядело хорошо. Но когда тренд развернулся, убытки начали расти лавинообразно
Когда правда вскрылась, убытки UBS составили $2,3 млрд.
Адоболи признался, что сознательно пошел на риск не ради личной наживы, а потому что чувствовал огромное давление со стороны старших трейдеров и руководства. Ему намекали, что банк ждет роста, и он должен его обеспечить.
После этой истории гендиректор банка подал в отставку, взяв на себя ответственность за скандал. UBS объявил о радикальном сокращении инвестиционного подразделения, решив сфокусироваться на работе с состоятельными клиентами. Сам Адоболи сел в тюрьму на 7 лет.
