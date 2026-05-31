7 нелепых ошибок сотрудников, которые стоили бизнесу слишком дорого

Невнимательность может дорого обойтись. В 2005 году брокер японского банка Mizuho доказал это, потеряв за секунду целое состояние. Более того, его неверный клик едва не обрушил репутацию всей финансовой системы Японии.

Все произошло во время первичного размещения акций (IPO) японского рекрутингового агентства J-Com. На биржу выставили всего 14 тысяч акций. Стартовая цена одной бумаги должна была составить 610 тысяч иен (около $5080).

Брокерская компания Mizuho Securities (дочка одноименного банка), отвечающая за продажу, получила четкую инструкцию: выставить заявку на продажу одной акции за 610 тысяч иен. Но брокер, имя которого так и осталось неизвестным, перепутал ячейки в торговой программе.