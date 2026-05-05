Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителейОбъясняем, кому пригодится ванна с мокрым матрасом и какие укрытия опасны
Дисклеймер. Эта статья написана на основе общих рекомендаций для мирных жителей. При этом очень важно следить за пояснениями и объявлениями региональных властей, Минобороны и МЧС. Это самое главное.
Где 5 мая объявляли ракетную и беспилотную опасность
Российские города в ночь на 5 мая массово атаковали беспилотники. Режим ракетной опасности ввели в Татарстане, Чувашии, Свердловской, Брянской, Оренбургской, Челябинской, Волгоградской областях, Пермском крае, Самарской области и Югре.
В 15 аэропортах, в том числе в трех московских, ограничили прием и вылет самолетов.
Что происходит, когда падает ракета или дрон
После падения ракеты или беспилотника образуется ударная волна. Она опасна сама по себе, если оказаться неподалеку. При этом взрыв создает облако осколков, которые разлетаются с огромной скоростью.
Это могут быть части самой ракеты или дрона, поражающие элементы, а также фрагменты разрушенных зданий, стекло и камни.
Беспилотники, в отличие от ракет, могут еще зависать в воздухе, менять траекторию и атаковать точечно. Дроны часто несут осколочные или зажигательные заряды. Не всегда даже слышно, как они подлетают — поэтому при объявлении беспилотной опасности нужно действовать без промедления.
Эвакуируйтесь, если можете
Самый надежный способ обезопасить себя — заранее покинуть опасную территорию. Эвакуация может быть добровольной или организованной по рекомендации МЧС и местных властей.
Заранее соберите «тревожный чемоданчик»: документы, деньги, лекарства, запас воды и еды, зарядное устройство для телефона, теплую одежду.
Конечно, не все могут бросить дом и разом уехать. Решение об эвакуации каждый принимает сам, оценивая риски.
Изучите местность
Если вы остаетесь, подготовьтесь заранее. Учитывайте, где вы живете, и какие объекты находятся рядом.
Старайтесь не находиться без необходимости возле важных, крупных или стратегических объектов, таких как заводы и крупные транспортные узлы.
Но из-за мощности боеприпасов и плотной застройки под удар могут попасть и жилые дома.
Не паникуйте
Паника — нормальная реакция, но она мешает мыслить и действовать верно. В момент налета, конечно же, от вас не требуется героизма, — достаточно просто по возможности быстро оказаться в безопасном месте.
Слышите свист — ложитесь на землю
Ракеты и крупные беспилотники при подлете часто издают свист, вой или шипение. Это сигнал, что нужно немедленно падать.
Ложитесь там, где стоите. Не ищите идеальное место, ложитесь прямо на землю и закрывайте голову руками.
Ищите углубление. Яма, канава или даже высокий бордюр могут спасти жизнь. Большинство осколков летит на высоте 30–50 см от земли — чем ниже вы лежите, тем лучше.
Приоткройте рот. Это поможет защитить барабанные перепонки от перепада давления при взрыве.
Не вставайте сразу. Переждите серию взрывов, если она последует. Перемещаться можно только ползком, если рядом есть более надежное укрытие.
Перемещаться нужно только ползком и только в одном случае: если вы на открытом месте, а рядом есть безопасное укрытие
Где можно укрыться
Если о тревоге узнали заранее, сразу идите в ближайшее укрытие.
Где безопасно в городе:
- Станции метро глубокого залегания.
- Подземные переходы и паркинги.
- Подвалы старых кирпичных домов с двумя выходами.
В крайнем случае в качестве укрытия подойдет даже канализационный люк. Но очень важно, чтобы он он не относился к газовой магистрали. Понять это можно по буквам на крышке — ГС или МГ.
Где прятаться нельзя
Автомобили и другая техника. Осколки могут пробить бензобак, вызвать пожар и взрыв. Скопление машин само по себе — ненадежное место для укрытия.
Если ракетная опасность застала за рулем — остановитесь, выйдите из машины и лягте на землю или спрячьтесь. Не пытайтесь уехать.
Подвалы панельных многоэтажек. Они обычно неглубокие, заставлены хламом, часто без второго выхода. К тому же панельные здания хрупкие. Но если других вариантов нет, даже такой подвал лучше, чем оставаться на улице.
Современные здания из стекла и бетона (бизнес-центры, ТЦ). Взрывная волна разбивает стекла и создает облако осколков. Искусственные материалы при пожаре выделяют токсичный дым. Прочность таких строений ниже, чем у старых кирпичных зданий.
Водоемы. Если снаряд падает в воду, гидравлический удар от взрыва может нанести внутренние травмы на большом расстоянии. В воде это почти всегда приводит к потере сознания и гибели.
Что делать после того, как налет прекратился
Не выходите из укрытия сразу. Даже если стало тихо. Подождите минимум 20–30 минут. Лучше дольше.
Бывают повторные прилеты, а на земле могут лежать неразорвавшиеся части снарядов — никогда не подходите к ним и не трогайте руками.
Если объявление об атаке застало в квартире
Придерживайтесь правила «двух стен»: переместитесь в комнату, которая отделена от внешней стороны двумя капитальными стенами. Первую стену могут пробить осколки, но они застрянут во второй.
Самое безопасное место в квартире — ванная комната. Лягте в ванну и укройтесь сверху мокрым матрасом. Люди, пережившие обстрелы, считают эту конструкцию самой надежной.
Если ванная не подходит, используйте прихожую или тамбур. Только не стойте у окон.
Как заранее подготовить квартиру
Окна плотно заклейте скотчем крест-накрест в несколько слоев. Или покройте окно специальной плотной защитной пленкой, которую стали продавать на маркетплейсах. Это уменьшит разлет осколков внутрь комнаты. Другой вариант — приставить к окну матрас с кровати, он тоже способен остановить осколки.
Во время обстрела держите окна открытыми. Так они не вылетят от ударной волны.
Сделайте запас питьевой воды и продуктов, которые не портятся без холодильника. На случай, если будут временные перебои со светом или водой.
Что делать при атаке беспилотных летательных аппаратов? // МЧС РФ
«Что нужно делать при обстрелах и взрывах» // МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа», — 2023
[Памятка о порядке действий населения при применении противником обычных средств
поражения с использованием БПЛА](https://elbrus.kbr.ru/upload/medialibrary/727/vcr8lwn4p23o1wesyketme2vgwjzb1fw/bpla.pdf)