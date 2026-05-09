Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллераУзнать за 60 секунд
Как проходили обмены пленными раньше
Первый обмен пленными между Россией и Украиной после начала военной операции состоялся 21 марта 2022 года. Тогда Россия вернула девять военнослужащих в обмен на бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова. С тех пор география и размах сделок расширялись — от десятков человек стороны перешли к сотням, а затем и к тысячам.
Крупнейшие обмены по годам:
2022
- 29 июня — 144 на 144. Первый массовый обмен, в Россию среди прочих вернулись военные ДНР и ЛНР. Украина получила 43 бойца «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
- 17 октября — 110 россиян (включая 72 гражданских моряка) обменяли на 108 женщин — военнослужащих ВСУ.
2023
- 16 февраля — 101 на 100 военных плюс один гражданский.
- 10 апреля — освобождены 106 российских военных, Украина вернула 100 своих бойцов.
2024
- 3 января — 248 на 230. Рекордный на тот момент обмен при посредничестве ОАЭ. Еще 75 российских военнослужащих освободили без обмена.
- 31 января — 195 на 195, хотя Киев позднее заявил о возвращении 207 человек.
- 24 августа — 115 на 115. Впервые домой вернулись военные, захваченные в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область.
2025
- 19 апреля — 246 на 246. Дополнительно Россия передала 31 тяжелораненого пленного, получив взамен 15 своих раненых.
- 23–25 мая — 1000 на 1000. Самый масштабный обмен за все время договоренностей. Он проходил в три этапа на территории Беларуси: 23 мая обменяли 270 военных и 120 гражданских лиц, 24 мая — еще 307 военных, 25 мая — 303. Всего Россия вернула 880 военнослужащих и 120 мирных жителей.
- 24 августа — 146 на 146.
- 2 октября — 185 на 185, дополнительно в Россию вернулись 20 гражданских.
Единственным обменом, который перешагнул отметку в 300 человек с каждой стороны, до сегодняшнего дня оставалась майская сделка 2025 года. Теперь же в мае 2026-го Москва и Киев готовятся повторить этот рекорд.
Кого обменивали Россия и Украина
В обменные списки попадают не только военные. Среди возвращенных были гражданские моряки, жители приграничных сел, тяжелораненые, осужденные за шпионаж политики и даже священники.
Военнопленные и гражданские лица
Основа любого обмена.
Тяжелораненые
С 2025 года стороны запустили отдельный гуманитарный канал. 19 марта Россия передала Киеву 22 тяжелораненых украинца в качестве жеста доброй воли. В апреле формула стала взаимной: тогда Россия передала 31 раненого бойца и получила 15.
С 14 июня 2025 года санитарные обмены стали бессрочными — Москва и Киев передают друг другу «тяжелораненых пленных прямо с линии фронта», сообщают медиа.
Осужденные и политические фигуры
Самый резонансный обмен в этой категории — сделка с Виктором Медведчуком.
22 сентября 2022 года Россия получила 55 военных и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого на Украине обвиняли в госизмене и называли «кумом Путина». Киеву передали 215 человек, включая командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).
Глава ДНР Денис Пушилин назвал включение Медведчука в обмен «неким долгом»:
При участии Медведчука в рамках минского процесса и вне его освободили больше тысячи наших ребят, которые не выжили бы с учетом тех условий, в которых они содержались. Все военнопленные Донбасса на Украине подвергаются пыткам.
Переговоры между сторонами шли тяжело. По данным The Wall Street Journal, Киев до последнего не верил, что Москва отдаст командиров. В Анкаре глава украинской военной разведки лично поднялся на борт самолета, сфотографировал освобожденных и отправил снимки в офис президента. Только после подтверждения личностей борт с Медведчуком вылетел в Россию.
Посредником выступили лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и Роман Абрамович. Последний на личном самолете доставил иностранных наемников в Эр-Рияд, которых Россия освободила в рамках той же сделки.
Позже, в мае 2025-го, при обмене 1000 на 1000 Россия получила соратника Медведчука — Александра Тарнашинского. Его арестовали в мае 2022 года и приговорили к 5 годам за подготовку госпереворота и сотрудничество с российскими спецслужбами.
Всего в рамках той сделки Москва вернула около 70 осужденных, включая бывшего сотрудника секретариата кабмина Украины Василия Мехеду, которому дали 12 лет за шпионаж, и экс-подполковника СБУ Виталия Васильева, передававшего данные ЛНР.
Священники
Отдельная категория — клирики канонической Украинской православной церкви. Спецпредставитель МИД РФ Михаил Мелех заявил, что Киев задерживает священников специально для обмена.
Священников, подозреваемых в родственных или дружеских связях с российскими гражданами, подвергают задержаниям. <…> Одним из условий возможных "сделок по освобождению" является "добровольный" переход в ряды так называемой Православной церкви Украины. В качестве альтернативного варианта в Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего "разменного фонда" при обмене военнопленными с российской стороной.
С кем Россия обменивалась пленными
В последнее десятилетие российские политики договаривались об обмене граждан не только с Украиной. В 2024 году Москва и Вашингтон подготовили собственную сделку — крупнейшую со времен холодной войны.
1 августа в аэропорту Анкары стороны обменяли в общей сложности 24 человека. Россия вернула США 16 заключенных, включая журналистов и политиков, а Запад передал Москве восемь человек, среди которых был осужденный Вадим Красиков.
С российской стороны домой отправились:
- Вадим Красиков — киллер, который отбывал пожизненный срок в Германии за убийство чеченского полевого командира в Берлине в 2019 году;
- группа агентов-нелегалов, арестованных в Норвегии и Словении;
- двое несовершеннолетних — предположительно, дети осужденной в Словении пары.