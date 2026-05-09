В обменные списки попадают не только военные. Среди возвращенных были гражданские моряки, жители приграничных сел, тяжелораненые, осужденные за шпионаж политики и даже священники.

Военнопленные и гражданские лица

Основа любого обмена.

Тяжелораненые

С 2025 года стороны запустили отдельный гуманитарный канал. 19 марта Россия передала Киеву 22 тяжелораненых украинца в качестве жеста доброй воли. В апреле формула стала взаимной: тогда Россия передала 31 раненого бойца и получила 15.

С 14 июня 2025 года санитарные обмены стали бессрочными — Москва и Киев передают друг другу «тяжелораненых пленных прямо с линии фронта», сообщают медиа.

Осужденные и политические фигуры

Самый резонансный обмен в этой категории — сделка с Виктором Медведчуком.

22 сентября 2022 года Россия получила 55 военных и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого на Украине обвиняли в госизмене и называли «кумом Путина». Киеву передали 215 человек, включая командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Глава ДНР Денис Пушилин назвал включение Медведчука в обмен «неким долгом»: