09 мая 2026, 12:28

Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера

В мае 2026 года Россия и Украина снова готовятся провести крупнейшую сделку по обмену пленными — 1000 на 1000. Но история таких договоренностей давно вышла за рамки привычного формата «военный на военного»: домой возвращали оппозиционных политиков, жителей курского приграничья, священников и многих других. С кем обменивалась Россия в последние непростые годы и кого возвращала на родину — рассказываем кратко все самое важное.
Как проходили обмены пленными раньше

Первый обмен пленными между Россией и Украиной после начала военной операции состоялся 21 марта 2022 года. Тогда Россия вернула девять военнослужащих в обмен на бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова. С тех пор география и размах сделок расширялись — от десятков человек стороны перешли к сотням, а затем и к тысячам.

Крупнейшие обмены по годам:

2022

  • 29 июня — 144 на 144. Первый массовый обмен, в Россию среди прочих вернулись военные ДНР и ЛНР. Украина получила 43 бойца «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
  • 17 октября — 110 россиян (включая 72 гражданских моряка) обменяли на 108 женщин — военнослужащих ВСУ.

2023

  • 16 февраля — 101 на 100 военных плюс один гражданский.
  • 10 апреля — освобождены 106 российских военных, Украина вернула 100 своих бойцов.

2024

  • 3 января — 248 на 230. Рекордный на тот момент обмен при посредничестве ОАЭ. Еще 75 российских военнослужащих освободили без обмена.
  • 31 января — 195 на 195, хотя Киев позднее заявил о возвращении 207 человек.
  • 24 августа — 115 на 115. Впервые домой вернулись военные, захваченные в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область.

2025

  • 19 апреля — 246 на 246. Дополнительно Россия передала 31 тяжелораненого пленного, получив взамен 15 своих раненых.
  • 23–25 мая — 1000 на 1000. Самый масштабный обмен за все время договоренностей. Он проходил в три этапа на территории Беларуси: 23 мая обменяли 270 военных и 120 гражданских лиц, 24 мая — еще 307 военных, 25 мая — 303. Всего Россия вернула 880 военнослужащих и 120 мирных жителей.
  • 24 августа — 146 на 146.
  • 2 октября — 185 на 185, дополнительно в Россию вернулись 20 гражданских.

Единственным обменом, который перешагнул отметку в 300 человек с каждой стороны, до сегодняшнего дня оставалась майская сделка 2025 года. Теперь же в мае 2026-го Москва и Киев готовятся повторить этот рекорд.

Кого обменивали Россия и Украина

В обменные списки попадают не только военные. Среди возвращенных были гражданские моряки, жители приграничных сел, тяжелораненые, осужденные за шпионаж политики и даже священники.

Военнопленные и гражданские лица

Основа любого обмена.

Тяжелораненые

С 2025 года стороны запустили отдельный гуманитарный канал. 19 марта Россия передала Киеву 22 тяжелораненых украинца в качестве жеста доброй воли. В апреле формула стала взаимной: тогда Россия передала 31 раненого бойца и получила 15.

С 14 июня 2025 года санитарные обмены стали бессрочными — Москва и Киев передают друг другу «тяжелораненых пленных прямо с линии фронта», сообщают медиа.

Осужденные и политические фигуры

Самый резонансный обмен в этой категории — сделка с Виктором Медведчуком.

22 сентября 2022 года Россия получила 55 военных и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого на Украине обвиняли в госизмене и называли «кумом Путина». Киеву передали 215 человек, включая командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Глава ДНР Денис Пушилин назвал включение Медведчука в обмен «неким долгом»:

При участии Медведчука в рамках минского процесса и вне его освободили больше тысячи наших ребят, которые не выжили бы с учетом тех условий, в которых они содержались. Все военнопленные Донбасса на Украине подвергаются пыткам.

Денис Пушилин
глава Донецкой Народной Республики
Как проходил обмен

Переговоры между сторонами шли тяжело. По данным The Wall Street Journal, Киев до последнего не верил, что Москва отдаст командиров. В Анкаре глава украинской военной разведки лично поднялся на борт самолета, сфотографировал освобожденных и отправил снимки в офис президента. Только после подтверждения личностей борт с Медведчуком вылетел в Россию.

Посредником выступили лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и Роман Абрамович. Последний на личном самолете доставил иностранных наемников в Эр-Рияд, которых Россия освободила в рамках той же сделки.

Позже, в мае 2025-го, при обмене 1000 на 1000 Россия получила соратника Медведчука — Александра Тарнашинского. Его арестовали в мае 2022 года и приговорили к 5 годам за подготовку госпереворота и сотрудничество с российскими спецслужбами.

Всего в рамках той сделки Москва вернула около 70 осужденных, включая бывшего сотрудника секретариата кабмина Украины Василия Мехеду, которому дали 12 лет за шпионаж, и экс-подполковника СБУ Виталия Васильева, передававшего данные ЛНР.

Священники

Отдельная категория — клирики канонической Украинской православной церкви. Спецпредставитель МИД РФ Михаил Мелех заявил, что Киев задерживает священников специально для обмена.

Священников, подозреваемых в родственных или дружеских связях с российскими гражданами, подвергают задержаниям. <…> Одним из условий возможных "сделок по освобождению" является "добровольный" переход в ряды так называемой Православной церкви Украины. В качестве альтернативного варианта в Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего "разменного фонда" при обмене военнопленными с российской стороной.

Михаил Мелех
спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания

С кем Россия обменивалась пленными

В последнее десятилетие российские политики договаривались об обмене граждан не только с Украиной. В 2024 году Москва и Вашингтон подготовили собственную сделку — крупнейшую со времен холодной войны.

1 августа в аэропорту Анкары стороны обменяли в общей сложности 24 человека. Россия вернула США 16 заключенных, включая журналистов и политиков, а Запад передал Москве восемь человек, среди которых был осужденный Вадим Красиков.

С российской стороны домой отправились:

  • Вадим Красиков — киллер, который отбывал пожизненный срок в Германии за убийство чеченского полевого командира в Берлине в 2019 году;
  • группа агентов-нелегалов, арестованных в Норвегии и Словении;
  • двое несовершеннолетних — предположительно, дети осужденной в Словении пары.
