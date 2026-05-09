Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Россия и Украина поддержали предложение США о трехдневном прекращении огня
Как заявил Дональд Трамп, он лично передал просьбу лидерам двух стран и они согласились остановить боевые действия с 9 по 11 мая. Помимо этого, во время краткого перемирия стороны обменяются пленными в формате 1000 на 1000.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласен на перемирие и на обмен, и поблагодарил США за посредничество. В Москве помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что Россия по поручению Владимира Путина принимает предложенный режим тишины и обмен пленными.
Трамп выразил надежду, что этот шаг станет «началом конца» конфликта.
Продолжаются переговоры о прекращении этого крупного конфликта, самого большого со времен Второй мировой войны, и мы все ближе и ближе с каждым днем.
По словам Трампа, он согласен отправить в Россиию американскую делегацию, которая поспособствует переговорам.
Бессмертный полк и праздничные парады уже идут по России и за рубежом
Парады Победы и акции «Бессмертный полк» уже прошли во многих городах России и за рубежом.
В России:
- Хабаровск — «Бессмертный полк» объединил около 50 тысяч человек.
- Магадан — вертолеты с портретами летчиков - участников ВОВ пролетели над центральными улицами.
- Анадырь (Чукотка) — «Бессмертный полк» впервые провели на вездеходах по арктическому бездорожью — снегоходы шли по тундре.
- Вилючинск (Камчатка) — школьники взошли на сопку и развернули Знамя Победы.
- Якутск — в аэропорту устроили флешмоб: артисты встретили пассажиров в зоне прилета военными песнями.
- Благовещенск — во время парада один из курсантов неожиданно сделал предложение своей избраннице.
- Парады также прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Иркутске, Новосибирске, Кемерове, Улан-Удэ и других городах.
За рубежом:
- Пекин (Китай) — «Бессмертный полк» прошел с участием более 800 россиян и жителей Китая, шествие возглавил посол России Игорь Моргулов.
- Бишкек и Каракол (Киргизия) — в акции «Бессмертный полк» принял участие Николай Басков, в Караколе также прошел митинг в память о погибших.
- Джакарта (Индонезия) — в десятом «Бессмертном полке» поучаствовали посол РФ Сергей Толченов, дипломаты дружественных государств, россияне и местные жители. Перед шествием состоялся концерт.
- Сеул.
В 10 часов парад Победы начнется на Красной площади в Москве.
В Москве уже начали отключать интернет
Жители столицы уже столкнулись с временными ограничениями мобильного интернета и СМС. Доступа нет даже к белым спискам, при этом домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Минцифры рекомендовало по возможности пользоваться ими.
Об отключении интернета ведомство предупреждало заранее. По словам его представителей, такие ограничения нужны для обеспечения безопасности мероприятий в День Победы.
Военные США ударили по наркотеррористам в Тихом океане
Как сообщили в ВС США, корабль с наркотиками шел по известному маршруту в восточной части океана. В результате операции военные устранили двух членов террористической организации.
С сентября 2025 года американские военные 56 раз нападали на предполагаемые суда наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана. Во время этих операций погибли 190 человек.