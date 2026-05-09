Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая

Как заявил Дональд Трамп, он лично передал просьбу лидерам двух стран и они согласились остановить боевые действия с 9 по 11 мая. Помимо этого, во время краткого перемирия стороны обменяются пленными в формате 1000 на 1000.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласен на перемирие и на обмен, и поблагодарил США за посредничество. В Москве помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что Россия по поручению Владимира Путина принимает предложенный режим тишины и обмен пленными.

Трамп выразил надежду, что этот шаг станет «началом конца» конфликта.