09 мая 2026, 07:02

Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая

Утро Дня Победы началось с череды праздничных парадов и шествий участников «Бессмертных полков»: они уже прошли в Хабаровске, Владивостоке и еще ряде восточных городов, а также в Индонезии, Китае и других странах. Дональд Трамп сообщил, что по его инициативе Россия и Украина согласились на перемирие и обмен пленными, а в Москве началось тотальное отключение интернета. Об этих и других новостях к утру 9 мая читайте в нашем дайджесте.

Россия и Украина поддержали предложение США о трехдневном прекращении огня

Как заявил Дональд Трамп, он лично передал просьбу лидерам двух стран и они согласились остановить боевые действия с 9 по 11 мая. Помимо этого, во время краткого перемирия стороны обменяются пленными в формате 1000 на 1000.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласен на перемирие и на обмен, и поблагодарил США за посредничество. В Москве помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что Россия по поручению Владимира Путина принимает предложенный режим тишины и обмен пленными.

Трамп выразил надежду, что этот шаг станет «началом конца» конфликта.

Продолжаются переговоры о прекращении этого крупного конфликта, самого большого со времен Второй мировой войны, и мы все ближе и ближе с каждым днем.

Дональд Трамп
президент США

По словам Трампа, он согласен отправить в Россиию американскую делегацию, которая поспособствует переговорам.

Бессмертный полк и праздничные парады уже идут по России и за рубежом

Парады Победы и акции «Бессмертный полк» уже прошли во многих городах России и за рубежом.

В России:

  • Хабаровск — «Бессмертный полк» объединил около 50 тысяч человек.
  • Магадан — вертолеты с портретами летчиков - участников ВОВ пролетели над центральными улицами.
  • Анадырь (Чукотка) — «Бессмертный полк» впервые провели на вездеходах по арктическому бездорожью — снегоходы шли по тундре.
  • Вилючинск (Камчатка) — школьники взошли на сопку и развернули Знамя Победы.
  • Якутск — в аэропорту устроили флешмоб: артисты встретили пассажиров в зоне прилета военными песнями.
  • Благовещенск — во время парада один из курсантов неожиданно сделал предложение своей избраннице.
  • Парады также прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Иркутске, Новосибирске, Кемерове, Улан-Удэ и других городах.

За рубежом:

  • Пекин (Китай) — «Бессмертный полк» прошел с участием более 800 россиян и жителей Китая, шествие возглавил посол России Игорь Моргулов.
  • Бишкек и Каракол (Киргизия) — в акции «Бессмертный полк» принял участие Николай Басков, в Караколе также прошел митинг в память о погибших.
  • Джакарта (Индонезия) — в десятом «Бессмертном полке» поучаствовали посол РФ Сергей Толченов, дипломаты дружественных государств, россияне и местные жители. Перед шествием состоялся концерт.
  • Сеул.

В 10 часов парад Победы начнется на Красной площади в Москве.

В Москве уже начали отключать интернет

Жители столицы уже столкнулись с временными ограничениями мобильного интернета и СМС. Доступа нет даже к белым спискам, при этом домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Минцифры рекомендовало по возможности пользоваться ими.

Об отключении интернета ведомство предупреждало заранее. По словам его представителей, такие ограничения нужны для обеспечения безопасности мероприятий в День Победы.

Военные США ударили по наркотеррористам в Тихом океане

Как сообщили в ВС США, корабль с наркотиками шел по известному маршруту в восточной части океана. В результате операции военные устранили двух членов террористической организации.

С сентября 2025 года американские военные 56 раз нападали на предполагаемые суда наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана. Во время этих операций погибли 190 человек.

