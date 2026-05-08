Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 8 мая 2026Мир

Трамп анонсировал трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными между Россией и Украиной. Что ответили в Киеве и в Москве?

Трамп анонсировал перемирие 9-11 мая и обмен пленными между Россией и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев якобы договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

Прекращение огня будет включать в себя в том числе обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Эту просьбу, как отметил глава Белого дома, он лично высказал президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Трамп выразил надежду, что праздничное перемирие станет «началом конца» конфликта на Украине.

Продолжаются переговоры о прекращении этого крупного конфликта, самого большого со времен Второй мировой войны, и мы все ближе и ближе с каждым днем

Дональд Трамппрезидент США

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

Материалы по теме:
«Он навязал российскую позицию» Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
«Он навязал российскую позицию»Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
29 декабря 2025
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
«Нужен мир, не перемирие»Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
15 апреля 2026

Зеленский дал понять, что Киев согласился на анонсированное Трампом перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу анонсированного американским лидером трехдневного перемирия.

Он дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая, о которой заявил Дональд Трамп, а также на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая

Владимир Зеленский президент Украины

Он поблагодарил американскую сторону за дипломатические усилия и выразил надежду на соблюдение перемирия.

Материалы по теме:
«Они как слон в посудной лавке» Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
«Они как слон в посудной лавке»Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
28 января 2026
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025

Россия согласилась на инициативу Трампа о трехдневном перемирии

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневром перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что по поручению российского лидера Владимира Путина подтверждает приемлемость предложенного Трампом режима прекращения огня с 9 по 11 мая, а также обмена военнопленными в формате 1000 на 1000.

Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны

Юрий Ушаков помощник президента России

Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил, что не всегда за заявлениями президента Украины о перемирии может стоять готовность и способность выполнить эти обязательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными между Россией и Украиной. Что ответили в Киеве и в Москве?

    Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

    Орбан объяснил свое поражение на выборах

    В России напомнили Зеленскому о цене хамства

    Путин присвоил звезде сериала «Солдаты» звание народного артиста

    Путин поблагодарил президента Казахстана за приезд в Москву

    Украинцы расхотели видеть Зеленского у власти

    Ирландский журналист осудил указ Зеленского о параде Победы в Москве

    Журналист заявил о расплате Украины за желание продаться Западу

    Лукашенко пошутил про свой приезд в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok