20:40, 8 мая 2026

Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

Политолог Коньков допустил, что Зеленский не в полной мере контролирует ВСУ
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Не всегда за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о перемирии может стоять готовность и способность выполнить эти обязательства, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Как показала практика всех предыдущих перемирий, ни одно перемирие в чистом виде не соблюдалось никогда. Всегда число нарушений со стороны Украины превышало тысячу. Поэтому, что касается самого перемирия, все будет зависеть от готовности самой Украины», — отметил Коньков.

По словам политолога, одной из причин нарушений может быть то, что Зеленский не в полной мере контролирует бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Не всегда за этими заявлениями может стоять не просто реальный смысл, а готовность и способность эти обязательства выполнять

Александр Коньковполитолог

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия.

Объявленное Россией перемирие вступило в силу в полночь 8 мая.

