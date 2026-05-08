Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

Политолог Коньков допустил, что Зеленский не в полной мере контролирует ВСУ

Не всегда за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о перемирии может стоять готовность и способность выполнить эти обязательства, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Как показала практика всех предыдущих перемирий, ни одно перемирие в чистом виде не соблюдалось никогда. Всегда число нарушений со стороны Украины превышало тысячу. Поэтому, что касается самого перемирия, все будет зависеть от готовности самой Украины», — отметил Коньков.

По словам политолога, одной из причин нарушений может быть то, что Зеленский не в полной мере контролирует бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия.

Объявленное Россией перемирие вступило в силу в полночь 8 мая.

