Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

Украина будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать Россия

Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия. Новое заявление о прекращении огня сделал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем действовать совершенно зеркально. (...) Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что все удары Вооруженных сил Украины по территории России якобы были зеркальным ответом на действия Москвы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киеву нужно сделать один серьезный шаг для приостановки военных действий и переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это понимают и Москва, и Киев.