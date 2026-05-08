Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах. Главное за 8 мая
ВСУ нарушили временное перемирие ко Дню Победы более 1300 раз, есть жертвы
Украинская сторона нарушила режим прекращения огня, который президент РФ Владимир Путин объявил с 00:00 8 мая до 10 мая. Во время этого временного перемирия Россия остановила атаки ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками и только зеркально отвечала на нарушения договоренностей ВСУ.
В Минобороны РФ сообщили, что за это время ВСУ 1365 раза срывали перемирие. Среди прочего, они выпустили по территории России 887 беспилотников и 153 раза атаковали из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.
дронов сбили средства ПВО за пределами зоны спецоперации всего за первые 10 часов 8 мая.
Аэропорты на юге России постепенно возобновляют работу. Утром 8 мая 13 аэропортов южных регионов России закрыли из-за попадания украинского беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Из-за этого задержались рейсы в:
- Астрахань;
- Владикавказ;
- Волгоград;
- Геленджик;
- Грозный;
- Краснодар;
- Махачкалу;
- Магас;
- Минеральные Воды;
- Нальчик;
- Сочи;
- Ставрополь;
- Элисту.
Возобновить полеты планировалось после 15:00 по Москве. К 16 часам к Минтранс уже смог восстановить некоторые маршруты, среди них: Екатеринбург — Минводы, Москва — Махачкала, Москва — Волгоград, Астрахань — Москва и другие. Авиакомпании обещают так или иначе возобновить работу всех аэропортов до конца дня.
В тех городах, где полеты так и не восстановили, Минтранс планирует запустить автобусы.
Из-за обстрелов с украинской стороны в России погибли люди, в том числе и 15-летняя девочка. О трагедии рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сегодня утром в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови.
На Парад Победы в Москве начали собираться высокопоставленные гости
Иностранные гости уже прибывают в столицу. Парад Победы 9 мая решили посетить лидеры ряда стран, среди которых:
- президент Абхазии Бадра Гунба;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- президент Республики Сербской Синиша Каран;
- бывший глава Республики Сербской Милорад Додик;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Роберт Фицо в Москву уже прибыл, а премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки из-за избирательной кампании.
9 мая после парада лидеры возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата, а затем в Кремле состоится торжественный прием. После у президента России запланированы встречи с лидерами других стран.
В США начнут отмечать День победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп утвердил дату празднования Дня победы во Второй мировой войне. Заявление американского лидера появилось на сайте Белого дома.
8 мая 1945 года железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы.
По словам Трампа, в этот день в Штатах отмечают «триумф Америки над тиранией и злом в Европе», которого она достигла благодаря своей армии и союзникам.
На грани банкротства: российских фермеров разоряет маркировка, а кондитеров — дорогой шоколад и мода на ЗОЖ
Фермеры попросили президента Владимира Путина создать реестр производителей, которых освободят от обязательной маркировки в рамках системы «Честный знак».
Минпромторг с 1 сентября хочет расширить список продукции, которую защитят от контрафакта с помощью меток «Честного знака». Туда попадут:
- замороженные овощи и фрукты;
- грибы;
- орехи;
- рыба и морепродукты;
- мясные полуфабрикаты, колбаса, животные жиры;
- хлебобулочные и кондитерские полуфабрикаты;
- готовые замороженные блюда и многое другое.
Производители поясняют, что проблемы начались еще с маркировкой молочной продукции. Из-за ее дороговизны и других сложностей малые предприятия, которые занимались переработкой молока, начали массово закрываться.
Введение маркировки в других отраслях приведет к аналогичным последствиям, уверены фермеры, потому что имеющиеся проблемы так и не решили. Например, маркировка в разы увеличивает издержки на производстве — приходится нанимать дополнительный персонал, закупать оборудование, платить членские взносы. К тому же в регионах часто наблюдаются проблемы со связью, из-за чего работа просто встает.
Кондитеры оказались на грани банкротства из-за подорожания шоколада и моды на полезное питание. Покупатели отказываются от сладкого и из-за экономии, и из-за смены трендов. Некоторые переходят на продукты с заменителями сахара, «полезные» сладости с коллагеном, протеином и витаминами — но они дороги и доступны лишь определенной части населения.
Массовый потребитель переключается на более дешевые сладости без шоколада.
Разница между сырьем по цене отличается в 20 раз. Поэтому именно сейчас растет потребление мармелада, зефира, печенья, вафель, выпечки, которая дешевле, и изделий без шоколада. Торговые сети, например, просят нас не предлагать им ничего с шоколадом. Какие-то предприятия могут выйти на эту оптимизацию, а кто-то не готов.
Что еще важно: пожар в Чернобыле, российский вариант хантавируса и возвращение трекинга посылок
В Роспотребнадзоре заявили, что найденный в стране вариант хантавируса не передается от человека к человеку. Подхватить инфекцию можно от грызунов — в этом случае вам грозит лихорадка с почечным синдромом (почечной недостаточностью). Но заразить кого-либо не получится. А сценарий, при котором вирус внезапно мутирует и начнет передаваться между людьми, специалисты считают маловероятным.
Кроме того, Россия готова даже к появлению на своей территории самого опасного штамма хантавируса — андес, рассказали в Роспотребнадзоре. Однако в ведомстве считают, что инфекция в стране не появится, потому что подходящие для нее условия есть только в Северной и Южной Америке.
В начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане у семи туристов обнаружили хантавирус Андес. Трое из них погибли.
Во Всемирной организации здравоохранения не считают, что эта вспышка приведет к новой пандемии.
Россияне снова могут отслеживать маршрут своих посылок в приложении «Почты России», пишет РИА «Новости». Сейчас сервис в реальном времени показывает, в каком городе и сортировочном центре остановилась бандероль. При этом 4 мая эту возможность убрали, якобы чтобы не перегружать клиентов «лишней» информацией. Причину возвращения функции в госкомпании не назвали.
Суд в Москве отменил решение о запрете старейшего российского юмористического интернет-сайта «ЯПлакалъ». Постановление о блокировке еще в марте принял Чертановский суд — из-за якобы дискриминирующих некоторых людей шуток. Конкретных ссылок на них в решении не нашли, а в Роскомнадзоре заявили, что не запрещали сайты с этими анекдотами.
В итоге РКН и прокуратура подали апелляцию в Мосгорсуд. Судья заметил, что в постановлении нет не только ссылок на порталы, но и результатов экспертизы, которая бы доказывала, что шутки кого-то оскорбляют. И отменил запрет.
Япония впервые с июня 2025 года закупила российскую нефть Sakhalin Blend. Причина — обострение ситуации вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива. Из-за этого поставки энергоносителей замедлились, а компания Idemitsu Kosan даже собиралась перестать выпускать этилен. Отмечается, что импорт нефти с «Сахалина-2» под санкции не подпадает. Кроме того, его Япония согласовала с США.
В зоне отчуждения у Чернобыля загорелся лес. Огонь охватил площадь более чем в 1,1 тысячи гектаров. Пока уровень радиации не повысился, уточнили в МВД Украины. Но последствия пожара могут быть опасными, предупредил доктор технических наук Владимир Кузнецов, работавший на Чернобыльской АЭС.
Я приведу пример. Были у нас пожары — юго-восточная часть брянских лесов, где бешеные уровни загрязнения радиоактивности, в 2010 году. <...> Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз.
По его словам, чтобы оценить все риски, нужно провести разведку в зоне пожара со спецмашинами войск химзащиты. А такого оборудования на Украине нет.
Российским учителям могут начать доплачивать за проведение ОГЭ и ЕГЭ. Такие рекомендации выпустили Минпросвещения, Рособрнадзор и профсоюз педагогов. Размер выплат определят власти регионов, а указывать его будут в трудовом договоре. Кроме того, учителей, которые занимаются проведением экзаменов, будут временно освобождать от преподавания.
Что еще интересно: Пентагон обнародовал файлы про НЛО, а масоны повысили рэпера Птаху
Министерство войны США опубликовало архивы данных об НЛО. На сайте Пентагона появились документы, фото и видео. Всего — более 160 файлов. Среди них есть, например, кадры с Луны, которые сняли во время миссии «Аполлон-12». На большинстве изображений — нечеткие объекты странной формы и скопления точек.
Поручение рассекретить информацию о «пришельцах» дал Пентагону еще в феврале 2026-го президент США Дональд Трамп.
Рэпера Давида Нуриева (Птаха) повысили до досточтимого мастера масонской ложи. Решение приняли единогласно все участники тайного общества, утверждает Baza. Речь идет о Великой ложе России, единственной подобной организации, официально работающей в стране. Подробности посвящения Нуриева не раскрываются.
В Мьянме нашли гигантский рубин весом в 11 тысяч карат. Это примерно 2,2 кг. Обнаружили драгоценный камень в месторождении рядом с городом Могоком. Его стоимость озвучивать не стали. В 1996 году в том же месте нашли другой рубин — весом 21,4 тысячи крат.