Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах. Главное за 8 мая

Россияне снова могут отслеживать маршрут своих посылок в приложении «Почты России» , пишет РИА «Новости». Сейчас сервис в реальном времени показывает, в каком городе и сортировочном центре остановилась бандероль. При этом 4 мая эту возможность убрали, якобы чтобы не перегружать клиентов «лишней» информацией. Причину возвращения функции в госкомпании не назвали.

Суд в Москве отменил решение о запрете старейшего российского юмористического интернет-сайта «ЯПлакалъ». Постановление о блокировке еще в марте принял Чертановский суд — из-за якобы дискриминирующих некоторых людей шуток. Конкретных ссылок на них в решении не нашли, а в Роскомнадзоре заявили, что не запрещали сайты с этими анекдотами.

В итоге РКН и прокуратура подали апелляцию в Мосгорсуд. Судья заметил, что в постановлении нет не только ссылок на порталы, но и результатов экспертизы, которая бы доказывала, что шутки кого-то оскорбляют. И отменил запрет.

Япония впервые с июня 2025 года закупила российскую нефть Sakhalin Blend. Причина — обострение ситуации вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива. Из-за этого поставки энергоносителей замедлились, а компания Idemitsu Kosan даже собиралась перестать выпускать этилен. Отмечается, что импорт нефти с «Сахалина-2» под санкции не подпадает. Кроме того, его Япония согласовала с США.