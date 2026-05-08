17:56, 8 мая 2026

Трамп провозгласил 8 мая Днем празднования Победы США во Второй мировой войне

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая 2026 года Днем празднования Победы США во Второй мировой войне. Об этом стало известно из его заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«В День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников. 8 мая 1945 года железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы», — говорится в документе.

Трамп подчеркнул героизм американских военнослужащих и огромные жертвы, которые понесли США, — более 250 тысяч американцев отдали жизни в борьбе с нацизмом.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношение США ко Дню Победы после прихода в Белый дом Дональда Трампа кардинально изменилось. Он отметил, что на приеме в посольстве России по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители администрации президента США.

