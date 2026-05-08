Посол отметил изменение отношения США ко Дню Победы

06:43, 8 мая 2026Мир

Дарчиев: Отношение США ко Дню Победы при Трампе кардинально изменилось
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Отношение США ко Дню Победы после прихода в Белый Дом Дональда Трампа кардинально изменилось. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, его слова приводит ТАСС.

«У представителей администрации отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом, я это отметил. В последние два года провели "Бессмертный полк" в центре американской столицы», — отметил посол.

Подчеркивается, что на приеме в посольстве России по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители администрации президента США.

9 мая 2025 года в столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк».

