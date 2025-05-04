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12:39, 4 мая 2025Мир

В США впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк»

В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Посольство России в США

В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк». Это следует из сообщения пресс-службы посольства России в этой стране в Telegram.

Посольство опубликовало запись сообщества «Международный бессмертный полк», в котором рассказывалось, что в шествии приняли участие соотечественники трех поколений из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк и города Вашингтон.

К участию в акции был также привлечен американский оркестр, исполнивший песни военных лет.

В 2022 году США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». До этого шествие не могло состояться из-за коронавирусных ограничений.

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