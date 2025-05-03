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06:52, 3 мая 2025Мир

В столице США впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк»

В Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет пройдет акция Бессмертный полк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом РИА Новости рассказала координатор проекта Анна Блоха.

Она отметила, что сначала мероприятие не проводилась из-за пандемии, а затем из-за сложной политической ситуации. Однако в этом году местные власти выдали разрешение на проведение шествия с участием 300 человек. Сама координатор проекта предположила, что в акции примут участие человек сто.

Акция пройдет 3 мая. Участники пройдут от Лафайет-сквер напротив Белого дома до мемориала Второй мировой войны.

В 2022 году США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».

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