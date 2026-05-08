Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Правильно отдыхайте в праздники
Едва ли для кого-то будет открытием мысль о том, что продуктивно работать после отдыха реально, только если действительно удалось отдохнуть. Но часто ли после каникул вы думаете: «Как хорошо отдохнул(а)! Полон(-на) сил и энергии для работы!»?
И проблема не в том, что каникулы были короткие. Проблема в том, как они прошли.
Во-первых, подумайте, вы действительно отдыхаете в праздники или решаете миллион вопросов, которые скопились за время работы? Устроить генеральную уборку дома, разобрать электронную почту, объездить все детские мероприятия с ребенком, обдумать новые проекты по работе, начать ремонт.
Если этот список кажется бесконечным, пора задуматься — а позволяете ли вы вообще себе расслабляться.
Во-вторых, проанализируйте, что вы привыкли считать отдыхом. Возможно, под привычным лозунгом «лучший отдых — переключение деятельности» вы забили каникулы миллионом активностей, ведь надо и по музеям пройтись, и ко всем близким съездить, и в соседний город на экскурсию, а еще друзья звали в караоке и боулинг.
Смена впечатлений и разные активности — это здорово. Они действительно могут заряжать энергией, перезагружать. Но важно проанализировать, какие именно занятия вам помогают отдохнуть, а какие, напротив, дополнительно перегружают. Все ли вы подбираете под себя или просто под словом «надо».
Обратите внимание, падает ли ваша энергия в зависимости от того, с кем вы были или что делали? Например, праздник в шумном месте с ярким светом. Вы можете мягко и деликатно сказать «нет» таким занятиям и людям, которые отнимают вашу энергию.
И не критикуйте себя, если вам хочется просто пару дней побыть ленивцем в пледе, с сериалом и вкусным чаем. Замедление тоже важная часть отдыха.
Перестраивайте режим в последние дни каникул
Стресс от работы после праздников может возникать, с одной стороны, из-за резкого контраста между «могу делать что хочу» и «опять этот график и задачи». С другой стороны, из-за того что сами праздники прошли бурно и у вас накопилась усталость от них. Усталость от походов в гости, сбитого режима сна, переедания сладкого или тяжелой пищи, недостатка движения.
Проще говоря, после такого отдыха нужен еще один отдых. Поэтому важно начать восстанавливать режим и отходить от праздничного хаоса не в последний день перед рабочей неделей, а хотя бы за два-три дня (если это позволяет продолжительность каникул).
Восстанавливайте режим сна
Вам нужно выспаться, и речь не о том, чтобы последние дни оставаться в постели до обеда. Чтобы высыпаться, придется восстанавливать режим. За пару дней до выхода на работу начинайте ложиться пораньше — не позже одиннадцати или в другое время, которое подходит для вашего графика.
Создавайте свои ритуалы, чтобы облегчить засыпание: растяжка, медитации, замедление движений вечером. Можете настроить мягкий теплый свет, принять теплую ванну или прогуляться. Найдите свой набор настраивающих действий.
Когда мы влетаем в новую рабочую неделю с огромного недосыпа, для организма это шок. А продержаться нужно будет как минимум еще целый год.
Добавляйте движение
Если вы переедали на праздниках, при этом в основном проводили время дома или в гостях, начинайте понемногу возвращать активность. Выходите гулять, где вам комфортно: на улицу, по городу, в культурные пространства, например на выставку.
Не надо загонять себя активностями в режиме «ушли утром, вернулись ночью». Достаточно просто вывести себя из состояния уютно лежащего в пледе ленивца. Если не будет здорового распорядка дня, то ни про какую бодрость в рабочие дни можно даже не заикаться. Вы будете засыпать и чувствовать себя бесконечно усталым.
Выделите последний день на размышления и настрой
Чтобы спокойно войти в рабочий режим, посвятите последний день каникул продуктивным размышлениям. Подумайте о том, какие цели на ближайшее время вы хотите поставить и как вы их будете добиваться. Какие желания хотите реализовать. Что вам нужно улучшить и зачем.
В этом помогут две простые техники.
Колесо развития
Разобраться со своими целями поможет колесо развития.
Разделите его на четыре сферы:
- про себя — физическое здоровье, ценности и черты характера, компетенции;
- про других — отношения с окружающими и их качество;
- про деятельность — профессиональный рост, реализация, финансовые аспекты;
- про необычное — творчество или духовное развитие.
Это нелинейный подход к развитию, который помогает фокусироваться не просто на четких результатах вроде «в этом году увеличиваем оборот в 2 раза», а на качестве жизни.
В каждом пункте развернуто распишите свои цели. Например, в блоке «Про себя» вы можете обдумать, есть ли у вас сила воли, нужно ли заняться здоровьем, умеете ли вы осознавать и рефлексировать свои ошибки.
Дальше запишите две ваши цели и две мечты в первых двух пунктах — «про себя» и «про других». Например, в пункте «про себя» вы хотите уделить внимание здоровью и саморазвитию. В планах — чаще посещать тренировки в зале и начать проводить мастер-классы для других профессионалов вашей отрасли или для таких же предпринимателей.
А потом задайте себе вопросы: что конкретно я буду делать в каждой сфере? какие шаги предприму? Это очень стабилизирует ваши желания, приземляет, потому что что-то можно сделать, а что-то нельзя. Все это начинает активно вас готовить к новому рабочему периоду после праздников.
Снегопад возможностей
Эта практика подойдет тем, кто не может решить, с чего начать и чему уделить больше внимания. Отдайте все на откуп случаю и позвольте себе расслабиться.
Что нужно сделать:
- Возьмите лист бумаги и разрежьте или разорвите его на 12 маленьких кусочков. Это будут «снежинки».
- На каждой снежинке напишите одно желание — любое. Отключите голову, когда будете писать.
- Устройте снегопад — подбросьте все снежинки вверх.
- Соберите те три-пять штук, которые упали ближе всего к вам.
Именно с этих «выпавших» желаний вы и начнете проектировать свой новый рабочий и личный период.
Создавайте позитивное настроение в первый день
Делитесь радостными новостями и вовлекайтесь в позитивные обсуждения на работе — с командой, с коллегами. Это полезнее, чем распространять негатив: «Ой, так переел(а) на праздниках, кошмар какой», «Никуда не выбрались, а так хотели, но устали — ужасно, вообще праздники ни о чем вышли», «Сейчас столько делать придется, не знаю, как собраться».
Если просто жаловаться на жизнь и ничего не решать, включается так называемый режим «беспомощного капитулянта», который закапывает человека еще глубже в эмоциональную яму.
На этом обсуждении негатива теряется огромное количество энергии, приходит состояние депрессии и безнадежности. Лучше обсудите с подругой или другом, как вы вместе будете возвращаться к здоровому образу жизни.
Если вы прямо с первого дня чувствуете уныние и беспомощность, не получается переключаться на позитив, строить планы на что-то приятное, задайте себе вопрос: а я точно работаю по своему предназначению? Возможно, пора наконец разобраться в том, что вам действительно близко и важно.
Не требуйте от себя рекордов и трансформаций после праздников
Входить в режим с новыми силами и ставить рекорды продуктивности с первого дня удается далеко не всем. Если вы не из числа таких людей и знаете это, умерьте ожидания от себя. Даже если удалось качественно отдохнуть, перезагрузиться, перестать каждую минуту думать про проекты, сделки и оптимизацию процессов, это еще не значит, что вы должны начать сразу же работать за троих.
Ориентируйтесь на то, что в первую неделю вы можете реально работать только примерно 50% рабочего времени. На следующую неделю — чуть побольше, 60%. А на проектную мощность вы выйдете где-то к третьей-четвертой неделе. Это абсолютно нормально.
К «рекордам и трансформациям» относятся и кардинальные изменения в профессиональном и личном ключе. Иногда нам кажется, что нужно обязательно в чем-то вырасти, стать намного лучше. А если не получилось — что-то сделано не так. Человек начинает себя обесценивать и включает жесткого критика: «Все по-старому! Вот я ничего не сделал(а) нового!»
Подобное отношение к себе, которое порой граничит с требованиями невозможного здесь и сейчас, только ухудшают ситуацию. Это не делает вашу работу и общее настроение лучше.
Возможно, вам действительно нужно вырасти в чем-то, но говорите об этом с собой не с позиции жесткого критика, а с позиции друга. Попробуйте посмотреть на ваши плюсы и на то, что нужно усилить с более реалистичной позиции. Можно использовать концепт «цели мертвеца»: лучше задаваться теми задачами, которые может выполнить живой человек, а не мертвец. Например, живой человек не может «не ошибаться», но он может «снизить количество ошибок».
Притормозите с радикальными решениями
Длинные каникулы, во время которых вы расслабляетесь и перезагружаетесь, позволяют многое обдумать и запланировать без привычного давления повседневных задач. В январе, например, идея «новый год — новая жизнь» внезапно кажется очень заманчивой: можно все начать с чистого листа, с новыми мыслями, силами.
Возникает прилив энергии, желание срочно все сделать по-другому — сменить работу или направление развития бизнеса, запустить рискованный продукт, кардинально развернуть позиционирование, распрощаться со старыми подрядчиками, которые вам не нравились.
Этот же прилив энергии может стимулировать к личным изменениям — новое масштабное обучение, переквалификация или грандиозный проект вроде строительства дома.
Притормозите, пока не влетели в стену реальности и ее ограничений. Не нужно идти на поводу у радикальных решений как минимум первый месяц. Вы потратите свой запал на короткой дистанции и в результате вы довольно быстро выгорите.
Эмоции — это плохой советчик, когда они не уравновешены разумом.
Начинать новую жизнь после Нового года можно, просто не стоит это делать опрометчиво и на крыльях послепраздничного энтузиазма. Дайте себе время отойти от этого состояния и посмотрите на намеченные идеи с холодной головой. Проанализируйте их на реалистичность и превратите в четкие планы, прежде чем ломать старый уклад.
Вернуться в рабочий ритм после праздников — задача не на один день. Не ждите от себя, что переключитесь с праздничного настроения на серьезное будничное по щелчку пальцев. Всем нужна адаптация, это нормально. Настройтесь на плавный выход и правильно подготовьте себя к нему. Тогда возвращение к работе не станет катастрофой.
Чек-лист по выходу из праздничного настроения на работу:
- Найдите в праздники время для настоящего отдыха и расслабления.
- Начните подготовку к рабочим будням не в последний свободный вечер.
- Мягко начните восстанавливать режим за 2–3 дня до рабочих будней.
- Выделите день на планирование целей и желаний, чтобы выстроить вектор.
- Создайте позитивный настрой на первые рабочие дни.
- Наращивайте работоспособность постепенно — не ставьте рекорды с первого дня.
- Не принимайте радикальных решений сразу после праздников.