Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов

Правильно отдыхайте в праздники

Едва ли для кого-то будет открытием мысль о том, что продуктивно работать после отдыха реально, только если действительно удалось отдохнуть. Но часто ли после каникул вы думаете: «Как хорошо отдохнул(а)! Полон(-на) сил и энергии для работы!»?

И проблема не в том, что каникулы были короткие. Проблема в том, как они прошли.

Во-первых, подумайте, вы действительно отдыхаете в праздники или решаете миллион вопросов, которые скопились за время работы? Устроить генеральную уборку дома, разобрать электронную почту, объездить все детские мероприятия с ребенком, обдумать новые проекты по работе, начать ремонт.

Если этот список кажется бесконечным, пора задуматься — а позволяете ли вы вообще себе расслабляться.

Во-вторых, проанализируйте, что вы привыкли считать отдыхом. Возможно, под привычным лозунгом «лучший отдых — переключение деятельности» вы забили каникулы миллионом активностей, ведь надо и по музеям пройтись, и ко всем близким съездить, и в соседний город на экскурсию, а еще друзья звали в караоке и боулинг.

Смена впечатлений и разные активности — это здорово. Они действительно могут заряжать энергией, перезагружать. Но важно проанализировать, какие именно занятия вам помогают отдохнуть, а какие, напротив, дополнительно перегружают. Все ли вы подбираете под себя или просто под словом «надо».

Обратите внимание, падает ли ваша энергия в зависимости от того, с кем вы были или что делали? Например, праздник в шумном месте с ярким светом. Вы можете мягко и деликатно сказать «нет» таким занятиям и людям, которые отнимают вашу энергию.

И не критикуйте себя, если вам хочется просто пару дней побыть ленивцем в пледе, с сериалом и вкусным чаем. Замедление тоже важная часть отдыха.

Перестраивайте режим в последние дни каникул

Стресс от работы после праздников может возникать, с одной стороны, из-за резкого контраста между «могу делать что хочу» и «опять этот график и задачи». С другой стороны, из-за того что сами праздники прошли бурно и у вас накопилась усталость от них. Усталость от походов в гости, сбитого режима сна, переедания сладкого или тяжелой пищи, недостатка движения.

Проще говоря, после такого отдыха нужен еще один отдых. Поэтому важно начать восстанавливать режим и отходить от праздничного хаоса не в последний день перед рабочей неделей, а хотя бы за два-три дня (если это позволяет продолжительность каникул).