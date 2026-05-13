Таиланд сокращает безвиз для россиян. Как это повлияет на летний отдых и зимовки
Что происходит с безвизвым режимом Таиланда
Власти Таиланда почти год обсуждают возврат к сокращенному безвизовому режиму. Сейчас россияне могут находиться в стране без визы 60 дней, а затем продлить свое пребывание еще на 30, не уезжая из королевства. Такой режим действует с 15 июля 2024 года для граждан 93 стран, включая Россию.
Но уже в феврале 2026 года секретарь по туризму и спорту Таиланда Наттрия Тавеевонг заявила, что министерство предлагает сократить этот срок до 30 дней. В марте 2025 года Министерство туризма и спорта сообщило, что решение принято, осталось обсудить детали.
А в мае 2026 года вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу подтвердил, что страна ограничит безвизовый въезд 30 днями и усилит иммиграционный контроль.
МИД считает, что действующий 60-дневный безвизовый срок пребывания с возможностью одного продления на 30 дней чрезмерен и может позволить лицам, не имеющим туристических намерений, злоупотреблять этой возможностью.
Да. Межправительственное соглашение России и Таиланда от 2005 года устанавливает безвизовый срок именно на 30 дней. Просто Таиланд долгие годы в одностороннем порядке разрешал россиянам находиться дольше. А до июля 2024 года туристы из России и вовсе могли оставаться без визы 90 дней.
Почему сокращают безвиз в Таиланд
Нелегальная работа иностранцев
Длительный безвиз привел к тому, что иностранцы начали работать и вести бизнес в Таиланде без разрешений. Ассоциация туристических агентств Таиланда отметила, что число тех, кто нелегально сдает посуточно квартиры и работает в туризме, растет с каждым годом.
Что касается туризма, то мы рады нашим гостям. Однако я уверен, что 30 дней достаточно. Мы заметили, что есть люди, которые злоупотребляют 60-дневным безвизовым режимом, приезжая сюда с другими целями. Нет никаких проблем, если вы — турист, предпочитающий комфортный отдых. Мы оказываем каждому приезжающему радушный прием.
В августе 2024 года Таиланд проверил 100 иностранных компаний, которые заподозрили в нелегальной работе через подставных лиц. Среди основателей были и россияне. Проверяли фирмы в сфере туризма, продажи недвижимости, логистики и гостиничного бизнеса.
За 2024 год из-за подозрительной деятельности власти отозвали лицензии у 40 туристических компаний.
В марте 2024 года на Пхукете накрыли косметологический центр и арестовали трех россиянок. Одна из задержанных оказалась владелицей — ее обвинили в открытии салона без лицензии. Вторая женщина работала по туристической визе, о мужчине же ничего не известно.
А несколькими днями ранее полиция накрыла еще один салон, где две россиянки делали маникюр без рабочей визы.
Кроме того, сокращение срока нужно для борьбы с онлайн-мошенничеством, пояснили власти.
Борьба с «визаранами» и онлайн-мошенничеством
Таиланд также хочет пресечь схему, по которой туристы ненадолго выезжают из страны и сразу возвращаются, чтобы обнулить срок пребывания. Это называют «визаранами» или «бордерранами». Теперь въехать по безвизу чаще двух раз подряд не получится.
Как сокращенный безвиз в Таиланде повлияет на россиян
Обычным туристам бояться нечего
Средний организованный турист проводит в Таиланде 10−14 дней, реже — 3 недели, подсчитали туроператоры. Чиновники тоже считают, что на туризме изменения не скажутся.
Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно.
Если турист захочет остаться дольше 30 дней, он сможет продлить безвиз в иммиграционном офисе. Услуга платная — 1900 бат (примерно 4800 рублей) за 30 дней. Итого максимумом без выезда станет не 90, как сейчас, а 60 дней. Для отпуска этого с лихвой хватит, считают власти Таиланда.
А вот «зимовщикам» и фрилансерам придется тяжело
Новое правило ударит по тем, кто живет в Таиланде фактически постоянно, — «зимовщикам», фрилансерам и удаленщикам. Именно они обычно пользуются длинными сроками безвиза, чтобы оставаться на полгода и больше. После сокращения им придется либо уезжать через 30 дней, либо оформлять долгосрочные визы.
Даже оплачивая дополнительное продление безвиза, такие тайские «долгожители» не смогут остаться в стране свыше 60 дней — при учете, что возможности для «визарана» тоже закончатся.
Въехать по безвизу можно не больше двух раз в календарном году. При третьем въезде могут развернуть на границе.
Медицинскую страховку сделают обязательной для всех туристов
Власти Таиланда уже готовят новое правило — без полиса медицинского страхования туристов не впустят в страну. Это затронет каждого россиянина, планирующего отдых на Пхукете, Самуи или в Бангкоке, — не важно, турист он или удаленщик. К тому же страховка добавит к бюджету поездки обязательные расходы.
Ожидается, что проверять полис будут либо авиакомпании при регистрации на рейс, либо иммиграционные офицеры в аэропорту прибытия.
Почему Таиланд вводит обязательную страховку
Государство ежегодно покрывает счета за лечение иностранцев, тратя около 100 млн бат — примерно 240 млн рублей по текущему курсу. Основная нагрузка при этом ложится на основные туристические центры вроде Пхукета.
«Многие туристы приезжают на Пхукет и впервые пробуют водить мотоцикл, что увеличивает риск несчастных случаев», — заявил Вирасак Лортонгкхам, директор больницы Вачира на Пхукете.
Сколько это будет стоить
Стоимость самой простой страховки на стандартные две недели отпуска начинается от 1100 бат (около 2600 рублей). Это минимальный тариф, который покроет экстренную помощь и базовое лечение.
Если турист планирует активный отдых (мотоциклы, дайвинг, трекинг), то стоит рассмотреть полис с расширенным покрытием. Он обойдется в 2000–3000 бат (примерно 4700–7000 рублей).