Власти Таиланда почти год обсуждают возврат к сокращенному безвизовому режиму. Сейчас россияне могут находиться в стране без визы 60 дней, а затем продлить свое пребывание еще на 30, не уезжая из королевства. Такой режим действует с 15 июля 2024 года для граждан 93 стран, включая Россию.

Но уже в феврале 2026 года секретарь по туризму и спорту Таиланда Наттрия Тавеевонг заявила, что министерство предлагает сократить этот срок до 30 дней. В марте 2025 года Министерство туризма и спорта сообщило, что решение принято, осталось обсудить детали.

А в мае 2026 года вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу подтвердил, что страна ограничит безвизовый въезд 30 днями и усилит иммиграционный контроль.