Но это все свидетельства очевидцев. А как же научные наблюдения? Они тоже есть.

В 2012 году во время грозы в Тибете китайским ученым удалось впервые зафиксировать шаровую молнию с помощью приборов.

Они записали видео и изучили ее спектр. Оказалось, что он отличается от спектра обычной молнии, что указывает на иной механизм свечения.

Также ученые обнаружили линии излучения кремния, железа, кальция и других элементов, характерных именно для почвы.

Исследователи пришли к выводу, что шаровая молния — это плазменный объект, возникающий при электрическом разряде в грунте.