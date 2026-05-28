Топ-5 смертельно опасных мифов о шаровой молнии. Нужно ли замирать и может ли она убить?
Миф 1. Шаровая молния — это галлюцинация или оптическая иллюзия
Еще XIX веке французский физик и естествоиспытатель Франсуа Араго первым в истории систематизировал свидетельства о шаровых молниях. Он собрал и описал 30 случаев их наблюдения.
Араго называл шаровые молнии «самым необъяснимым физическим феноменом». Но даже такие великие ученые, как Уильям Томсон (лорд Кельвин) и Майкл Фарадей, считали их оптической иллюзией.
Существование шаровых молний вообще однозначно доказывается достаточно тяжелыми травмами, тяжелыми ожогами, скажем так, и летальным воздействием в некоторых случаях. То есть галлюцинация такого сделать, очевидно, не может.
В СССР изучением этого феномена занимался физик Игорь Стаханов. В 1970-х годах он опубликовал в журнале «Знание — сила» анкету для свидетелей. В итоге ему удалось собрать больше 1500 подробных свидетельств о встречах с шаровой молнией.
Немного позже, в 1986 году в профильном журнале «Ортопедия, травматология и протезирование» описали случай на Кавказе, где шаровая молния залетела в палатку к группе альпинистов под руководством Владимира Кавуненко. После столкновения с ней один человек погиб.
Светящийся желто-оранжевый шар диаметром около 5–7 см проник в закрытую палатку, хаотично летал над людьми и с треском прожигал их спальные мешки и одежду. В итоге один человек погиб, остальные получили тяжелые ожоги.
Врачи обнаружили у выживших комбинированные травмы: травмы от электричества, высокой температуры и радиации. Все это усугублялось токсичным действием озона и окиси азота.
Но это все свидетельства очевидцев. А как же научные наблюдения? Они тоже есть.
В 2012 году во время грозы в Тибете китайским ученым удалось впервые зафиксировать шаровую молнию с помощью приборов.
Они записали видео и изучили ее спектр. Оказалось, что он отличается от спектра обычной молнии, что указывает на иной механизм свечения.
Также ученые обнаружили линии излучения кремния, железа, кальция и других элементов, характерных именно для почвы.
Исследователи пришли к выводу, что шаровая молния — это плазменный объект, возникающий при электрическом разряде в грунте.
Миф 2. При встрече с молнией нужно замереть и стоять не шевелясь
Это один из самых популярных советов в интернете. На самом деле замирать на месте смертельно опасно.
Я считаю самым опасным утверждением, что при встрече с шаровой молнией нужно стоять не шевелясь. В этом плане есть хорошая рекомендация, что шаровая молния — это большая злая собака по опасности. То есть от нее желательно медленно отступать.
Миф 3. Шаровая молния целенаправленно преследует людей
Некоторые очевидцы утверждали, будто шаровая молния преследовала их осознанно, словно выбирая жертву. Однако у этого явления нет воли — его непредсказуемый полет подчиняется строгим законам физики, а за убегающим человеком его может увлечь обычный сквозняк и потоки воздуха.
Разговоры про «разумность» шаровой молнии — это, конечно, несерьезно. На деле у нее довольно сложная траектория, связанная с электрическими полями, причем такими очень непростыми по своему происхождению.
Миф 4. Выпадение зубов и волос после встречи с шаровой молнией — это выдумка
В некоторых научных трудах истории о том, как у людей после встречи с шаром выпадали волосы и зубы, называли мифами и фантазиями.
Игорь Стаханов в книге «О природе шаровой молнии» в начале пишет, во вступлении фактически: вот перед ним лежит письмо, где человек сообщает о том, что он видел шаровую молнию, а после этого стали выпадать зубы и волосы. Ну вот он говорит, что это миф. Я не считаю, что это миф.
Как объяснил Михаил Шматов, некоторые шаровые молнии способны испускать сильное ионизирующее излучение. По его модели, это происходит из-за быстрых колебаний электронов в плазменном ядре молнии.
То есть человек рядом с шаровой молнией может облучиться. Мало того, воздух рядом с шаровой молнией становится ядовитым.
В 1969 году советский физик Михаил Дмитриев описал в своей статье первый в истории химический анализ воздуха, взятого в зоне прохождения шаровой молнии.
С помощью специальных молибденовых стеклянных колб объемом 200 см³ ученый успел отобрать пробы сразу после исчезновения святящегося шара.
Анализ показал, что максимальная измеренная концентрация озона превысила обычное значение в 52 раза, а двуокиси азота — в 110 раз. Эти газы обладают резким удушливым запахом и крайне опасны для здоровья.
В этой же работе Дмитриев зафиксировал сильное радиоизлучение от молнии: обычный транзисторный приемник на расстоянии 65 метров затрещал на максимальной громкости.
Миф 5. Если бросить в молнию металлический предмет или выстрелить, она исчезнет
Пытаться сбить молнию палкой, камнем или металлическим предметом — худшее, что можно сделать. Любое физическое воздействие может спровоцировать взрыв. По словам Михаила Шматова, возможно фугасное действие, когда объект поражается за счет продуктов взрыва и ударной волны.
В «Исследовании термического фактора шаровой молнии», которое появилось в «Журнале технической физики» в 1981 году, описывали случай в Хабаровске у кинотеатра «Заря».
Огромная красно-оранжевая шаровая молния диаметром около 1,5 метра зависла над землей во время грозы.
Из нее сыпались искры. Затем молния начала снижаться, прошла к поверхности земли через ветви деревьев, на мгновение вспыхнула над участком почвы и вновь поднялась вверх. Раздался сильный взрыв. Стало темно и тихо. Всего молния существовала около одной минуты. Шаровую молнию видели многие очевидцы, в том числе один из авторов этой статьи.
После ее взрыва на грунте остался спекшийся и остекленевший шлак глубиной до 25 см. Ученые позже воссоздали этот эффект в лаборатории с помощью высокочастотных электромагнитных полей и подсчитали, что энергия этой молнии могла достигать 100 миллиардов Джоулей.
Попытка бросить в такой объект металлический предмет, вероятно, вызвала бы взрыв огромной разрушительной силы.
Вопросы и ответы о шаровых молниях
Правда ли, что шаровая молния проходит сквозь закрытые окна и стены?
Да. Светящемуся шару не нужны открытые форточки или отверстия — он способен преодолевать твердые преграды. Чаще всего после ее прохождения обычное оконное стекло выглядит абсолютно целым, хотя физики при детальном анализе находят микроскопические следы.
Иногда она выбивает диски из стекла, иногда она… проплавляет в нем отверстие.
Шаровая молния опасна для самолетов?
Да. Самое страшное, что может произойти при встрече с шаровой молнией в воздухе, — это мгновенный выход из строя бортовых систем самолета.
Если шаровых молний так много, почему мы их почти не видим?
Это только кажется, что это редчайший феномен, но на самом деле они возникают довольно часто, особенно высоко в облаках, объяснил физик.
Проблема в том, что шаровая молния излучает мало света — примерно как обычная стоваттная лампочка. Разглядеть ее с большого расстояния, да еще и находясь в помещении, практически невозможно.
В облаках, например, шаровые молнии встречаются достаточно часто. То есть они хорошо видны там.
Почему ученые до сих пор не могут воссоздать шаровую молнию в лаборатории?
Напряжение между грозовым облаком и землей легко достигает сотен миллионов вольт. Чтобы воссоздать и безопасно контролировать такие параметры в помещении, потребовалось бы построить гигантский и чрезвычайно дорогой научный комплекс.
Что делать, если шаровая молния залетела в комнату?
Медленно увеличивать дистанцию и не делать резких движений.
Почему от шаровых молний гибнет гораздо меньше людей, чем от обычных линейных?
Шаровые молнии сильно отличаются друг от друга, и многие из них по своим энергетическим параметрам практически безопасны.
Кроме того, обычная линейная молния обладает автоматическим «самонаведением» — она бьет в самые высокие объекты (например, в дерево или человека в чистом поле). Линейная молния окружена невидимым облаком электрических стримеров радиусом в десятки метров, что многократно увеличивает зону поражения.
…стремительно растущая, светящаяся нить из заряженного газа (плазмы), которая прокладывает путь для будущего мощного электрического разряда.
У шаровой молнии такого механизма нет: из-за особенностей своего заряда она стремится обойти человека стороной и зависает на фиксированной высоте над землей, поэтому прямой контакт с ней происходит крайне редко, объяснил Михаил Шматов.
Статья в «Журнале технической физики» (1969 г.) — «О механизме устойчивости шаровой молнии», М. Т. Дмитриев.
Статья в «Журнале технической физики» (1981 г.) — «Исследование термического фактора шаровой молнии», М. Т. Дмитриев, Б. П. Бахтин, В. И. Мартынов.
Статья в журнале «Ортопедия, травматология и протезирование» (1986 г.) — «Специфические особенности поражения шаровой молнией», М. Т. Дмитриев, А. М. Лакшин, С. С. Морозов.