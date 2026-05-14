Участникам СВО спишут долги до 10 млн рублей. Кто конкретно получит льготу и как она будет работатьУзнать за 60 секунд
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Какой закон приняли в Госдуме
13 мая 2026 года депутаты приняли закон о списании просроченных кредитов для участников СВО и их семей. Документ одобрили сразу в трех чтениях.
Такую льготу уже вводили в 2024 году, теперь же ее распространили на новых контрактников.
«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в нашей работе», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что с 2022 года принято 164 закона о поддержке бойцов и их семей.
Кого касается новый закон
Кто подпадает под списание
Льгота 2026 года распространяется на участников СВО, которые заключили контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и на их супругов. Если до этой даты уже вступило в силу решение суда о взыскании долга, то его как раз и спишут.
Подать заявление на списание могут:
- призванные на военную службу по мобилизации;
- проходившие службу по призыву;
- граждане, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ на год и более для СВО;
- военнослужащие Росгвардии и других органов, обеспечивающих безопасность РФ.
Кто не получит льготу
Курсанты военных колледжей и военных вузов Минобороны.
По закону № 377, который действует с 2022 года, долги полностью списывают, если участник СВО:
- признан судом погибшим;
- умер после ранения, травмы или контузии;
- получил инвалидность I группы в результате службы.
В этих случаях на списание могут претендовать родственники: дети до 18 лет (до 23 лет при очной учебе), супруг(а), родители или другие иждивенцы, которые были на содержании погибшего.
Какие долги спишут
Закон касается только тех долгов, по которым уже есть судебное решение о взыскании или выдан исполнительный документ.
Максимальная сумма
Списать можно долг до 10 млн рублей на семью. Учитываются все кредиты вместе — и самого военного, и его супруги.
- потребительские кредиты;
- ипотека;
- автокредит (машина остается в собственности);
- кредитные карты;
- целевые кредиты (на образование, лечение);
- займы в микрофинансовых организациях.
Что, если долг больше 10 млн
Спишут все равно только 10 млн — остаток никуда не денется.
Какие долги не спишут
Закон не распространяется на:
- возмещение вреда жизни или здоровью другого человека;
- алименты на нетрудоспособных детей;
- налоги и административные штрафы;
- текущие коммунальные платежи (не через кредит);
- имущественные требования по коррупционным преступлениям.
Какие документы потребуются для списания долгов военных
Куда обращаться
Заявление на списание нужно подать судебному приставу в подразделение ФССП по месту возбуждения исполнительного производства. У пристава есть 3 рабочих дня, чтобы его рассмотреть.
Если основания для списания долга подтвердятся, пристав прекратит производство. Старший пристав утвердит этот документ, после чего его направят всем сторонам дела.
Основной пакет документов
Для списания долгов нужно предоставить:
- кредитный договор или договор займа;
- свидетельство о браке (для супруги);
- паспорт заявителя;
- документы, подтверждающие участие в СВО (выдаются военкоматом или воинской частью);
- при гибели — справка военной части или судебное решение, а также нотариальное свидетельство о вступлении в наследство;
- при инвалидности I группы — акт военно-врачебной комиссии.
Если заявление подает родственник
Помимо перечисленного, понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;
- выписка из реестра инвалидов (если ребенок-инвалид);
- справка об обучении в вузе на очной форме — для детей старше 23 лет.
Что делать при отказе
Пристав может отказать в списании долга. В этом случае военнослужащий или член его семьи может подать в суд.