Так что если у вас тройня, гипотетически вам положено 120% среднего заработка (40% х 3), но выплачивать будут только 100%. И только если итоговая сумма не превышает 83 021,18 рубля — это максимум в 2026 году.

При желании члены семьи могут распределить между собой детей и все вместе уйти в отпуск по уходу за ребенком. Например, мама с одним ребенком, отец — со вторым, бабушка — с третьим (если у вас родилась тройня).

Пособие будут рассчитывать у каждого отдельно, ведь доходы у всех разные.

Предположим, вы — мама двойни. Вы с мужем уходите в отпуск по уходу за ребенком, и каждый из вас оформляет пособие. Вы получали больше мужа, поэтому и пособие у вас чуть больше — 50 тысяч рублей в месяц против 40 тысяч рублей супруга.