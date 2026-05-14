При рождении двойни или тройни можно получить больше денег от государства. Сколько? Посчитали
Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам выплачивается работающим женщинам. При многоплодной беременности (независимо от того, сколько именно малышей на подходе) отпуск по беременности и родам длится дольше.
- Один ребенок: 140 дней (70 дней до родов и 70 после).
- Двое и больше детей: 194 дня (84 дня до родов и 110 после).
Соответственно, и пособие по беременности и родам будет больше, так как оно рассчитывается как 100% среднего дневного заработка за два предыдущих года, умноженные на количество дней отпуска.
Но получить больше максимума не получится: в 2026 году это 1 324 515,6 рубля за 194 дня отпуска.
Единовременное пособие при рождении
Его выплачивают на каждого новорожденного. С 1 февраля 2026 года размер пособия составляет 28 450,45 рубля. Если у вас родилась двойня, умножайте сумму на два, тройня — на три.
Если у вас родилась тройня, то вы сразу получите 85 351,35 рубля.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Здесь тоже действует принцип «на каждого ребенка».
Если у вас родилась двойня или тройня, вам положены два или три пособия в размере 40% среднего заработка за два предыдущих года. Их можно оформить на одного человека.
При этом суммированный размер пособия, рассчитанный исходя из среднего заработка, не может превышать 100% среднего заработка и быть меньше суммированного минимального размера пособия.
Так что если у вас тройня, гипотетически вам положено 120% среднего заработка (40% х 3), но выплачивать будут только 100%. И только если итоговая сумма не превышает 83 021,18 рубля — это максимум в 2026 году.
При желании члены семьи могут распределить между собой детей и все вместе уйти в отпуск по уходу за ребенком. Например, мама с одним ребенком, отец — со вторым, бабушка — с третьим (если у вас родилась тройня).
Пособие будут рассчитывать у каждого отдельно, ведь доходы у всех разные.
Предположим, вы — мама двойни. Вы с мужем уходите в отпуск по уходу за ребенком, и каждый из вас оформляет пособие. Вы получали больше мужа, поэтому и пособие у вас чуть больше — 50 тысяч рублей в месяц против 40 тысяч рублей супруга.
Материнский капитал
А вот тут ситуация уже другая. Количество детей в одних родах не влияет на размер маткапитала — только суммарное их число.
Если у вас родилась двойня и это ваш первый и второй ребенок, то вы получите маткапитал за первого (728 921,9 рубля) и второго (еще 234 321,27 рубля) ребенка.
Если же двойня — это уже третий и четвертый ребенок, а капитал вы получали на второго, то дополнительной выплаты от государства не полагается, так как закон предполагает однократность предоставления этой меры поддержки.
Если у вас родилась тройня, то маткапитал аналогично дадут только на первых двух детей. Суммарно выйдет 963 243,17 рубля.
Единое пособие
Это адресная мера поддержки для семей со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. И рождение двойни или тройни здесь серьезно меняет картину.
При расчете среднедушевого дохода суммарный доход семьи будет делиться на большее количество членов семьи, что увеличивает шансы семьи на получение статуса нуждающейся.
Предположим, в семье родилась тройня. Теперь доход семьи будут делить на 5, и получившая сумма с большей вероятностью окажется ниже прожиточного минимума.
Если пара до рождения детей суммарно зарабатывала 70 тысяч рублей в месяц, то на каждого члена семьи после родов будет приходиться по 14 тысяч рублей. Это ниже прожиточного минимума в любом российском регионе.
Назначают пособие на каждого ребенка в размере 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума. Чем меньше денег в семье, тем больший процент применяют.
В случае единого пособия есть важный нюанс, который касается занятости родителей. Здесь действует правило 8 МРОТ — столько минимально должны заработать трудоспособные члены семьи за 12 месяцев. Получить меньше или не иметь дохода вовсе можно только по объективным причинам. Иначе пособие не оформят.
Но при рождении сразу нескольких детей возможны послабления.
Критерии нуждаемости (среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, оценка имущества) применяются к семье стандартно, однако рождение двух и более детей признается объективным основанием для пересмотра уровня дохода в сторону уменьшения.
Важно: одновременно получать единое пособие и пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут только работающие. Если родитель не работал, то обе выплаты назначат только после комплексной оценки нуждаемости.
Выплаты в зависимости от числа детей
|Выплата / количество детей
|Один ребенок
|Двойня
|Тройня
|Пособие по беременности и родам
|Максимум 955 836 ₽ или 1 065 074,4 ₽ при осложненной беременности
|Максимум 1 324 515,6 ₽
|Максимум 1 324 515,6 ₽
|Единовременное пособие при рождении
|28 450,45 ₽
|56 900,9 ₽
|85 351,35 ₽
|Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
|40% от среднего заработка за 2 года одному родителю (максимально 83 021,18 ₽ в месяц)
|40% от среднего заработка за 2 года каждому родителю (максимально по 83 021,18 ₽ в месяц) или 80% одному
|40% от среднего заработка за 2 года 3 родственникам (максимально по 83 021,18 ₽ в месяц) или 100% одному
|Материнский капитал
|728 921,9 ₽ на первого ребенка, 234 321,27 ₽ на второго или 963 243,17 ₽, если за первого не получали
|963 243,17 ₽ или меньше, если в семье уже есть дети
|963 243,17 ₽ или меньше, если в семье уже есть дети
|Единое пособие
|50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума
|50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума на каждого
|50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума на каждого
Возьмем для примера пару из Санкт-Петербурга: Машу и Пашу. Последние несколько лет они зарабатывают в своих компаниях примерно по 90 тысяч рублей каждый. Маша и Паша ждут двойню, в декрет решила уйти только Маша, получая пособие на двоих детей. Им выплатят порядка 2,637 млн рублей (если округлить):
- около 573 тысяч — пособие по беременности и родам;
- около 57 тысяч рублей — единовременное пособие при рождении;
- около 1,044 млн рублей (или порядка 72 тысяч рублей каждый месяц до полутора лет детей) — пособие по уходу;
- чуть больше 963 тысяч рублей — материнский капитал.
Региональные пособия
В Москве действует единовременная компенсация при рождении одновременно трех и более детей. Ее размер составляет 74 121 рубль на семью. Оформить выплату может один из родителей.
В регионах могут существовать и другие дополнительные выплаты на случай рождения двойни или тройни. Спросите о них в вашем Соцфонде.