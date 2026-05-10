10 мая 2026, 03:15

Можно ли работать в декрете по договору ГПХ и не остаться без пособий? Отвечает юрист

В декрете доходы сильно проседают, и многие мамы задумываются о подработке незадолго до и после рождения ребенка. Фриланс — отличный вариант подзаработать в «детском» отпуске, только у него есть свои нюансы. Главный вопрос: не лишат ли вас пособий при работе по ГПХ? Узнали у юриста и теперь рассказываем вам все детали.
Можно ли работать по ГПХ в отпуске по беременности и родам

Пособие по беременности и родам выплачивается только за период одноименного отпуска. Если вы не станете брать этот отпуск и продолжите работать по трудовому договору, то вам и дальше будут начислять зарплату. Пособие за эти дни вам не положено, ведь фактически вас не освобождали от работы.

Если же вы оформите отпуск по беременности и родам, то выплачивать зарплату по трудовому договору прекратят — вместо нее вам перечислят пособие.

А как все будет, если во время отпуска по беременности и родам работать по договору гражданско-правового характера (ГПХ)?

Сам по себе договор ГПХ во время отпуска по беременности и родам законом не запрещен. Вы можете выполнить отдельную работу или оказать услугу, получив и пособие, и оплату по договору.

Ирина Дементьевская, юрист Key Consulting Group

Важно, чтобы такой договор не регулировал трудовые отношения: вы не должны подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и выполнять трудовую функцию по должности из штатного расписания.

Именно здесь возникают риски.

Нельзя за один и тот же период одновременно считаться освобожденной от работы по беременности и родам, получать пособие как компенсацию за этот период и при этом фактически продолжать выполнять ту же трудовую функцию, что и до отпуска.

То есть проблема не в самом ГПХ, а в том, что под видом ГПХ могут продолжиться ваши трудовые отношения с работодателем.

Если вы находитесь в отпуске по беременности и родам, но по договору ГПХ продолжаете выполнять те же обязанности по прежней должности, в интересах того же работодателя и с оплатой, похожей на зарплату, такой договор может вызвать вопросы.

Больше рискует ваш наниматель: такой договор могут признать трудовым, а компанию — привлечь к административной ответственности.

Кроме того, если из-за недостоверных сведений Соцфонд выплатит пособие по беременности и родам за период, когда вы фактически продолжали работать, СФР может поставить вопрос о возмещении излишне понесенных расходов.

Как отличить настоящий ГПХ от трудовых отношений?

Для ГПХ важен не процесс работы, а конкретный результат.

Безопаснее, если в договоре указаны:

  • конкретная работа или услуга;
  • срок выполнения;
  • стоимость;
  • порядок сдачи результата;
  • отсутствие графика работы;
  • отсутствие подчинения правилам внутреннего трудового распорядка;
  • отсутствие должности, оклада, премии, отпуска и иных трудовых формулировок.

То есть договор ГПХ не должен выглядеть как продолжение обычной работы в штате.

Можно ли работать по ГПХ в отпуске по уходу за ребенком

Такой отпуск дают уже после рождения ребенка и до его трехлетия. На это время за вами сохраняется ваше место работы. Пособие же выплачивается только до полутора лет малыша.

Что будет, если работать в отпуске по уходу за ребенком по ГПХ?

С 2024 года право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется даже при выходе на работу. При этом работать можно как угодно: неполное время, на дому, дистанционно или у другого работодателя.

Даже если выйти из отпуска на работу до достижения ребенком полутора лет, пособие все равно продолжат платить.

Поэтому работа по ГПХ в период отпуска по уходу за ребенком не лишает вас права на пособие по уходу до полутора лет — она вообще никак на него не влияет.

