Можно ли работать в декрете по договору ГПХ и не остаться без пособий? Отвечает юрист
Можно ли работать по ГПХ в отпуске по беременности и родам
Пособие по беременности и родам выплачивается только за период одноименного отпуска. Если вы не станете брать этот отпуск и продолжите работать по трудовому договору, то вам и дальше будут начислять зарплату. Пособие за эти дни вам не положено, ведь фактически вас не освобождали от работы.
Если же вы оформите отпуск по беременности и родам, то выплачивать зарплату по трудовому договору прекратят — вместо нее вам перечислят пособие.
А как все будет, если во время отпуска по беременности и родам работать по договору гражданско-правового характера (ГПХ)?
Сам по себе договор ГПХ во время отпуска по беременности и родам законом не запрещен. Вы можете выполнить отдельную работу или оказать услугу, получив и пособие, и оплату по договору.
Важно, чтобы такой договор не регулировал трудовые отношения: вы не должны подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и выполнять трудовую функцию по должности из штатного расписания.
Именно здесь возникают риски.
Нельзя за один и тот же период одновременно считаться освобожденной от работы по беременности и родам, получать пособие как компенсацию за этот период и при этом фактически продолжать выполнять ту же трудовую функцию, что и до отпуска.
То есть проблема не в самом ГПХ, а в том, что под видом ГПХ могут продолжиться ваши трудовые отношения с работодателем.
Если вы находитесь в отпуске по беременности и родам, но по договору ГПХ продолжаете выполнять те же обязанности по прежней должности, в интересах того же работодателя и с оплатой, похожей на зарплату, такой договор может вызвать вопросы.
Больше рискует ваш наниматель: такой договор могут признать трудовым, а компанию — привлечь к административной ответственности.
Кроме того, если из-за недостоверных сведений Соцфонд выплатит пособие по беременности и родам за период, когда вы фактически продолжали работать, СФР может поставить вопрос о возмещении излишне понесенных расходов.
Как отличить настоящий ГПХ от трудовых отношений?
Для ГПХ важен не процесс работы, а конкретный результат.
Безопаснее, если в договоре указаны:
- конкретная работа или услуга;
- срок выполнения;
- стоимость;
- порядок сдачи результата;
- отсутствие графика работы;
- отсутствие подчинения правилам внутреннего трудового распорядка;
- отсутствие должности, оклада, премии, отпуска и иных трудовых формулировок.
То есть договор ГПХ не должен выглядеть как продолжение обычной работы в штате.
Можно ли работать по ГПХ в отпуске по уходу за ребенком
Такой отпуск дают уже после рождения ребенка и до его трехлетия. На это время за вами сохраняется ваше место работы. Пособие же выплачивается только до полутора лет малыша.
Что будет, если работать в отпуске по уходу за ребенком по ГПХ?
С 2024 года право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется даже при выходе на работу. При этом работать можно как угодно: неполное время, на дому, дистанционно или у другого работодателя.
Даже если выйти из отпуска на работу до достижения ребенком полутора лет, пособие все равно продолжат платить.
Поэтому работа по ГПХ в период отпуска по уходу за ребенком не лишает вас права на пособие по уходу до полутора лет — она вообще никак на него не влияет.