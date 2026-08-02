Тогда же начались жалобы на городской водопровод.

Запах описывали по-разному — тина, болото, гниль, канализация, нафталин. Чаще всего жаловались районы, которые снабжает Метелевский водозабор: он берет воду прямо из Туры. С 16 июля Роспотребнадзор ввел ежедневный мониторинг проб: в реке у водозабора и выше по течению, в резервуарах чистой воды и в разводящей сети.

Объяснение водоканала было простым: паводок смыл в реку органику с поймы, качество воды упало по всем органолептическим показателям.

20−25 июля: мертвая рыба, гиперхлорирование и уголовное дело

Жители Малькова, Ошкуковой, Якушей и других сел Тюменского округа вслед за Тюменью сообщили о массовом заморе: рыба подходила к берегу и хватала воздух с поверхности.

Нижнеобское управление Росрыболовства взяло пробы и назвало причину — острый дефицит кислорода. Затопленная растительность начала разлагаться, бактериям на переработку понадобился кислород, и его содержание в воде упало до 0,8 мг/л при норме около 6.