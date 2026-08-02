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Что происходит
02 августа 2026, 00:06

Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка

В Тюменской области вышли из берегов реки Тура и Пышма. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Областной центр остался без питьевой воды из крана, люди стоят в очередях к автоцистернам. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а по области открыли 31 пункт вакцинации от гепатита А. Собрали хронологию стихии, которая обрушилась на регион.
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Когда начался паводок в Тюменской области

Еще в июне в Тюмени выпало две с половиной месячных нормы осадков. Обильные дожди шли не только над областным центром, но и над другими районами бассейна Туры.

В июле осадки не прекратились.

14 июля в Тюмени ввели режим повышенной готовности. Городские службы перешли на круглосуточный график, начали проверять ливневку и промывать канализацию. В тот же день режим ввели в Нижнетавдинском округе — там поднималась Тавда. 22 июля очередь дошла до Тюменского района, где под угрозой оказались несколько сел.

© «Теперь вы знаете» / Telegram-канал Александра Моора

Тогда же начались жалобы на городской водопровод.

Запах описывали по-разному — тина, болото, гниль, канализация, нафталин. Чаще всего жаловались районы, которые снабжает Метелевский водозабор: он берет воду прямо из Туры. С 16 июля Роспотребнадзор ввел ежедневный мониторинг проб: в реке у водозабора и выше по течению, в резервуарах чистой воды и в разводящей сети.

Объяснение водоканала было простым: паводок смыл в реку органику с поймы, качество воды упало по всем органолептическим показателям.

20−25 июля: мертвая рыба, гиперхлорирование и уголовное дело

Жители Малькова, Ошкуковой, Якушей и других сел Тюменского округа вслед за Тюменью сообщили о массовом заморе: рыба подходила к берегу и хватала воздух с поверхности.

Нижнеобское управление Росрыболовства взяло пробы и назвало причину — острый дефицит кислорода. Затопленная растительность начала разлагаться, бактериям на переработку понадобился кислород, и его содержание в воде упало до 0,8 мг/л при норме около 6.

© «Теперь вы знаете» / Telegram-канал Александра Моора

24 июля городской водоканал начал гиперхлорирование питьевой воды.

Примерно в это же время история с глобальными проблемами в регионе полноценно вышла на федеральный уровень: жительница Тюмени записала видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину — сказала, что вода из крана невыносимо пахнет, а после воды из водомата у нее начались боли в кишечнике.

Следственное управление по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

26−28 июля: опасная отметка и режим ЧС

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что уровень дошел до 859 сантиметров при норме 850, и объяснил, что это значит: город столкнулся с опасным явлением, которое требует круглосуточного контроля всех служб. За сутки река прибавила 13 сантиметров.

27 июля — снова плюс 13, уровень 872. Губернатор области Александр Моор поручил наблюдать за дамбами круглосуточно, Обь-Иртышское УГМС дало прогноз максимума в 890−910 сантиметров.

В городе подготовили 70 (!) пунктов временного размещения общей вместимостью до 30 500 человек; в зоне риска называли 146 домов.

28 июля уровень дошел до 877, и губернатор объявил режим ЧС регионального уровня.

По данным МЧС на тот момент, в области было подтоплено 53 жилых и 255 дачных домов, 164 приусадебных и 380 дачных участков.

В тот же день глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что по показателям безопасности вода требованиям соответствует и ограничивать подачу не планируют.

29−31 июля: эвакуация, прививки, пик

29 июля река прибавила сразу девять сантиметров — 886. Начался подвоз питьевой воды цистернами, и почти сразу у машин выстроились очереди, местами многочасовые. Тюменцы завели чат, где сообщали друг другу, куда приехал водовоз; владельцы частных домов со скважинами пускали соседей, обычно с лимитом в 20 литров на человека.

В этот же день в области развернули прививочную кампанию против гепатита А — 19 мобильных бригад и 28 стационарных пунктов.

30 июля — плюс три сантиметра, 889. Из дачных обществ начали вывозить людей, мэр попросил помощи у добровольцев, на дамбах на Береговой и Щербакова работали волонтеры.

31 июля рост замедлился до двух сантиметров — 891. Моор сказал, что это, судя по всему, пик: его и прогнозировали на 30−31 июля.

Прививочных пунктов стал 31, работают они ежедневно с 08:00 до 20:00.

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских призвала вакцинироваться всех, кто был в зоне подтопления, их близких и контактных, а также волонтеров — и отдельно опровергла слухи о росте инфекционных заболеваний.

Что происходит сейчас

В зоне подтопления 29 населенных пунктов — вода идет сразу по двум рекам, Туре и Пышме. Подтоплено 84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах, эвакуированы 53 человека, включая девять детей; 39 из них размещены в трех пунктах временного размещения.

Губернатор 1 августа объехал Червишево, Богандинское и деревню Головину и предупредил, что подъем продлится еще два-три дня.

Данные инфоцентра правительства на 1 августа

Река, постУровеньЗа сутки«Опасное явление»
Тура, Тюмень892 см+1 см850 см
Тура, Ярковский округ848 см+16 см906 см
Пышма, Богандинское584 см+20 см662 см
Тавда, Нижняя Тавда946 см+1 см950 см

Кому и сколько заплатят: компенсации жителям Тюменской области

Для попавших в зону ЧС утверждены три вида выплат:

  • единовременная материальная помощь — 15 675 рублей на человека;
  • при частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375 рублей на человека;
  • при полной утрате — 156 750 рублей на человека.

Деньги считаются именно на человека, а не на домохозяйство и привязаны к адресу из утвержденного перечня — он пополняется по мере подъема воды. Комиссии обследуют дома и оценивают ущерб, заявления принимают администрации населенных пунктов.

Что с гепатитом А в Тюмени на самом деле

Единичные случаи гепатита А в окрестностях улицы Избышева фиксировались еще в июне, до паводка. Роспотребнадзор в ответе редакции 72.ru привел цифру за 30-ю неделю — 0,06 случая на 100 тысяч населения — и сообщил, что роста заболеваемости нет, а зарегистрированные случаи с водным фактором передачи не связаны.

То есть вакцинация — превентивная мера на случай ухудшения, а не реакция на вспышку. И формулировка «в Тюмени вспышка гепатита из-за грязной воды» некорректна.

Тем не менее люди на здоровье жалуются. А в соцсетях пишут о сыпи, воспалениях глаз, проблемах с ЖКТ. Проверить эти сообщения по открытым данным нельзя, официальной статистики, которая связывала бы обращения с водой, нет.

Инфекционисты советуют самое простое: сырую воду из-под крана в паводок не пить, использовать ее для технических нужд.

Где смотреть данные о паводке в Тюменской области

Оперативная информация о паводке в Тюменской области — по единому номеру 122 и на региональном портале «Паводок 2026».

График подвоза питьевой воды публикуют мэрия и сайт «Тюмень Водоканала», перечень адресов зоны ЧС — постановление правительства области, ежедневные уровни рек — инфоцентр правительства и канал главы города.

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