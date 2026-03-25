Какие поправки приняла Госдума

С 1 сентября 2026 года женщинам, у которых есть дети младше трех лет, нельзя будет назначить испытательный срок при приеме на работу. Такие поправки в статью 70 Трудового кодекса Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Раньше под защиту ТК подпадали только мамы детей до полутора лет.