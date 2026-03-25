Для женщин с детьми до трех лет отменили испытательный срок. Обернется ли это против них — рассказали эксперты
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Какие поправки приняла Госдума
С 1 сентября 2026 года женщинам, у которых есть дети младше трех лет, нельзя будет назначить испытательный срок при приеме на работу. Такие поправки в статью 70 Трудового кодекса Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
Раньше под защиту ТК подпадали только мамы детей до полутора лет.
- беременные женщины;
- несовершеннолетние, то есть лица младше 18 лет;
- молодые специалисты — те, кто впервые устраивается по специальности в течение года после окончания вуза или колледжа с госаккредитацией;
- работники, которых выбрали на должность по конкурсу;
- избранные на выборную оплачиваемую должность;
- сотрудники, которых пригласили на работу в порядке перевода от другого работодателя (по согласованию между компаниями);
- работники, с которыми заключают трудовой договор на срок до двух месяцев.
Также коллективный договор или федеральные законы могут устанавливать дополнительные категории, для которых испытание запрещено.
Почему понадобились поправки
По мнению депутатов, воспитание ребенка — это всегда стресс для мам, и он только увеличивается, когда им приходится устраиваться на работу.
С точки зрения человечности это абсолютно верный подход. Воспитание матерью ребенка до трех лет и последующий выход на работу после декрета — это колоссальная нагрузка, огромная ответственность и серьезный стресс для женщины.
Испытательный срок в такой период создает лишний стресс и психологические барьеры, мешая вернуться к работе. К тому же из‑за испытания женщины не могут нормально адаптироваться на новом месте.
Помимо того, сама возможность установить испытательный срок провоцирует скрытую дискриминацию: работодатель формально соблюдает процедуру, но по факту может отказать женщине в устройстве на работу или уволить ее, не объясняя причин.
Например, есть случаи, когда потенциальным сотрудницам предлагают сезонную работу под видом постоянной и увольняют по истечении испытательного срока. Женщины с малышами на руках — уязвимая категория, которая нуждается в дополнительной защите и поддержке государства.
Возраст детей нужно было поднять до 3 лет, потому что мамы чаще всего возвращаются на работу, когда ребенку исполнится 2,5 года, напомнила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
Как это повлияет на рынок труда
По мнению экспертов, новый запрет не означает, что молодые мамы автоматически получат контракт. Работодатели просто потеряют самый удобный инструмент для быстрого увольнения, и им придется искать обходные пути.
Как все же могут уволить маму с ребенком до 3 лет
По итогам испытательного срока расторгнуть договор с сотрудником, который не справляется или чем-то не устраивает, проще и безопаснее, чем в любых других случаях.
Увольнение работника в связи с неудовлетворительным результатом испытания для работодателя гораздо проще оформить и безопаснее применить в сравнении с увольнением по инициативе работодателя. Если сотрудник действительно не обладает необходимой квалификацией, у работодателя есть возможность расторгнуть трудовой договор в связи с несоответствием занимаемой должности, но для этого придется провести аттестацию. Субъективного мнения руководителя будет недостаточно.
Однако с молодыми мамами этот способ использовать не получится, поэтому в таком случае будет применяться увольнение по соглашению сторон. Оно не требует сложных процедур, но работодателю, скорее всего, придется предложить сотруднице денежную компенсацию, чтобы она согласилась подписать документ.
Что будет, если работодатель все‑таки пропишет испытание
Такое условие в трудовом договоре не имеет силы. Молодая мать, обнаружив такой пункт в документе, может обратиться в прокуратуру, и работодатель получит штраф по статье 5.27 КоАП.
Если же молодую маму уволят из-за того, что она не прошла испытание, то суд с высокой вероятностью восстановит ее на работе, взыщет в ее пользу зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию за моральный вред.
Но в таком случае появляются другие риски:
Самым распространенным методом давления на неугодного сотрудника остается предложение об увольнении по собственному желанию. И в случае приема на работу вместо неудовлетворительного испытания работодатель будет предлагать уволиться молодой маме самой. Ну а дальше пойдет классическая схема давления: создание невыносимых условий в коллективе, бесконечные объяснительные записки и т. д.
Будут ли работодатели теперь брать на работу женщин с детьми
Это самый острый вопрос, по которому мнения экспертов разделились. По мнению адвоката Дечкиной, изменения в ТК не приведут к обратному эффекту, и женщин детородного возраста не станут реже брать на работу.
Полагаю, что может лишь увеличиться количество этапов отбора кандидатов или время собеседования, чтобы уверенности в необходимой квалификации кандидатов у работодателя стало больше.
Прямого отказа брать на работу женщин с детьми до трех лет ждать не стоит — это слишком заметная дискриминация, за которой могут последовать санкции, считают эксперты.
А вот Юрий Сопин считает, что некоторые работодатели могут просто не рассматривать резюме молодых мам и предпочитать им других кандидатов.
Вероятнее всего, молодым мамам станет намного сложнее устроиться на работу, как и людям старше 50 лет, которым работодатели практически всегда предпочитают молодых мужчин или женщин без детей.