Ловушка испытательного срока. Могут ли платить меньше и уволить без причины?
Что такое испытательный срок
Испытательный срок — период проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Она устанавливается (ст. 70 ТК РФ) по соглашению сторон и в обязательном порядке указывается в трудовом договоре.
Нередко испытательный срок становится одним из условий приема на работу. Но он необязателен, и не все работодатели устанавливают испытательный срок для новых сотрудников.
Если в трудовом договоре нет условия об испытании, это значит, что на работу вас принимают без него. Установить приказом испытательный срок нельзя.
Испытательный срок невозможен при переводе работника — в другое подразделение или на другую должность. Ведь заключать новый трудовой договор ему не придется, а испытание можно прописать только в нем.
Вот как может выглядеть условие об испытании в вашем договоре.
Предмет договора
- Работник принимается на работу в должности дизайнера на неопределенный срок.
- Начало работы — 1 марта 2025 года.
- Настоящим договором устанавливается испытательный срок продолжительностью 3 (три) месяца.
Сколько длится испытательный срок
Максимальная продолжительность испытательного срока составляет:
- 2 недели при заключении трудового договора на 2–6 месяцев;
- 3 месяца по общему правилу;
- 6 месяцев — для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и прочих обособленных структурных подразделений.
Минимальную продолжительность закон не устанавливает — при желании работодателя ваш испытательный срок может длиться и пару дней.
Важно: в этот период не входят периоды временной нетрудоспособности и фактического отсутствия на работе, то есть больничные, отгулы и так далее.
Кому нельзя установить испытательный срок
Некоторым категориям работников вообще нельзя установить испытательный срок. К ним :
- беременные женщины и мамы с детьми до полутора лет;
- несовершеннолетние;
- молодые специалисты (это выпускники техникумов и вузов, которые впервые поступают на работу по специальности в течение года со дня получения профессионального образования);
- замещающие должность по конкурсу, в результате выборов или перевода от другого работодателя;
- работники с трудовым договором на срок до двух месяцев.
Если вы входите в одну из этих категорий и вам назначают испытательный срок, вы можете пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию. Его могут наказать штрафом.
В случае с беременностью работодатель обязан отменить испытательный срок, как только сотрудница сообщит о своем положении.
Другим потенциально уязвимым и часто льготным категориям работников, например инвалидам или пенсионерам, устанавливать испытательный срок можно. Никаких оговорок насчет них в законе нет.
В 2026 году список решили пополнить женщинами с детьми от полутора до трех лет — в марте такой законопроект утвердила Госдума.
Авторы инициативы отвечали, что для матерей это время повышенной ответственности и чрезвычайной нагрузки, а испытательный срок в этот период создает избыточный стресс и мешает женщинам вернуться к работе.
Отличается ли испытательный срок от обычной работы
Обязанности
Во время испытательного срока ваши обязанности ничем не будут отличаться от обязанностей на таких же должностях без испытания и от ваших же обязанностей после его прохождения.
Ведь вы работаете по трудовому договору, в котором эти обязанности и прописаны.
Зарплата
Работодатель вам зарплату на время испытательного срока. Знайте: если в компании вам говорят, что в период испытания будут платить 60% от оклада, это незаконно.
Трудовой стаж
Испытательный срок включается в ваш трудовой стаж, поскольку эта такая же фактическая работа, как и без испытания. Не засчитывать его незаконно.
Больничный
Можно взять больничный на общих основаниях, и испытательный срок этому не мешает.
Но имейте в виду, что тогда испытание продлится чуть дольше — дни больничного к нему прибавят.
Отпуск
По общему правилу право на отпуск через шесть месяцев непрерывной работы у нового работодателя. Это время вы как бы копите дни отдыха.
Но по соглашению сторон в отпуск могут отпустить и раньше — и испытательный срок этому не помеха.
А некоторые категории работников работодатель просто обязан отпустить раньше, если те захотят отдохнуть. К ним относятся:
- женщины, которым нужен отпуск по беременности и родам;
- несовершеннолетние;
- работники, усыновившие ребенка младше трех месяцев.
Как и в случае с больничным, испытательный срок продлят на время вашего отпуска.
Как происходит увольнение на испытательном сроке
По инициативе работодателя
Если работодатель сочтет, что вы не прошли испытание, он с вами трудовой договор. Для этого ему достаточно предупредить вас об увольнении в письменной форме не позднее чем за 3 дня до него.
Важно: он должен указать конкретные причины, по которым вас признали не выдержавшим испытание.
Имейте в виду, что выходное пособие не выплатят, но стандартные компенсации все равно положены.
Уволить вас по такой схеме работодатель может только до конца испытательного срока. Если этот период закончится, то считается, что вы прошли испытание успешно. Уволить вас якобы за его непрохождение спустя какое-то время нельзя.
Работодатель может предложить вам уволиться по соглашению сторон. Это позволит избежать неприятной записи в трудовой книжке.
Стоит учитывать, что некоторых сотрудников по инициативе работодателя — в том числе во время испытательного срока. Это:
- беременные женщины (но им в принципе нельзя назначать испытание);
- женщины с ребенком до 3 лет;
- одинокие родители ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида;
- единственные кормильцы ребенка-инвалида;
- единственные кормильцы ребенка до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более детей до 14 лет.
С такими работниками можно расстаться в исключительных случаях, например при ликвидации фирмы или после серьезного проступка.
Если вы не согласны с увольнением, можно обжаловать решение работодателя через суд. Если суд встанет на вашу сторону, то в должности вас должны восстановить — испытательный срок при этом .
По инициативе работника
Если вы сами захотите уйти из компании во время испытательного срока, правила те же — вторую сторону за 3 дня до ухода в письменной форме. Отрабатывать 2 недели, как в случае обычного увольнения, не придется.
- Его прописывают в трудовом договоре (и только в нем).
- Устанавливают только при приеме на новую работу.
- Не может длиться дольше 3 месяцев по общему правилу.
- Некоторым сотрудникам нельзя установить испытательный срок.
- Не влияет на обязанности и размер зарплаты.
- Не отменяет право на больничный и отпуск, но они продляют период испытания.
- Об увольнении должны сообщить за 3 дня. Работодатель при этом обязан объяснить причины своего решения.
- О своем решении уйти работник также должен сообщить за 3 дня.
- Некоторых сотрудников можно уволить в период испытательного срока только в исключительных случаях.
- Ст. 70 ТК РФ;
- Ст. 71 ТК РФ;
- Ст. 81 ТК РФ;
- Ст. 122 ТК РФ;
- Ст. 261 ТК РФ;
- Ст. 5.27 КоАП РФ;
- Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 19.08.2019 №18-КГ19-77;
- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.06.2019 №14-2/ООГ-3951;
- «Работодатель не учитывает период испытательного срока при исчислении стажа для отпуска. Правомерно ли это?» / Роструд;
- «Испытательной срок — действует по правилам» / Оренбургский государственный университет.