Ловушка испытательного срока. Могут ли платить меньше и уволить без причины? 

Авторы инициативы отвечали, что для матерей это время повышенной ответственности и чрезвычайной нагрузки, а испытательный срок в этот период создает избыточный стресс и мешает женщинам вернуться к работе.

Отличается ли испытательный срок от обычной работы

Обязанности

Во время испытательного срока ваши обязанности ничем не будут отличаться от обязанностей на таких же должностях без испытания и от ваших же обязанностей после его прохождения.

Ведь вы работаете по трудовому договору, в котором эти обязанности и прописаны.

Зарплата

Работодатель не может сократить вам зарплату на время испытательного срока. Знайте: если в компании вам говорят, что в период испытания будут платить 60% от оклада, это незаконно.

Трудовой стаж

Испытательный срок включается в ваш трудовой стаж, поскольку эта такая же фактическая работа, как и без испытания. Не засчитывать его незаконно.

Больничный

Можно взять больничный на общих основаниях, и испытательный срок этому не мешает.